В Англии задержали топ-футболиста по делу об изнасиловании. Кто попал под подозрение?

В АПЛ разгорается очередной мощный скандал. В последний год их стало многовато. Летом 2021 года по подозрению в совращении несовершеннолетней арестовали полузащитника «Эвертона» Гилфи Сигурдссона. Тогда же защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди угодил под стражу по обвинению в серии изнасилований. А зимой надежду «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда уличили в насилии над собственной девушкой.
Схема почти всегда одна и та же. СМИ сообщают о задержании футболиста за определённое преступление. Фамилия игрока не называется (по правилам можно раскрывать личность только после вынесения обвинения), но болельщикам дают несколько подсказок. Дальше в соцсетях начинается расследование. В предыдущие разы виновников находили быстро. А вот сейчас всё сложнее.
Что натворил неизвестный футболист?
В этот раз речь снова об изнасиловании. Футболиста задержали, потом допросили в связи с ещё двумя обвинениями в надругательстве над другой девушкой. При этом возможные преступления произошли в апреле и июне 2021 года.
Что известно о футболисте:
- это всемирно известный игрок;
- он должен был поехать на ЧМ-2022;
- он проживает в Северном Лондоне (там его и задержали);
- ему под 30 лет, а если точнее, то от 26 до 29.
Вводных и много, и мало одновременно. С одной стороны, болельщикам дали понять, что речь о звезде из сборной, которая отобралась на чемпионат мира. С другой — разброс в годах немного усложняет задачу. В случае с тем же Сигурдссоном был известен точный возраст, что заметно ускорило поиск.
Кого подозревают болельщики?
Так как речь о звезде, которая проживает в Северном Лондоне, фанаты в соцсетях сразу сузили перечень подозреваемых до футболистов из двух главных клубов из этой части города — «Арсенала» и «Тоттенхэма». У некоторых болельщиков списки разнятся, но, если отбросить совсем неизвестных игроков, получится примерно так:
- Гарри Кейн («Тоттенхэм»);
- Бен Дэвис («Тоттенхэм»);
- Эрик Дайер («Тоттенхэм»);
- Гранит Джака («Арсенал»);
- Томас Парти («Арсенал»);
- Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);
- Лукас Моура («Тоттенхэм»).
Дальше расследование перетекло в этап изучения соцсетей футболистов. Сразу же выяснилось, что некоторые игроки на момент задержания находились не в Лондоне: Дэвис — в Италии, Сон — в Южной Корее, Джака — в Турции. Из других деталей: Моура не проходит в состав сборной Бразилии и вряд ли полетит в Катар.
По итогу у болельщиков круг сузился до двух подозреваемых: Кейна и Парти. Первый — главная звезда в списке, второй — вроде бы подходил по параметрам. Но обоим тоже нашли алиби! Фанаты пишут, что Кейн сейчас в США, а Парти — в Германии вместе с остальными игроками «Арсенала».
Томас Парти и Гарри Кейн
Фото: Getty Images
В этот раз распутывание клубка ни к чему не привело. Официального «алиби» ни у кого нет, а точно известно только одно: футболиста отпустили под залог до августа.
- 6 июля 2022
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