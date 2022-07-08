Галицкого нагло кинули на деньги. Легионер должен ответить перед «Краснодаром» в суде

Зимой 2022-го «Краснодар» решил усилить линию нападения, подписав контракт с форвардом «Будё-Глимт» Эриком Ботхеймом. Россияне отвалили за трансфер € 8 млн, сделав его самым дорогим в истории норвежского клуба. Первая реакция на переход футболиста была неоднозначной — многих смутила чрезмерная щедрость руководства «быков». Для сравнения: в топ-3 трансферов «Будё-Глимт» оказались полузащитники Йенс Хёуге (за € 4,8 млн в «Милан») и Патрик Берг (за € 4,5 млн в «Ланс»). В дальнейшем эти опасения оправдались.

В начале марта Ботхейм воспользовался сложившейся ситуацией и объявил о решении приостановить контракт с «Краснодаром». К тому моменту нападающий провёл за российский клуб шесть товарищеских матчей и даже забил один гол – в ворота «Ростова» (2:2). Но в официальных встречах форвард так и не сыграл за «быков».

Эрик Ботхейм в «Краснодаре» Фото: fckrasnodar.ru

18 мая футболист принял решение поставить в отношениях с «Краснодаром» точку. Об этом сообщил агент нападающего Джим Сольбаккен: «Ботхейм расторг контракт с «Краснодаром». Это было сделано в соответствии с постановлением ФИФА. В сложившихся обстоятельствах Эрик не чувствовал, что у него есть выбор». Вот только есть одно «но»…

Контракт расторгли в одностороннем порядке, без согласования с работодателем футболиста. Ради этого сторона Ботхейма пошла на хитрость. В качестве причины расторжения соглашения агент назвал невыплату заработной платы. «Краснодар» не согласился с доводами стороны футболиста и обратится в CAS. На протяжении двух недель юристы собирали документы, подтверждающие неправомерность расторжения контракта. Теперь «быкам» предстоит суд с Ботхеймом.

Сам Ботхейм времени зря не теряет и уже строит свою будущую карьеру в Европе. Во время паузы норвежец вернулся на родину и тренировался со «Стабеком». Нападающий принял решение не подписывать краткосрочный контракт, поэтому в официальных соревнованиях участие не принимал. Полугодовалый простой мог сказаться на интересе к форварду негативно, но обернулся приглашением от «Салернитаны».

Ботхейм в сборной Норвегии Фото: Trond Tandberg/Getty Images

Известный инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что Ботхейм подпишет с итальянским клубом полноценный четырёхлетний контракт. Футболисту осталось пройти медицинский осмотр, после чего он сможет присоединиться к команде. А «Краснодару» остаётся надеяться на благосклонность CAS. Если спортивный арбитражный суд вынесет решение в пользу игрока, трансфер Ботхейма вполне сможет претендовать на статус самого провального в истории РПЛ.