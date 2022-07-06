«Она готова на всё». Жерара Пике ждут большие неприятности из-за расставания с Шакирой

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и знаменитая певица Шакира расстались в начале июня. Футболист и звезда шоу-бизнеса были вместе почти 12 лет, но не состояли в официальном браке. У них двое детей – Милан (9 лет) и Саша (6 лет).

Сообщалось, что пара рассталась из-за измен Пике. Была версия и о том, что причиной стали денежные разногласия. Якобы Пике попросил у Шакиры денег для решения инвестиционного вопроса, а семья певицы отказалась ему их дать.

Как бы то ни было, сердце Шакиры разбито. Певец Карлос Вивес, с которым Шакира исполнила песню La Bicicleta, рассказал о душевном состоянии певицы после расставания с Жераром.

«Я спросил её, и она ответила мне, что ей грустно. Она переживает очень трудное время. Ей должно быть грустно; я тоже через это прошёл», — сказал Вивес.

Жерар Пике Фото: Fran Santiago/Getty Images

Жерар тоже сильно переживает, если верить президенту «Барселоны» Жоану Лапорте.

«Пике страдает. В нашем воображении у игроков есть слава, деньги и всё, что нам нравится, но они люди, а Жерар – отличный человек. Он один из капитанов, ему очень повезло, и он многое дал нашей команде. Несмотря на то что у него, отца маленьких детей, сложились совсем не прекрасные обстоятельства, Пике заслуживает всяческой поддержки и любви болельщиков. Не слушайте новости, которые пытаются выставить его легкомысленным человеком, лишённым чувств. Мне повезло, что я знаю его и отношусь к нему как к человеку. Он необыкновенный человек, который страдает. И мы должны ему помочь», – сказал Лапорта.

Шакира хочет показательно наказать Пике

Расставание – болезненный процесс. У звёздных пар часто всё заканчивается скандальным разбирательством. Шакира и Пике не станут исключением. Жерар хочет, чтобы двое его сыновей жили с ним. По данным Marca, футболист намерен стать законным опекуном Милана и Саши. Защитник «Барселоны» считает, что они должны оставаться в Каталонии, где провели всю свою жизнь.

Шакира же, по данным СМИ, собирается перевезти мальчиков в Майами, поскольку в Барселоне оставаться не желает. В рамках подготовки к судебному разбирательству Пике обратился к адвокату Тамбореро Абогадосу, специализирующемуся на разводах. Защищать интересы певицы будет Пилар Мане, семейный юрист.

Бывшие возлюбленные готовы к ожесточённой борьбе за опеку над детьми. Пике и Шакира недавно встретились и обсудили ситуацию, однако отказ игрока отпускать детей с матерью в США вызвал гнев колумбийской поп-исполнительницы. Она пригрозила раскрыть некоторые секреты Жерара, осветить его неоднозначную деятельность и подробности его личной жизни, которые до сих пор оставались в тайне.

«Шакира поняла, что не знала мужчину, с которым жила. Она не собирается останавливаться. Она готова на всё. Ей было не привыкать к флирту Пике с другими девушками, но она никогда не думала, что он изменял ей. Ей придётся разыграть козырную карту. У неё теперь есть люди, которые ищут информацию и составляют подробный отчёт о Пике и его поведении. Есть некоторые сюрпризы, которые никого не оставят равнодушным к этому делу. Они знают вещи, которые сильно его ранят, и не только в отношении семейных дел», – рассказал источник Informalia.

Шакира Фото: Roy Rochlin/Getty Images

Те, кто хорошо знает Шакиру, сейчас утверждают, что Пике «нажил себе нежелательного врага». Сообщается, что защитник «Барсы» осознаёт, какой ущерб может быть нанесён его репутации.

Пике будет непросто выиграть дело

Разбирательство действительно сулит Пике большие неприятности. В последнее время репутация защитника сильно пострадала. В апреле стало известно, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) согласовала с компанией Kosmos, которая принадлежит Пике, выплату € 24 млн за проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Ситуацию удалось утрясти, но отрицательная аура вокруг имени Жерара осталась.

В клубе дела у Пике тоже идут не лучшим образом. Главный тренер «Барселоны» Хави, по данным СМИ, не собирается делать ставку на 35-летнего капитана и хочет заигрывать более молодых защитников. Руководство клуба в очередной раз требует пойти на урезание зарплаты. Теперь ещё навалилось судебное разбирательство с Шакирой.

Дело наверняка будет затяжным, но, как показывает практика, система чаще становится на сторону матерей в вопросах опеки. Тем более что Шакира знает некоторые нелицеприятные секреты Пике, которые в случае публикации в СМИ ещё больше ударят по имиджу футболиста и заметно снизят шансы в суде. Жерару придётся привести очень убедительные аргументы, чтобы выиграть разбирательство и постоянно жить со своими сыновьями в Барселоне.