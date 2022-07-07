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«Сочи» – ЦСКА – 1:2, видео, голы Дивеева, Чалова и Макарчука, обзор матча, 7 июля 2022 года, Кубок PARI Премьер

Первый гол Чалова после возвращения! ЦСКА начал забивать и побеждать при Федотове
Анатолий Романов
«Сочи» – ЦСКА – 1:2, видео, голы
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Новый тренер армейцев обыграл свою бывшую команду.

Предсезонный турнир с участием «Зенита», «Сочи», ЦСКА и «Пари НН» завершился матчем команд Владимира Федотова и Вадима Гаранина. Ни армейцы, ни сочинцы уже не претендовали на победу. Первое место досрочно обеспечили себе петербуржцы, набравшие семь очков. У нижегородцев было пять баллов, у «Сочи» – три, а у ЦСКА – ноль.

Да, так получилось, что до сегодняшнего дня новый тренер армейцев Федотов только проигрывал в межсезонье. Более того, все поражения получились «сухими». Поэтому, по словам самого Федотова, к игре с «Сочи», где тренер работал до прихода в ЦСКА, команда должна была «подойти с остервенением».

Кубок PARI Премьер
07 июля 2022, четверг. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 5'   0:2 Чалов – 7'   1:2 Макарчук – 60'

И действительно ЦСКА сегодня был совсем другим. В игре красно-синих появились и согласованность, и коллективная скорость. Возможно, это скорее связано с распределением тренировочных нагрузок, нежели с мотивацией после неудачных результатов, но так или иначе дело пошло. Первого гола в межсезонье пришлось ждать всего четыре минуты. Его команде Федотова принёс стандарт. После подачи углового довольно странно сыграл Артур Юсупов, оттолкнув от себя Игоря Дивеева, который получил свободу и забил головой.

Ещё через три минуты ЦСКА положил второй мяч. На сей раз с игры. Прессинг сочинцев дал сбой, чем и воспользовались армейцы. Последовала длинная передача за спины защитникам, Игорь Юрганов сделал какое-то корявое движение, а Фёдор Чалов убежал один на один с голкипером Денисом Адамовым и отметил возвращение из «Базеля» первым голом при Федотове.

«Сочи», кстати, вернулся к отработанной ещё при прежнем тренере схеме с тремя центральными защитниками – обе команды играли 3-4-2-1. До этого Гаранин пробовал играть с квартетом сзади. Но и дополнительная фигура в обороне не обеспечила надёжность сочинцам: команда, чувствуется, всё ещё под нагрузками, пока тяжеловата.

У ЦСКА же было удивительное сочетание центрбеков – Дивеев, 18-летний Матвей Лукин и универсал Бактиёр Зайнутдинов. Взаимодействовали они неплохо. По крайней мере, сочинцы имели до перерыва только один отличный момент, когда Юсупов с подбора зарядил в перекладину. В этом эпизоде, как и вообще в первом тайме, хорошо сыграл молодой голкипер Владислав Тороп, подменявший Игоря Акинфеева.

В перерыве большого количества замен не было – на данном этапе игроки готовы проводить на поле и по 90 минут. Но сама игра изменилась: «Сочи» владел мячом и территорией, а ЦСКА защищал преимущество. Южане с трудом находили свободное пространство, тем не менее по истечении часа матча всё-таки забили. Новичок Владислав Сарвели сыграл в стенку и исполнил хороший кросс с правого фланга, а Артём Макарчук здорово пробил с лёта. Очень красивый гол!

Пропустив мяч, армейцы активизировались в атаке, вспомнили наконец о воротах соперника. Игра открылась – футбол стал повеселее. Неплохо смотрелась молодёжь: Кирилл Ушатов из «Сочи», армейцы Лукин и появившийся на поле в перерыве полузащитник Никита Ермаков, против которого однажды очень грубо сыграл Георгий Мелкадзе (судья просто пожалел форварда, показав ему жёлтую карточку вместо красной).

Но в целом второй тайм у ЦСКА получился хуже первого. Армейцы, безусловно, заслужили победу, но едва не упустили её в концовке. Тот же Мелкадзе не попал из убойной позиции. Момент ему, кстати, создал Макарчук, чьи подключения по флангу Милана Гаича превратились в проблему для красно-синих. А компенсированное время Тороп не дал забить вылетавшему один на один Сарвели.

Бедный Федотов! На фоне ЦСКА даже «Нижний» выглядит готовой командой Бедный Федотов! На фоне ЦСКА даже «Нижний» выглядит готовой командой

Сегодня Федотов выиграл, а Гаранин проиграл. Впрочем, уже через неделю, когда стартует новый чемпионат, этот результат не будет иметь никакого значения – его все забудут. Через 16 дней ЦСКА и «Сочи» снова сыграют в Москве, во втором туре РПЛ.

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