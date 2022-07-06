Российский тренер отправился покорять Лигу чемпионов! Черчесов начал с Казахстана

Лига чемпионов вернулась! Правда, не основной турнир, а отборочный. Зато здесь есть знакомые имена. В 1-м квалификационном раунде стартовал «Ференцварош», где главным тренером работает Станислав Черчесов. Начало получилось не из лёгких: пришлось ехать в Казахстан и рубиться с «Тоболом», где играет другой наш знакомый — Зоран Тошич.

«Ференцварош» только вышел на поле и сразу же завладел преимуществом. Команда Черчесова могла забивать уже на второй минуте, но после углового не хватило везения. «Тобол» адаптировался и влился в игру ближе к 10-й минуте. Хозяева стали больше владеть мячом, но создавать моменты поначалу не удавалось.

На 14-й минуте «Тобол» был в сантиметрах от гола. Внезапный прессинг привёл к быстрой атаке, которая закончилась ударом Тошича. Бывший полузащитник ЦСКА влупил в противоход вратарю, но успел защитник. Вообще, Тошичу первый тайм явно удался. Серб пробрасывал мяч между ног соперникам, разгонял атаки через центр и создавал сам.

Зоран Тошич Фото: fctobol.kz

А на исходе 20 минут стало страшно. Защитнику «Ференцвароша» Аднану Ковачевичу поплохело, и он рухнул на газон. К счастью, судья сразу это увидел, подбежал к футболисту и позвал врачей. А те, в свою очередь, привели боснийца в порядок. В итоге игроку даже не понадобилась замена.



Главный момент в первые 20 минут был у «Ференцвароша». Вратарь «Тобола» Александр Мокин отбил сложный удар с линии штрафной, а потом среагировал на добивание с пары метров.

В составе «Тобола» радовал не только Тошич. Португальский полузащитник Рубен Брижиду тащил команду вперёд и раздавал передачи партнёрам. Правда, на поле он провёл меньше времени, чем Зоран. В начале второго тайма его заменили.

За 10 минут до перерыва на поле случилась потасовка, причём на ровном месте. Во время вбрасывания аута нападающий «Ференцвароша» Франк Боли и защитник «Тобола» Багдат Каиров поговорили на повышенных тонах и начали толкаться. К месту событий сразу же подскочили игроки обеих команд. И, когда казалось, что конфликт исчерпан, потасовка возобновилась с новой силой. Чтобы угомонить футболистов, арбитру всё же пришлось достать жёлтую карточку. Забавно, что получили её не те игроки, из-за которых началась заварушка.



Во втором тайме «Тобол» уже был заметно активнее. Владение мячом заметно выросло (48 процентов, а в первом было 36), а по ударам казахстанцы и вовсе перебили соперника. 15 ударов против 10 у «Ференцвароша» (в створ — 3:2).

Итог первого матча Черчесова в новом сезоне Лиги чемпионов — закономерная ничья. А путёвка в следующий раунд решится через неделю, 13 июля. И в этот раз преимущество своего поля будет уже у «Ференцвароша».

И не забываем, что до Лиги чемпионов Черчесову пока далеко. «Ференцварошу» предстоит долгий путь. Чтобы пробиться в групповой этап, нужно преодолеть 1-й квалификационный раунд, 2-й и 3-й. Если удастся, останется раунд плей-офф, где зачастую встречаются мощные соперники («Спартак» год назад играл с «Бенфикой» и не даст соврать).