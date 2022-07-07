Германия бойкотирует ЧМ-2022? За саботаж турнира выступает почти половина страны!

В Германии футбольное сообщество уже давно взволнованно грядущим чемпионатом мира в Катаре: болельщики и правозащитники не раз призывали к бойкоту турнира из-за отношения к трудовым мигрантам, дискриминации женщин и гомосексуалов. В конце июня институт исследования общественного мнения YouGov по заказу Deutsche Presse-Agentur (dpa) провёл опрос среди 2052 человек, которым задавался один вопрос:



«Критически настроенные футбольные болельщики продолжают призывать к бойкоту чемпионата мира по футболу в Катаре из-за нарушений прав человека и смертей на строительных площадках. Должна ли национальная сборная Германии отказаться от участия в чемпионате мира в Катаре?»

По его результатам 48% немцев высказались «за» бойкот, 28% заявили, что сборная должна участвовать в турнире. 24% затруднились ответить.

dpa – крупнейшее информационное агентство Германии.

Альянс болельщиков уже выступал за бойкот. Недавно они призвали провести опрос на предмет участия в ЧМ

В начале марта прошлого года объединение болельщиков Profans выступило за бойкот поездки в Катар на ЧМ из-за ситуации с рабочими: в своём открытом письме они высказались, что в стране жёстко нарушаются права человека, а на стройках погибло много людей, поэтому ехать на турнир будет чуть ли не преступлением.

Объединение болельщиков Германии Profans «Ничто не может оправдать принятие нарушений человеческих прав в Катаре. Даже элементарное участие в турнире — это поддержка в их адрес. Об этой проблеме кричат всё громче, и мы на стороне тех, кто считает бойкот ЧМ-2022 необходимостью. Мы призываем DFB отказаться от участия в турнире. Роскошный футбольный праздник на могилах тысяч мигрантов — участие в таком положит конец таким понятиям, как мораль и достоинство. Мы отворачиваемся от этого с ужасом»

В конце мая они выступили снова: подчеркнули, что предыдущее обращение вызвало невероятный отклик среди футбольной общественности, и удивились, что, несмотря на это, Немецкий футбольный союз (DFB) не предпринял ничего. При этом альянс указал, что вопрос участия сборной Германии на чемпионате мира «расколол футбольную общественность страны», поэтому они выступили с призывом провести опрос среди населения, чтобы выяснить мнение большинства.

«Для нас по-прежнему важно, чтобы чемпионат мира стал событием, за которое непосредственно заплатили беспощадной эксплуатацией трудящихся-мигрантов и жизнями многих молодых людей, которые были ещё совершенно здоровы, когда прибыли в Катар, – говорится в открытом письме. – Мы по-прежнему считаем, что устраивать там пышный футбольный праздник было бы крайне неприлично. Для нас, аффилированных с нами групп и подавляющего большинства их членов чемпионат мира не будет радостным событием и не будет предметом особого интереса.

Стройка стадиона в Катаре Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Нам ясно, что мы можем решать только за себя, а не за DFB. Но мы также считаем, что решение по вопросу такой высокой социальной и моральной взрывоопасности не должно приниматься через головы семи миллионов человек».



О своей позиции болельщики заявляли и на стадионах: на трибунах не раз появлялись баннеры с критикой ФИФА и Катара. Последний был вывешен на матче сборных Германии и Италии: «15 000 убитых— ФИФА и Ко без совести! Бойкот Катару». Данные о таком большом числе погибших взяты из отчёта правозащитной организации Amnesty International, которая регулярно выступает с заявлениями о нарушении прав человека в Катаре. По официальным данным, за всё время строительства объектов к чемпионату мира погибли три человека.

Болельщики Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Сообщество болельщиков создало сайт #boycottqatar2022 (https://www.boycott-qatar.de/), на котором перечислены причины, по которым стоит бойкотировать турнир. Среди прочего – отсутствие футбольной культуры, коммерция вместо футбола и коррупция при победе на выборах. «ЧМ-2022 в Катаре — недостойный футбола проект, – говорится на сайте. – Нарушено столько правил спортивной и политической честности, что нам кажется безответственным принимать участие в этом мероприятии, будь то в качестве действующего спортсмена, официального лица или просто телезрителя».



За бойкот чемпионата мира выступает также немецкое сообщество ЛГБТ+. «Отношение проявляется в том, что вы стоите на месте и не заходите на территорию, которая является минным полем с точки зрения прав человека. Я ожидаю от DFB большего, чем просто радужная повязка», — говорил Альфонсо Пантисано из Немецкого союза геев и лесбиянок (LSVD). Их позиция основана на том, что в Катаре можно получить тюремный срок за демонстрацию символики ЛГБТ-сообщества. При этом эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани подчёркивал, что в стране будут рады людям разного происхождения и разных взглядов. «Мы все живём на одной планете, но у каждого из нас своя культура. Мы рады всем, но мы также ожидаем, что люди будут уважать нашу культуру», – говорил он.

DFB уже не раз говорил, что бойкота не будет. Но в союзе недовольны отношением к мигрантам и гомосексуалистам

DFB полагается на диалог, а не на бойкот, при этом осознавая, что общественное давление слишком велико. Немецкий футбольный союз выступал за создание фонда помощи трудовым мигрантам и родственникам тех, кто потерял своих близких, уехавших на работу в Катар. Недавно генеральный секретарь DFB Хайке Ульрих был с визитом в Катаре, в ходе которого встречался с представителями различных неправительственных организаций, футбольной ассоциации Катара и мигрантами. «Ключевое заявление от них было: отлично, что нет бойкота. В улучшении условий труда многого удалось добиться», – рассказал он после поездки.

«У нас, европейцев, общий набор ценностей, одинаковый взгляд на права человека и устойчивость, – сказал президент DFB Бернд Нойендорф в интервью Kicker. – Визит Ульриха показал, что кое-что улучшилось с точки зрения условий труда, но многие изменения в законодательстве реализуются недостаточно, а когда речь идёт о правах женщин, свободе прессы или вопросе ЛГБТИК+, по-прежнему существуют явные различия».



Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф говорил, что бойкот не вариант.

«Мы находимся в контакте с такими организациями, как Amnesty International и Human Rights Watch, – сказал он в интервью Stern. – Однако бойкот для нас не вариант, потому что он ничего не изменит. Это подтверждают и неправительственные организации. Мы верим в силу спорта, который объединяет людей, разрушает предрассудки и обеспечивает встречи и дружбу после чемпионата мира».

Стадион в Катаре Фото: David Ramos/Getty Images

При этом, по его словам, отношение к гомосексуалам в Катаре «абсолютно неприемлемо». Бирхофф также заявил, что право на проведение турнира – «самое мощное оружие, чтобы подтолкнуть к необходимым изменениям», но происходить они должны до выбора хозяина турнира, а не после.



В понедельник, 4 июля, в Бундестаге прошло заседание Спорткомитета, на котором Ульрих выступил перед депутатами с объяснением, почему для DFB бойкот чемпионата мира не вариант. «С нашей точки зрения, это бесполезно, – заявил он. – Но мы приняли решение сотрудничать с другими ассоциациями-участниками, чтобы повлиять на ситуацию изнутри. Например, искать диалог с неправительственными организациями, трудовыми мигрантами, расспрашивая их о проблемах, выслушивая их жалобы и пожелания».