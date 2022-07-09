«Часто вспоминаю этот гол — отправил вратаря в отпуск!» Как Аршавин насмешил в Суперкубке

Удивительно, но до 2008 года у «Зенита» не было ни одного Суперкубка. Команда ни разу даже не играла в финалах. За пять лет все привыкли, что это московский розыгрыш. Лишь раз в решающий матч попала команда не из столицы – это был «Терек», который взял Кубок в 2004-м. Но сам трофей не уезжал за пределы МКАДа. В 2008-м всё изменилось. Тогда Питер впервые взошёл на пик. Через пару месяцев после финала Суперкубка команда взяла Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Праймовый Дик Адвокат, Аршавин, Погребняк и остальные. Ту команду действительно любили. И она была очень сильна.

Соперником по решающему матчу стал «Локомотив», которым рулил Рашид Рахимов. Он принял команду в декабре, так что матч с «Зенитом» стал первым крупным противостоянием. Игроки признавались, что им пока тяжело привыкнуть к новым требованиям, особенно после специфических тренировок с Анатолием Бышовцем, так что по сути создавалась новая команда. А игра с «Зенитом», который к тому моменту выступал в плей-офф Кубка УЕФА, казалась не лучшим дебютом.

Многое в матче решили индивидуальные ошибки. И мастерство отдельных игроков. На 33-й минуте Андрей Аршавин вылетел один на один с Иваном Левенцом, но вратарь самоотверженно подставил голову. Атака продолжилась, и следующую передачу Андрей отдавал уже лёжа. «Локомотив» отбился, Левенец взял мяч в руки, и, казалось, эпизод заигран. Если бы не хитрый Аршавин. Он остался за спиной у Левенца и, когда вратарь выбросил его из рук, выбежал и забил гол. Чудовищная ошибка, которая сильно повлияла на ход игры.

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«А я его не обманывал. Он просто-напросто забыл, что я остался за его спиной. Взял и выложил мяч – мне оставалось только увести его и пробить по пустым воротам. Победить было, конечно, приятно – теперь в личном деле появится ещё одна строка, но о том, что нас ждёт «Марсель», никто при этом не забыл, поэтому и нет особого праздника», – говорил Аршавин в микст-зоне после матча.

Сам Левенец был убит. Ведь именно Рахимов привёл его в клуб из «Амкара». И тут такой косяк: «Сыграл неудачно, допускал ошибки. Главная из них стала следствием невнимательности: просто забыл о том, что сзади затаился Аршавин. Результат – самый курьёзный гол в моей карьере», – сказал Левенец после матча.

Во втором тайме «Локомотив» отыгрался, но дотерпеть не смог. В концовке «Зенит» навалился на соперника атаки, плюс сказалось удаление Торбинского, так что гол Погребняка выглядел логичным завершением матча. Так Питер завоевал первый Суперкубок в истории.

«Зенит» выиграл Суперкубок России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Интересно, что в итоге этот гол прилично повлиял на карьеру Левенца. В итоге он провёл за «Локомотив» только 12 матчей. Но считал, что тот ляп – следствие несыгранности. Ведь Иван провёл с «Локомотивом» только неделю: «Я был в отпуске, Рахимов позвонил, предложил перейти в «Локомотив». С командой я тогда только один сбор провёл, неделю всего. Пришёл, по воротам побили, размялся и сразу же попал в бой, на Суперкубок. А я и понять толком ещё не успел, что такое этот Суперкубок.Если вы смотрели, я за минуту до гола выбежал из ворот. Вижу, что не успеваю, пришлось мне руки за спину сложить и головой ткнуть в Аршавина. Эта вот ненаигранность и подвела. Защита должна хотя бы пообщаться, потренироваться, сыграть контрольные игры, чтобы почувствовать друг друга», – признавался он.

Интересно, что после того сезона Иван завершил карьеру. И это в 29 лет. Сам позже считал,. что погнался в Москву за деньгами. Не вышло. А после другие команды уже его не рассматривали.

Иван Левенец Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Недавно про тот гол вспомнил и Андрей Аршавин. И неожиданно, хоть и немного в шутку, назвал его самым запоминающимся в своей карьере.

«Самый красивый гол? Недавно я вот в Норильске забил, который больше всех посмотрели. Я бы не выделял какой-то гол именно по красоте, потому что их было достаточно. Гол, который запомнился, часто вспоминаю, – это гол, который я забил в матче за Суперкубок. Обокрал Левенца и отправил в отпуск, ха-ха! Гол «Барселоне»? Если честно, там ничего такого сложного не было, но из-за того, что он забит «Барселоне», он воспринимается по-другому»,– говорил он в этом году.

С того момента «Зенит» забрал ещё пять Суперкубков. А в ближайшую субботу может выиграть уже седьмой трофей.