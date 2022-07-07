«Я много плакал и закрылся от мира». «Зениту» подсунули поломанного игрока

Неделю назад «Зенит» обменял на один сезон в рамках встречной аренды нападающего Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса» – голкипера Ивана и полузащитника Густаво Мантуана. Бразильские новички должны были прилететь в Санкт-Петербург 14-16 июля после матчей за команду из Сан-Паулу в плей-офф Кубка Либертадорес с «Бокой Хуниорс». То есть руководство и тренерский штаб «Зенита» рассчитывали на Ивана и Мантуана с первых туров РПЛ, ведь в эти сроки и начинается чемпионат.

Однако в состоявшейся в ночь со вторника на среду ответной встрече с «Бокой Хуниорс» полузащитник получил травму, из-за которой может пропустить часть нового сезона в России. Неприятность случилась с Мантуаном в начале второго тайма. После подачи углового у ворот «Коринтианса» Густаво подхватил мяч и побежал в контратаку по правому флангу. Будущий новичок «Зенита» прокинул мяч мимо Алана Валеры, а проигрывавший Мантуану в скорости аргентинец прихватил и сбил бразильца. Полузащитник схватился за левое бедро, довольно долго не мог встать с газона. Уводили Густаво с поля под руки члены медицинского штаба «Коринтианса» и защитник «Боки Хуниорс», бывший спартаковец Маркос Рохо. Сам Мантуан не мог как следует наступить на левую ногу.

В «Зените» сообщили, что ждут результатов медобследования новичка. Агент игрока Луис Фернандо Гарсия так прокомментировал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» состояние полузащитника:

«Я пока не получил информацию касательно характера травмы Мантуана. Думаю, это несерьёзное повреждение. Но могу сказать точно, что на прибытии игрока в Россию травма не скажется».

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку остаётся надеяться на то, что Мантуан действительно не вылетел надолго. Но так или иначе в лице Густаво сине-бело-голубые получили игрока с повышенным травматизмом. Вся карьера бразильца – история преодоления, хотя ему всего 21 год.

Мантуан считался большим талантом, его называли «Золотым мальчиком» из «Коринтианса». Густаво был кандидатом в юношескую сборную Бразилии и, в общем-то, обладал всеми качествами, чтобы сделать хорошую карьеру в Европе – скоростью, техникой, креативностью, работоспособностью, неплохим ударом. Вот только взлёт полузащитника остановили серьёзные травмы: как много вы вспомните футболистов высокого уровня, которые к 20 годам трижды рвали «кресты»?

Впервые Мантуан пережил разрыв крестообразной связки в 16. Тогда пострадало правое колено. Юноша философски отреагировал на повреждение, опубликовав в социальных сетях пост со словами «планы бога в отношении нас больше, чем наши собственные».

Густаво Мантуан Фото: Getty Images

Ещё через год с небольшим Густаво порвал крестообразную связку левого колена после неудачного приземления на газон. Снова восемь месяцев без футбола, снова тяжёлое восстановление через боль. Полузащитник рассказывал о своих эмоциях в программе «Mesa Corinthiana»:

«Для меня вторая травма была хуже, потому что я уже знал всё о ней. Я не хотел опять проходить через это, чувствовать ту же боль. Не хотел терять ещё восемь месяцев карьеры. Я много плакал, думаю, даже больше, чем в первый раз, поскольку в тот период играл очень хорошо. Когда подобное происходит на пике, вы стараетесь уйти в себя, закрываетесь от мира».

По словам Мантуана, эмоционально тяжёлый момент ему помогла пережить семья. В том числе родной брат Гильерме – тоже, кстати, профессиональный футболист. Он на три года старше Густаво и выступает за «Ботафого» из Рибейран-Прету.

Мантуан вернулся на поле, дебютировал за первую команду «Коринтианса» и 22 октября 2020-го забил первый гол на профессиональном уровне – в ворота «Васко да Гама» в Серии А. Для полузащитника вновь взошло солнце, но шесть дней спустя, находясь в расположении сборной Бразилии U20, Густаво получил ещё одну травму крестообразных связок в спарринге с молодёжкой… «Коринтианса». Случился рецидив на левом колене. Тут любой бы сломался, однако у Мантуана оказался на удивление крепкий характер.

«Когда травма только произошла, и ты осознаёшь, что случилось – вспоминаешь и понимаешь, через что тебе придётся опять пройти – это очень тяжело. И вначале ты безутешен. Но я не останавливался никогда. Однажды даже сказал маме: «Если упаду 10 раз, то поднимусь 11», – признавался Густаво в интервью для Entraldotimao.com.br.

Реабилитация на сей раз заняла 215 дней. Густаво вернулся на поле только в мае 2021-го. Местный доктор, оперировавший Мантуана, рассуждал о возможных причинах проблем футболиста с коленями:

«Два года назад у него был разрыв с одной стороны, ещё через год – с другой, и сейчас у него повторный разрыв. Когда рвут связки, есть вероятность в 38%, что в течение двух ближайших лет случится рецидив в том же месте или в зоне латеральных связок. Это случается вследствие мышечного дисбаланса при возвращении в спорт. Очень важно работать над восстановлением мышечного равновесия, однако даже в этом случае может произойти новая травма. И теперь у Густаво повторный разрыв, который мог произойти по нескольким причинам: техническая ошибка (возможно, её и не было); имплантат/шунт не прижился, и связка не заросла как надо; кроме того, в футболе всегда есть опасность просто получить новую травму. Возможно, колено находилось в отличном состоянии, и он вновь порвал уже травмированные ранее связки».

В прошлом году Мантуана аккуратно подпускали к основе, а в 2022-м он стабильно выходил на поле: провёл 33 матча и набрал 5+1. Но теперь получил травму. Трансфер «хрустального» полузащитника – риск для «Зенита», тем более сам Густаво, несмотря на перенесённые травмы, играет смело и лезет вперёд, не боясь получить по ногам. Вдобавок неизвестно, как организм бразильца перенесёт смену климата, российские холода и морозные поля. В «Зените» играют с огнём, подписав Мантуана на замену Юри Алберто.