Турнир, который никак нельзя пропустить! 7 причин смотреть Евро-2022

На женском чемпионате Европы будет очень круто. Ещё бы, ведь играют в Англии!

Женский чемпионат Европы стартует сегодня в Англии, турнир пройдет с 6 по 31 июля. И вот семь причин не пропустить ни одного матча.

Пустое лето

Чемпионат мира по футболу специально перенесли на осень, чтобы ничто не отвлекало от просмотра матчей женских сборных!



Это шутка.



Но с долей правды: лето — идеальное время для чемпионата Европы. Почему бы не подключиться к общему футбольному настроению? Тем более, пока топ-чемпионаты на паузе.

Магдалена Эрикссон Фото: Karl Bridgeman/Getty Images

Этот Евро бьет рекорды

Евро-2022 пошумел ещё до старта. Турнир обещает стать одним из важнейших событий в истории женского футбола.

Этот чемпионат Европы посетят более 500 тысяч болельщиков из 99 стран мира, в Англию приедут даже зрители из Китая, Австралии и США. На прошлом Евро посещаемость была в два раза меньше.

Все билеты на финал турнира были проданы в первые часы продаж. Это около 80 тысяч!

Женские команды заработают намного больше, чем раньше. Размер призового фонда — € 16 млн (вдвое больше, чем на Евро-2017). € 9,6 млн поделят между всеми участниками. Сборная, которая одержит победу в финале, заработает € 2,085 млн.

Также ряд сборных добились таких же бонусов, как у мужских команд. Например, сборные Испании и Нидерландов.

Евро пройдёт в Англии

В Англии популярен женский футбольный чемпионат, игроки служат ролевыми моделями для новых поколений, а на трибунах кайфовая семейная атмосфера.

Футбольные болельщики Фото: Michael Regan/Getty Images

А еще Евро-2022 пройдёт на крутых стадионах! Первый матч примет стадион «Олд Траффорд» в Манчестере, а финал состоится на заполненном «Уэмбли» в Лондоне. Групповой этап пройдёт на полях «Саутгемптона», «Брайтона», «Брентфорда», «Шеффилда» и других.



Ещё англичане уверены в победе своей женской сборной, поэтому поддержка на трибунах будет колоссальная.

Крутые формы команд

Комплекты женских сборных надевали и мужские команды. В июньском розыгрыше Лиги наций сборные Германии, Испании и Бельгии так поддержали футболисток. Вышло красиво!



А Puma подготовила модные комплекты, которые болельщики потом смогут вписать в свой гардероб.

Вырос уровень игроков

Сразу несколько сборных приехали на Евро-2022 в статусе фаворита — например, Англия, Франция, Испания, Швеция, Нидерланды, Германия и Дания. О том, что ни с одним соперником не будет просто, говорят футболистки всех команд. Например, легендарная Ада Хегерберг из сборной Норвегии, первая обладательница «Золотого мяча» среди женщин:



«Конечно, я хочу, чтобы мы подняли трофей над головой, но для этого ещё через многое предстоит пройти, и предсказать победителя Евро очень сложно. Очевидно, что есть Англия, Франция… Швеция — сильная команда, которую никогда нельзя списывать со счетов. Это длинный и сложный турнир. Наверняка будут сюрпризы, но я не могу сказать, кто победит».

Ада Хегерберг Фото: Getty Images

Все футбольные звёзды в одном месте

Евро-2022 собрал лучших футболисток Европы — среди них настоящие звёзды. Ада Хегерберг из сборной Норвегии, Люси Бронз из Англии, Надия Надим и Пернилле Хардер из Дании, Вивианне Мидема и Лике Мартенс из сборной Нидерландов, Магдалена Эрикссон из Швеции, Мари-Антуанетт Катото из Франции.



В этом списке должна была быть испанка Алексия Путельяс, действующая обладательница «Золотого мяча», но она выбыла из турнира за день до его старта, получив травму крестообразной связки на тренировке. Ее восстановление займёт от шести месяцев.

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Ещё на Евро можно узнать про будущих звёзд женского футбола, на турнире сыграет много перспективной молодёжи — от Свейндис Йонсдоттир из сборной Исландии до Клаудии Пина из Испании и Джул Бранд из немецкой сборной.

Вивианне Мидема Фото: Martin Rose/Getty Images

Легко смотреть

Матчи Евро-2022 покажут по телевизору — матчи вечернего слота можно посмотреть на общедоступном «Матч ТВ», а остальные — на тематическом «Матч! Футбол 1».



Для диджитал-просмотра подойдёт специальный сервис UEFA TV. А для полного погружения в чемпионат можно скачать официальное приложение турнира «Женский Евро».