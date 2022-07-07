Цены на игроков РПЛ рухнули. Похоже, крупных трансферов больше не будет

Футбольная экономика изменилась. И мы теперь вряд ли услышим посылы от тренеров и руководителей топ-клубов про высокие цены на внутреннем рынке. Помните, тот же Сергей Семак ещё в январе говорил про невозможность покупки игроков с российским паспортом из-за слишком дорогой цены.

Речь необязательно шла о футболистах из клубов-конкурентов. Даже с условным «Уралом» договорились о переходе Адамова с трудом. Пришлось заплатить около € 5 млн. Сумасшествие. Особенно на фоне информации, что такие же деньги, но уже сейчас «Динамо» предлагает за Баринова. А «Локомотив» вроде бы даже готов к разговору (правда, у полузащитника до истечения контракта остаётся всего год – этот фактор тоже влияет на цену)

Да, клубы получат серьёзные деньги от спонсорских контрактов и ТВ. И, казалось, почему бы не покачать рынок большими переходами. Но, учитывая валютную нестабильность, непонятные перспективы от участия в еврокубках (не сейчас, а в будущем), рынок просто не может не реагировать.

Ещё полгода назад вряд ли бы кто-то всерьёз ожидал, что по тому же Баринову начнут разговор меньше чем за € 10-15 млн. Особенно когда трансфер идёт внутри страны. Теперь, похоже, готовы почти на любую сумму. Потому что она будет гарантированной и точно поможет, если клуб окажется в сложной ситуации.

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё есть пример «Зенита» и «Сочи». Можно сколько угодно фантазировать про феномен «фарм-клуба», но на Южном берегу процессами управляет Борис Ротенберг. А он – бизнесмен. И точно знает, что и сколько стоит. И когда он продаёт в «Зенит» двух футболистов примерно на € 8-9 млн, то понимает, что это хорошая сделка. И в нынешних реалиях абсолютно рыночная. Хотя речь идёт об одном из лучших нападающих и одном из лучших защитников лиги. Год назад, скорее всего, подобные трансферы оценили бы в € 15-20 млн. «Зенит» даже не стал бы рассматривать и купил бы кого-то в Бразилии. Или же в Европе. Но сейчас другая рыночная модель. И денег на трансферы и зарплаты стало меньше.

То же самое касается и международных переходов. Вряд ли кто-то будет покупать игроков из-за рубежа за большие деньги. Вероятно, потолок в € 3-5 млн. Продают по аналогичным ценам. История Гуса Тиля, которого удалось скинуть за € 5 млн, показательна. Хотя Transfermarkt оценивает парня в полтора раза дороже. И это ещё здорово, если «Спартак» получит хоть какие-то деньги. Ведь ФИФА в любом случае встанет на сторону европейских клубов.

Можно с умилением вспоминать, как ещё четыре года назад «Локомотив» тратил € 10 млн за Смолова, чуть раньше «Зенит» почти € 20 млн переводил «Рубину» за Рондона. Таких цифр больше не будет. А будут либо бесплатные переходы, либо очень-очень недорогие – как у Зиньковского в «Спартак». Для кого-то это плюс, но для тех, кто проводит трансферы – серьёзная потеря заработка.

Когда-нибудь всё вернётся. И крупные трансферы внутри лиги, и международный рынок. Но пока придётся существовать в таких условиях.