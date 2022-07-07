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Женский футбол, Евро-2022: Англия — Австрия — 1:0, обзор матча, фото, как открылся турнир

Фото с открытия Евро-2022 — словно из прошлой жизни! Англия красиво начала турнир с победы
Ульяна Лукьянченко
Женский футбол, Евро-2022
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Фантастическая атмосфера на «Олд Траффорд» помогла главным фавориткам Евро.

На матче-открытии Евро-2022 был полный солд-аут, более 71 тысячи человек пришли посмотреть на встречу сборных Англии и Австрии на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Это новый рекорд посещаемости в матчах женских Евро, сегодняшний показатель сильно перекрыл предыдущее достижение. На финале Евро-2013 между Германией и Норвегией присутствовали 41 тысяча человек.

Главное о женском Евро — 2022. Где, когда и какие матчи смотреть Главное о женском Евро — 2022. Где, когда и какие матчи смотреть

Фотографии с церемонии открытия выглядят как что-то из прошлой жизни, фантастически красиво!

Австрийки не растерялись от такой мощной поддержки у соперниц — скорее, наоборот. С первых минут матча команда Ирен Фурман пошла в активный прессинг. Англичанки, будто не ожидавшие давления, начали ошибаться и подарили несколько моментов. После нервного старта команда Сарины Вигман смогла успокоиться и пойти к воротам Мануэлы Цинсбергер. Англичанки открыли счет на 16-й минуте.

Голкипер сборной Австрии Цинсбергер хорошо знакома английским болельщикам. С 2019 года она защищает ворота лондонского «Арсенала», став за это время одной из лучших во всей женской английской Суперлиге.

Фото: UEFA via Getty Images

Забила одноклубница Цинсбергер — Бет Мид. Нападающая перебросила мяч через вратаря, а голевой пас отдала Фрэн Кирби из «Челси». Кирби могла пропустить этот Евро, но возобновила карьеру после паузы. В апреле нападающая рассказала о своей продолжительной депрессии и сильном переутомлении, из-за чего ей пришлось на время выпасть из футбола.

ЧЕ-2022 (ж). Группа A. 1-й тур
06 июля 2022, среда. 22:00 МСК
Англия (ж)
Окончен
1 : 0
Австрия (ж)
1:0 Мид – 16'

Во втором тайме Вигман решилась на перестройку линии атаки — на 60-й минуте тренер заменила сразу трёх игроков нападения, выпустив молодых Алессию Руссо, Клои Келли и Эллу Тун вместо Эллен Уайт, Бет Мид и Фрэн Кирби.

Мэри Ирпс, голкипер английской сборной, помогла сохранить своей команде победу в этом матче — она отразила опаснейший дальний удар от Барбары Дунст и выстояла в нервной концовке.

Мэри Ирпс

Мэри Ирпс

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images)

Счёт остался неизменным — гол Бет Мид принёс сборной Англии победу над командой Австрии в матче-открытии Евро.

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Завтра (в 22:00) сборные Норвегии и Северной Ирландии проведут второй матч в группе A. Встреча пройдёт в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис».

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Теги Футбол Женский футбол •••

Заглавное фото: Naomi Baker/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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