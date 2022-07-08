Величайший позор сборной Бразилии. Где сейчас игроки, слившие немцам 1:7 на ЧМ-2014

Восемь лет назад, в ночь с 8 на 9 июля 2014 года, Бразилия пережила шок, от которого ещё долго не могла оправиться. В полуфинале домашнего чемпионата мира национальная команда проиграла Германии на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти с позорным счётом 1:7. Голы в ворота «селесао» забивали Томас Мюллер, Мирослав Клозе, Сами Хедира, а также оформившие дубли Тони Кроос и будущий игрок «Спартака» Андре Шюррле. Где сейчас бразильские футболисты из той команды? Многие продолжают играть до сих пор.

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Жулио Сезар, 42 года

ЧМ-2014 Сейчас

Наверное, Жулио Сезару было тяжелее всего принять это поражение, ведь его пробили семь раз. После чемпионата мира голкипер завершил выступления за сборную Бразилии. В то время Жулио Сезар принадлежал «КПР», но выступал на правах аренды за «Торонто». В августе 2014-го бразилец перешёл в «Бенфику», задержался в Португалии на три года и выиграл шесть трофеев. Последним клубом в его карьере стал «Фламенго» – там вратарь провёл три месяца. В апреле 2018-го повесил перчатки на гвоздь.

Давид Луис, 35 лет

ЧМ-2014 Сейчас

Центральный защитник был капитаном сборной Бразилии в матче с Германией. После ЧМ-2014 Давид Луис перешёл из «Челси» в «ПСЖ» за рекордную для себя трансферную сумму – € 49,5 млн. Через пару лет вернулся в «Челси» за € 35 млн. Летом 2019-го поменял один лондонский клуб на другой – «Арсенал», а в сентябре прошлого года возвратился на родину и играет за «Фламенго». В сезоне-2022 провёл 27 матчей. В футболке сборной Бразилии в последний раз выходил в июне 2017-го.

Марсело, 34 года

ЧМ-2014 Сейчас

Легенда «Реала». Марсело отыграл в мадридском клубе 15 лет и завоевал в составе «сливочных» 25 трофеев. Этим летом контракт бразильца с «Реалом» закончился, так что левый защитник стал свободным агентом. Сейчас у Марсело много вариантов для продолжения карьеры – в Испании, Италии, Турции, МЛС… Останавливаться он пока не собирается. Карьера игрока «Реала» в сборной Бразилии продлилась до российского ЧМ-2018. Последним матчем для Марсело стал четвертьфинал с Бельгией (1:2) в Казани.

Данте, 38 лет

ЧМ-2014 Сейчас

У этого центрального защитника не так много матчей за сборную Бразилии – всего 13. На чемпионате мира Данте, представлявший «Баварию», был запасным и вышел в основе из-за дисквалификации Тьяго Силвы. Встреча с немцами стала для него единственной на турнире. После ЧМ-2014 Данте уже не выступал за «селесао». Из «Баварии» бразилец перешёл в «Вольфсбург» летом 2015-го, а ещё через год оказался в «Ницце». Данте до сих пор во французском клубе, стал капитаном: в прошлом сезоне сыграл 38 матчей.

Майкон, 40 лет

ЧМ-2014 Сейчас

Правому защитнику на чемпионате мира было уже за тридцать, поэтому неудивительно, что по окончании турнира Майкон решил уйти из сборной Бразилии. Но ушёл всё-таки с победой: в сентябре 2014-го сыграл в товарищеском матче с Колумбией (1:0). На клубном уровне продолжал играть в Италии за «Рому». Летом 2016-го остался без клуба, а через год возобновил выступления на родине – поиграл за «Аваи», «Крисиуму», «Вилла Нову». Финалом карьеры стали два матча за «Тре Пенне» из Сан-Марино в июле 2021-го.

Фернандиньо, 37 лет

ЧМ-2014 Сейчас

Центральный полузащитник получил в матче с немцами только 45 минут – после первого тайма Фернандиньо заменили при счёте 0:5. Но он в сборной Бразилии остался и играл за неё до лета 2019-го, когда национальная команда выиграла Кубок Америки. На ЧМ-2014 Фернандиньо уже представлял «Манчестер Сити». За «горожан» центрхав выступал до нынешнего лета, а на днях вернулся на родину свободным агентом и подписал контракт с «Атлетико Паранаэнсе». Ещё «попылит» сезон-другой.

Оскар, 30 лет

ЧМ-2014 Сейчас

Молодой полузащитник стал автором единственного гола бразильцев в ворота Германии, забив при счёте 0:7 с передачи Марсело. Потом карьера Оскара пошла на спад. В последний раз он сыграл за «селесао» в ноябре 2015-го, а вызов получал – в октябре 2016-го. Вскоре полузащитник «Челси» уехал из Европы: перешёл в «Шанхай СИПГ» за € 60 млн. По-прежнему играет в Китае, капитан команды. В минувшем сезоне забил пять мячей и сделал 16 голевых передач в 25 матчах. О нём уже подзабыли.

Луис Густаво, 34 года

ЧМ-2014 Сейчас

Ещё один центральный полузащитник, которого уже давно нет в сборной Бразилии. Луис Густаво не приглашается в национальную команду с мая 2016-го. На чемпионате мира он был игроком «Вольфсбурга», в который годом ранее перешёл из «Баварии» за € 16 млн. Летом 2017-го Луис Густаво отправился в «Марсель»: его продали уже за € 10 млн. Ещё через два года перебрался в «Фенербахче» (трансфер обошёлся в € 6 млн). Бразилец до сих пор в Турции, в прошлом сезоне набрал 1+1 в 28 матчах.

Бернард, 29 лет

ЧМ-2014 Сейчас

Когда миниатюрный хавбек начинал карьеру, его называли «бразильским Месси». Суперзвезды из Бернарда не получилось, но 14 матчей за сборную он всё-таки сыграл – три из них на ЧМ-2014. Подменял в полуфинале травмированного Неймара. После того турнира за национальную команду не выступал. На чемпионате мира представлял «Шахтёр», а летом 2018-го ушёл свободным агентом в «Эвертон». Три сезона провёл в АПЛ. Сейчас играет за «Шарджу» из ОАЭ, куда был продан год назад за € 1 млн.

Халк, 35 лет

ЧМ-2014 Сейчас

На ЧМ-2014 Халк был игроком «Зенита». Как правило, выходил в основе, принял участие в шести матчах. Но результативными действиями не отметился, а в полуфинале с немцами его поменяли в перерыве. Летом 2016-го «Зенит» продал Халка в «Шанхай СИПГ» за € 55,8 млн, а в феврале 2021-го форвард вернулся свободным агентом на родину – подписал контракт с «Атлетико Минейро». За эту команду забил 54 гола в 93 матчах, помог «петушкам» выиграть первое золото на 50 лет. Играет так здорово, что в Бразилии требуют вернуть его в национальную команду, за которую Халк в последний раз сыграл в сентябре 2021-го.

Фред, 38 лет

ЧМ-2014 Сейчас

Центрфорвард сборной Бразилии, забивший на ЧМ-2014 всего один мяч – в ворота Камеруна. После того турнира в национальную команду не вызывался. В Европе Фред не играл с 2009-го, когда «Лион» отпустил его во «Флуминенсе» свободным агентом. Потом нападающий играл в Бразилии за «Атлетико Минейро» и «Крузейро», а в июне 2020-го вернулся во «Флуминенсе». В прошлом сезоне забил два гола и сделал две голевые передачи в 19 матчах, после чего решил оставить профессиональный футбол.

Паулиньо, 33 года

ЧМ-2014 Сейчас

Центрхав вышел на замену в перерыве вместо Фернандиньо. На ЧМ-2014 Паулиньо сыграл шесть матчей, а попрощался со сборной в ноябре 2018-го. Восемь лет назад бразилец выступал за «Тоттенхэм». Летом 2015-го его продали в китайский «Гуанчжоу Эвергранд» за € 14 млн, а ещё через два года Паулиньо неожиданно выкупила «Барселона» за € 40 млн. Потом был обратный трансфер в «Гуанчжоу Эвергранд» за € 42 млн. Летом 2021-го центрхав бесплатно ушёл в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. С января этого года играет за «Коринтианс».

Рамирес, 35 лет

ЧМ-2014 Сейчас

Халка заменили как раз на Рамиреса, который на чемпионате мира сыграл во всех семи матчах. Осенью 2014-го полузащитник ещё дважды выходил в футболке сборной Бразилии, а потом его история в национальной команде закончилась. Рамирес восемь лет назад был игроком «Челси». Зимой 2016-го его продали в «Цзянсу Сунин» за € 28 млн. Ещё через три с половиной года полузащитник вернулся из Китая в Бразилию и выступал до ноября 2020-го за «Палмейрас». Больше в профессиональном футболе не появлялся.

Виллиан, 33 года

ЧМ-2014 Сейчас

Виллиан во встрече с немцами вступил в игру на 69-й минуте, когда сборная Бразилии пропустила шестой мяч. На ЧМ-2014 он провёл пять матчей, но почти во всех из них выходил на замену. Вингер был игроком «селесао» до ноября 2019-го. За год до чемпионата мира «Челси» выкупил Виллана у «Анжи» за € 35,5 млн. После семи лет в составе синих бразилец перешёл в «Арсенал» свободным агентом, а ещё через год вернулся в родной «Коринтианс». Виллиан уже на сходе: в сезоне-2022 набрал лишь 1+3 в 30 матчах.

Тренер. Луис Фелипе Сколари, 73 года

ЧМ-2014 Сейчас

Великий Фелипао, выигравший для Бразилии ЧМ-2002, провалился спустя 12 лет на домашнем чемпионате мира. Естественно, сразу после того турнира он покинул сборную. Тут же возглавил «Гремио», а через сезон уехал в Китай и более двух лет тренировал «Гуанчжоу Эвергранд». С лета 2018-го работал только с бразильскими клубами – «Палмейрасом», «Крузейро» и тем же «Гремио». С мая этого года Сколари в «Атлетико Паранаэнсе». Под его руководством команда одержала 11 побед в 16 матчах.

«Это был самый большой взрыв, самая большая катастрофа, которую когда-либо переживала сборная Бразилии, – признавался Сколари в интервью английским СМИ. – Я стал человеком, которого больше всего ассоциировали с этой катастрофой. Брал на себя бóльшую часть вины до сегодняшнего дня. Когда «селесао» выиграла ЧМ в 2002-м, я не был главным героем – мы все были героями. После случившегося в 2014 году ожидал, что обвинят всех. Что пресса признает: проиграла Бразилия. Но всё оказалось совсем не так».