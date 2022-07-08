Самая мощная закупка с начала лета. В РПЛ больше 20 трансферов за неделю!

Лучше всех усилился «Зенит». Рассказываем о переходах, которые можно было не заметить.

Прошедшая неделя была богата на трансферы, но в основном все переходы – либо в качестве свободного игрока, либо в аренду. Хотя так активно наши клубы работали на рынке впервые с открытия окна!

Из более менее громких можно выделить переезд Родригао из Сочи в Санкт-Петербург, Ильзата Ахметова из Москвы в Краснодар и продажу Гуса Тиля в ПСВ.

Если вдруг упустили — трансферы предыдущих недель

Родригао: «Сочи» → «Зенит» (€ 4 млн)

Бразилец играл за «Сочи» с лета 2021 года – в клуб он перешёл в статусе свободного агента. За сезон Родригао провёл 31 матч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал «Чемпионату», что контракт с защитником подписан по системе «3+1». Данные о сумме трансфера разнятся: Transfermarkt даёт цифру в € 3,5 млн, «РБ» писал про € 4 млн.

У бразильца есть много сильных сторон, которые способны улучшить игру «Зенита»: он грамотно перемещается, умеет продумывать свои действия и читать игру, а ещё Родригао надёжный защитник, которому при этом свойственны смелые решения.

Подробнее разбор того, как он впишется в игру «Зенита», а заодно и его эксклюзивное интервью ⬇️

Матео Барач: «Сочи» → «Крылья Советов» (€ 500 тыс., выкуп)

Хорватский защитник был в аренде в «Крыльях» с февраля – за вторую часть сезона он провёл шесть матчей и забил один гол («Зениту»). По итогам краткосрочного пребывания Барача самарский клуб принял решение выкупить футболиста, подписав с ним контракт на два года. При этом, по сведениям Metaratings, зарплата у защитника осталась на том же уровне, что была в «Сочи».

Сергей Корниленко спортивный директор «Крыльев Советов» «В весенней части чемпионата мы видели Матео в деле. У него отличные физические данные, хорошее игровое мышление. Барач здорово влился в коллектив и интегрировался в тот футбол, который проповедует наш тренерский штаб. Это опытный игрок, мы рады, что он стал частью нашей команды».

Гоча Гогричиани: ЦСКА → «Балтика» (€ 100 тыс.)

Гогричиани провёл прошлый сезон в аренде в ивановском «Текстильщике», после чего вернулся в ЦСКА и начал с командой предсезонную подготовку. Судя по его словам после возвращения, он был намерен остаться: «После ФНЛ придётся догонять Премьер-Лигу, перестраивать скорости и всё остальное. Думаю, через пару тренировок войду в темп, пока же занимался индивидуально: нужно чуть втянуться, подготовиться постепенно, чтобы не работать сразу на убой. Очень надеюсь проявить себя на сборе».

Клуб же решил иначе – 3 июля ЦСКА объявил, что Гогричиани стал игроком «Балтики», контракт подписали по схеме «3+1».

Гоча Гогричиани Фото: pfc-cska.com

Ильзат Ахметов: ЦСКА → «Краснодар» (свободный агент)

Ахметов перешёл в ЦСКА летом 2018 года: его рассматривали как замену Александру Головину, который после чемпионата мира уехал в «Монако». Ильзат быстро закрепился в основе, после чего его признали лучшим молодым игроком России, а Станислав Черчесов постепенно привлекал его в сборную России. Но потом начался спад: красные карточки, ошибки на поле, травмы и ухудшение формы. Прошлый сезон Ахметов уже начал как игрок ротации, из-за чего руководство ЦСКА объявило, что не планирует продлевать с ним контракт.

Всего в составе ЦСКА он провёл 104 матча, забил семь голов, отдал 11 результативных передач и завоевал один трофей – Суперкубок России. Теперь Ахметов будет реанимировать свою карьеру в «Краснодаре»: клуб подписал с ним контракт на два года, так что времени показать себя у него будет предостаточно.

Гус Тиль: «Спартак» → ПСВ (€ 3 млн)

Трансфер Тила стал самым дорогим в истории «Спартака» – за голландца заплатили € 18 млн. Но не пошло: в составе московской команды Тиль провёл всего 24 матча, после чего уехал в аренду – сначала во «Фрайбург», потом в «Фейеноорд». Ещё до всех событий Тиль не горел желанием возвращаться в Москву, поэтому искал себе варианты в Европе.

Гус Тиль экс-полузащитник «Спартака» Были переговоры с топ-клубами из Бельгии и Нидерландов. ПСВ хотел подписать меня, и я решил перейти в Эйндховен после беседы с главным тренером Рудом ван Нистелроем. Он выразил уверенность, что я готов сделать следующий шаг, и поделился со мной амбициозными планами ПСВ. Это было убедительно, и я убеждён, что приехал сюда за трофеями. Я был очень горд, когда ПСВ проявил ко мне интерес. Они хотят построить здесь нечто прекрасное и предложить мне стабильность, которую я искал.

Также контракт со «Спартаком» приостановил чешский полузащитник Алекс Крал. В прошлом сезоне он играл в аренде за «Вест Хэм».

Иван Олейников: «Чайка» → «Ахмат» (свободный агент)

Воспитанник ЦСКА побывал в аренде в «Факеле», потом поиграл за «Шинник», откуда ушёл в «Чайку». В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром ФНЛ-2, забив в 30 матчах 26 мячей. «Ахмат» подписал Олейникова на один год с возможностью продления контракта ещё на два сезона.

Иван Олейников Фото: fc-chayka.ru

Конрад Михаляк: «Ахмат» → «Коньяспор» (€ 500 тыс., выкуп)

Польский полузащитник перешёл в «Ахмат» в 2019 году. «Обладает очень хорошей скоростью, – давал ему тогда характеристику главный тренер клуба Рашид Рахимов. – Умеет сыграть один в один. Молодой, перспективный. А каким он станет у нас, это другой вопрос». В итоге за «Ахмат» Михаляк провёл всего шесть матчей, потому что три года подряд ездил в аренду в Турцию: сначала отыграл половину сезона в «Анкарагюджю», потом сезон в «Ризеспоре», следом ещё сезон – в «Коньяспоре». В итоге последний клуб принял решение его выкупить – Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера составила € 500 тыс.

Томас Рукас: «Ростов» → «СКА-Хабаровск» (аренда)

В 2017 году Рукас подписал четырёхлетний контракт с «Зенитом» и поставил себе цель для начала закрепиться в основе второй команды, а уж потом перейти в главную команду и «завоёвывать трофеи». План дал сбой: спустя три сезона в «Зените-2» вместо переезда на «Газпром Арену» он уехал в «Енисей», оттуда спустя год — в «Ростов» и снова в Красноярск – в аренду. Вернувшись в Ростов, клуб снова отдал его в аренду – на этот раз в «СКА-Хабаровск».

Понтус Альмквист: «Ростов» → «Погонь Щецин» (аренда)

В марте Альмквист воспользовался возможностью, предоставленной легионерам в России, и приостановил контракт с «Ростовом» – до конца сезона он уехал в «Утрехт». В расположение ростовской команды швед так и не вернулся – вместо летних сборов он занимался поиском нового клуба. В итоге вариант был найден в Польше: ближайший год Альмквист проведёт в «Погони».

Понтус Альмквист Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Константин Шильцов: «Спартак» → «Пари НН» (аренда)

Шильцов выступал за «Спартак-2», но после закрытия команды клуб принял решение отдать его в аренду в «Пари НН». Соглашение рассчитано на один год и предусматривает право выкупа.

Мамаду Майга: «Велес» → «Пари НН» (€ 250 тыс.)

Майга играл в ЛФЛ, продавал сигареты и работал курьером, а потом попал на просмотр во владивостокский «Луч». Там не сложилось – у клуба были финансовые проблемы, из-за чего он в итоге был расформирован. Но Майга не затерялся – его взял к себе «Велес», где он провёл два года. Теперь футболист с интересной судьбой сыграет в Премьер-лиге.

Эдгар Севикян: «Леванте» → «Пари НН» (свободный агент)

Воспитанник «Локомотива» в 2017 году уехал в Испанию, где тренировался в системе «Леванте». Он даже успел дебютировать за основу клуба – всего на его счету два матча: один — в Ла Лиге, другой — в Кубке Испании. Игровой практики было мало, поэтому, когда поступило приглашение от нового тренера «Пари НН» Михаила Галактионова, Севикян согласился – они вместе работали в молодёжной сборной России, и по всем параметрам тренер его устраивал.

Стороны заключили контракт на три года.

Эдгар Севикян в «Леванте» Фото: David Ramos/Getty Images

Никита Котин: «Ростов» → «Сокол» (аренда)

Защитник перешёл из «Крыльев» в ЦСКА в 2020-м в статусе молодого и талантливого игрока. Спустя полгода Котин уехал в аренду в «Иртыш», после чего он ушёл в «Ростов» – ЦСКА и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию. Там защитник провёл за основу всего один матч, но зато регулярно выступал за молодёжку. По итогам прошлого сезона ростовский клуб принял решение отдать Котина в годичную аренду без права выкупа в «Сокол».

Давид Давидян: «Химки» → «Пюник» (аренда)

«Химки» подписали полузащитника армянского клуба «Алашкерта» год назад – в Россию Давидян приехал в статусе чемпиона Армении. Но в подмосковном клубе у него как-то не сложилось: за весь сезон он провёл в составе команды всего шесть матчей и не отметился результативными действиями. Следующий год Давидян проведёт в аренде в «Пюнике».

Джимми Марин Вильчес: «Депортиво Саприсса» → «Оренбург» (€ 170 тыс.)

«Оренбург» усилился полузащитником сборной Коста-Рики – Вильчес отыграл с национальной командой отбор на ЧМ-22 и осенью сыграет на турнире. За «Депортиво Саприсса» в прошлом сезоне он провёл 48 матчей, забил 13 мячей и отдал 13 голевых передач.

Брайн Мансилья: «Расинг» → «Оренбург» (аренда)

Ещё один трансфер «Оренбурга» – аргентинец Мансилья, арендованный у «Расинга» на сезон с правом выкупа игрока за € 1,2 млн. Результативность у него не блестящая: в 78 матчах всего восемь мячей. Но его описывают как футболиста с большим потенциалом, который он пока, правда, так и не раскрыл.

Другие трансферы:

Филип Иполе: «Сочи» → «Хапоэль Хадера» (аренда)



Сенин Себаи: «Ахмат» → «Кирьят Шмона» (свободный агент)



Никита Кармаев: «Ахмат» → «Ротор» (аренда)



Александр Шестюк: «Пари НН» → «Динамо» Брест (свободный агент).