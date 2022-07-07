Первый гол Чалова после возвращения! ЦСКА начал забивать и побеждать при Федотове

Предсезонный турнир с участием «Зенита», «Сочи», ЦСКА и «Пари НН» завершился матчем команд Владимира Федотова и Вадима Гаранина. Ни армейцы, ни сочинцы уже не претендовали на победу. Первое место досрочно обеспечили себе петербуржцы, набравшие семь очков. У нижегородцев было пять баллов, у «Сочи» – три, а у ЦСКА – ноль.

Да, так получилось, что до сегодняшнего дня новый тренер армейцев Федотов только проигрывал в межсезонье. Более того, все поражения получились «сухими». Поэтому, по словам самого Федотова, к игре с «Сочи», где тренер работал до прихода в ЦСКА, команда должна была «подойти с остервенением».

И действительно ЦСКА сегодня был совсем другим. В игре красно-синих появились и согласованность, и коллективная скорость. Возможно, это скорее связано с распределением тренировочных нагрузок, нежели с мотивацией после неудачных результатов, но так или иначе дело пошло. Первого гола в межсезонье пришлось ждать всего четыре минуты. Его команде Федотова принёс стандарт. После подачи углового довольно странно сыграл Артур Юсупов, оттолкнув от себя Игоря Дивеева, который получил свободу и забил головой.

Ещё через три минуты ЦСКА положил второй мяч. На сей раз с игры. Прессинг сочинцев дал сбой, чем и воспользовались армейцы. Последовала длинная передача за спины защитникам, Игорь Юрганов сделал какое-то корявое движение, а Фёдор Чалов убежал один на один с голкипером Денисом Адамовым и отметил возвращение из «Базеля» первым голом при Федотове.

«Сочи», кстати, вернулся к отработанной ещё при прежнем тренере схеме с тремя центральными защитниками – обе команды играли 3-4-2-1. До этого Гаранин пробовал играть с квартетом сзади. Но и дополнительная фигура в обороне не обеспечила надёжность сочинцам: команда, чувствуется, всё ещё под нагрузками, пока тяжеловата.

У ЦСКА же было удивительное сочетание центрбеков – Дивеев, 18-летний Матвей Лукин и универсал Бактиёр Зайнутдинов. Взаимодействовали они неплохо. По крайней мере, сочинцы имели до перерыва только один отличный момент, когда Юсупов с подбора зарядил в перекладину. В этом эпизоде, как и вообще в первом тайме, хорошо сыграл молодой голкипер Владислав Тороп, подменявший Игоря Акинфеева.

В перерыве большого количества замен не было – на данном этапе игроки готовы проводить на поле и по 90 минут. Но сама игра изменилась: «Сочи» владел мячом и территорией, а ЦСКА защищал преимущество. Южане с трудом находили свободное пространство, тем не менее по истечении часа матча всё-таки забили. Новичок Владислав Сарвели сыграл в стенку и исполнил хороший кросс с правого фланга, а Артём Макарчук здорово пробил с лёта. Очень красивый гол!

Пропустив мяч, армейцы активизировались в атаке, вспомнили наконец о воротах соперника. Игра открылась – футбол стал повеселее. Неплохо смотрелась молодёжь: Кирилл Ушатов из «Сочи», армейцы Лукин и появившийся на поле в перерыве полузащитник Никита Ермаков, против которого однажды очень грубо сыграл Георгий Мелкадзе (судья просто пожалел форварда, показав ему жёлтую карточку вместо красной).

Но в целом второй тайм у ЦСКА получился хуже первого. Армейцы, безусловно, заслужили победу, но едва не упустили её в концовке. Тот же Мелкадзе не попал из убойной позиции. Момент ему, кстати, создал Макарчук, чьи подключения по флангу Милана Гаича превратились в проблему для красно-синих. А компенсированное время Тороп не дал забить вылетавшему один на один Сарвели.

Сегодня Федотов выиграл, а Гаранин проиграл. Впрочем, уже через неделю, когда стартует новый чемпионат, этот результат не будет иметь никакого значения – его все забудут. Через 16 дней ЦСКА и «Сочи» снова сыграют в Москве, во втором туре РПЛ.