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Скандал в АПЛ, футболиста задержали в Лондоне по подозрению в изнасиловании, список подозреваемых, версии болельщиков

В Англии задержали топ-футболиста по делу об изнасиловании. Кто попал под подозрение?
Михаил Рождественский
Томас Парти и Гарри Кейн
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Игрок, проживающий в Лондоне, рискует пропустить чемпионат мира!

В АПЛ разгорается очередной мощный скандал. В последний год их стало многовато. Летом 2021 года по подозрению в совращении несовершеннолетней арестовали полузащитника «Эвертона» Гилфи Сигурдссона. Тогда же защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди угодил под стражу по обвинению в серии изнасилований. А зимой надежду «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда уличили в насилии над собственной девушкой.

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Схема почти всегда одна и та же. СМИ сообщают о задержании футболиста за определённое преступление. Фамилия игрока не называется (по правилам можно раскрывать личность только после вынесения обвинения), но болельщикам дают несколько подсказок. Дальше в соцсетях начинается расследование. В предыдущие разы виновников находили быстро. А вот сейчас всё сложнее.

Что натворил неизвестный футболист?

В этот раз речь снова об изнасиловании. Футболиста задержали, потом допросили в связи с ещё двумя обвинениями в надругательстве над другой девушкой. При этом возможные преступления произошли в апреле и июне 2021 года.

Что известно о футболисте:

  • это всемирно известный игрок;
  • он должен был поехать на ЧМ-2022;
  • он проживает в Северном Лондоне (там его и задержали);
  • ему под 30 лет, а если точнее, то от 26 до 29.

Вводных и много, и мало одновременно. С одной стороны, болельщикам дали понять, что речь о звезде из сборной, которая отобралась на чемпионат мира. С другой — разброс в годах немного усложняет задачу. В случае с тем же Сигурдссоном был известен точный возраст, что заметно ускорило поиск.

Кого подозревают болельщики?

Так как речь о звезде, которая проживает в Северном Лондоне, фанаты в соцсетях сразу сузили перечень подозреваемых до футболистов из двух главных клубов из этой части города — «Арсенала» и «Тоттенхэма». У некоторых болельщиков списки разнятся, но, если отбросить совсем неизвестных игроков, получится примерно так:

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Дальше расследование перетекло в этап изучения соцсетей футболистов. Сразу же выяснилось, что некоторые игроки на момент задержания находились не в Лондоне: Дэвис — в Италии, Сон — в Южной Корее, Джака — в Турции. Из других деталей: Моура не проходит в состав сборной Бразилии и вряд ли полетит в Катар.

По итогу у болельщиков круг сузился до двух подозреваемых: Кейна и Парти. Первый — главная звезда в списке, второй — вроде бы подходил по параметрам. Но обоим тоже нашли алиби! Фанаты пишут, что Кейн сейчас в США, а Парти — в Германии вместе с остальными игроками «Арсенала».

Томас Парти и Гарри Кейн

Томас Парти и Гарри Кейн

Фото: Getty Images

В этот раз распутывание клубка ни к чему не привело. Официального «алиби» ни у кого нет, а точно известно только одно: футболиста отпустили под залог до августа.

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