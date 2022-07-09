«Реал» провёл крайне странный трансфер. Непонятно, радоваться или хвататься за голову

Лука Йович отдан «Фиорентине» бесплатно. С одной стороны, провал, с другой — мадридцы ещё могут извлечь определённую выгоду.

«Реал» и «Фиорентина» договорились о трансфере форварда Луки Йовича. Сербский форвард бесплатно перейдёт в итальянский клуб, мадридцы получат 50% от суммы возможной перепродажи игрока.

Йович перешёл в «Реал» из «Айнтрахта» за € 65 млн в июне 2019 года. 24-летний нападающий забил один гол в 19 матчах в прошедшем сезоне. За всё время выступлений в «Реале» на его счету всего три забитых мяча в 51 игре.

Очевидно, что Йович даже близко не оправдал ожиданий «Реала». Его переход из «Айнтрахта» – провал. Сейчас он не годится даже как второй-третий сменщик Карима Бензема. Но «Реалу» было необходимо как-то выбираться из сложившейся проблемной ситуации с Йовичем. В итоге «сливочные» провели странный и неоднозначный трансфер, который вполне может ещё больше укрепить тезис об ошибке в 2019-м, но теоретически даже позволит команде извлечь определённую выгоду.

Положительный момент бесплатного трансфера Йовича в «Фиорентину»

«Реал» сильно сэкономит на зарплате Йовича. Сначала клубы согласовали аренду форварда на сезон, по условиям которой «Реал» платил бы ему половину зарплаты – € 3 млн. Еще € 3 млн взяла бы на себя «Фиорентина».

Однако затем договорились о другом формате перехода серба. «Фиорентина» бесплатно получит 50% прав на игрока. «Реал» сохранит 50% экономических прав на серба на два года. Если за это время «Фиорентина» перепродаст нападающего, то «Реал» получит половину от суммы трансфера.

Лука Йович в «Реале» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Спустя два года «Фиорентина» должна будет решить, сохранит ли она Луку ещё на два года (до 2026 года) или же он покинет клуб бесплатно. Срок контракта Йовича с «Реалом» истекает в 2024 году, и в этот момент мадридский клуб потеряет 50% экономических прав, которые сохранятся у него после ухода Луки.

Йович точно не вернётся в «Реал» после двух лет в «Фиорентине». Всю зарплату на себя возьмёт итальянский клуб. При этом при переходе в «Фиорентину» зарплата серба была снижена, так как «фиалки» не могли позволить себе платить ему € 6 млн в год. «Реал» компенсировал Йовичу разницу за оставшиеся годы контракта. Руководство клуба пошло на такую весьма сомнительную сделку, так как на Йовича не было претендентов. В Мадрид не поступало ни одного предложения о его трансфере, кроме «Фиорентины».

Что остаётся в сухом остатке? «Реал» сэкономит около € 30 млн за счёт ухода Йовича — зарплата игрока «грязными» до налогов, которую он получил бы в Испании до конца контракта. Это практический аспект сделки. Для «Реала» его нельзя назвать отличным, но лучше уж такой вариант, чем дальнейшее пребывание серба в команде и бесполезная трата денег на него.

Сценарий мечты для «Реала»

Есть и теоретическая сторона сделки, которая потенциально может очень обрадовать «сливочных». Йович не готов к значимой роли в большом клубе. Однако он вполне способен быть лидером команд среднего звена, что доказал во время выступления в «Айнтрахте». Лука переходит в примерно сопоставимую по уровню «Фиорентину». Форвард очень мотивирован. На его решение, среди прочего, повлиял партнёр по сборной Сербии Никола Миленкович, убедивший его согласиться на переезд во Флоренцию. В «Фиорентине» также выступают его соотечественники Матия Настасич и Алекса Терзич, что облегчит адаптацию.

Конкурентами Йовича за игровое время будут Александр Кокорин, Риккардо Соттиль, Габриэле Гори, Кристиан Куаме, Николас Гонсалес, Жонатан Иконе и Артур Кабрал. Не самый впечатляющий список. Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно определённо рассматривает Йовича как первую-вторую ведущую опцию в нападении. Шансов проявить себя будет предостаточно.

Играет «Фиорентина» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

В феврале «Фиорентина» продала Душана Влаховича в «Ювентус» за € 81,6 млн. Самый дорогой трансфер зимнего межсезонья в Европе. Конечно, это не значит, что итальянцы за такую же огромную сумму перепродадут Йовича, но поднять свою трансферную ценность во Флоренции Лука более чем способен.

Не станет таким уж фантастическим поворотом событий, если в случае успеха во Флоренции кто-то будет готов отдать за него € 30–40 млн в течение следующих двух лет. Возможно, даже больше, если игрок совершит настоящий прорыв и зарекомендует себя одним из лучших бомбардиров Серии А. «Реалу» причитается половина суммы за продажу. Получить пару-тройку десятков миллионов евро за Йовича — сценарий мечты для «Реала», учитывая что прямо сейчас игрок вообще ничего не стоит.

Отрицательные стороны бесплатного ухода Йовича

Определённую выгоду «Реал» может получить только в теории, если «Фиорентина» выгодно перепродаст Йовича. А что если этого не случится? Текущие реалии очень печальны. Лука показал себя хуже некуда за три года в Мадриде. Три гола в 51 матче – позорнейший показатель для форварда, за которого отдали € 65 млн.

Лука Йович в «Айнтрахте» Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Что если Йович необратимо деградировал? Намёки на это уже были. Он провёл вторую часть сезона-2020/2021 в хорошо знакомом «Айнтрахте» и отличился всего лишь четырьмя забитыми мячами в 19 матчах. При том, что в период 2017-2019 наколотил за клуб из Франкфурта 25 голов в 54 играх.

Перерождения Йовича в «Фиорентине» может и не случиться. Тогда просто придётся констатировать тот факт, что «Реал» выбросил на ветер € 95 млн (€ 65 млн на трансфер Луки плюс € 30 млн на его зарплату «брутто»). Слабым утешением будет разве что сброс зарплаты серба за последние три года контракта, но негативного осадка куда больше.

Переход Йовича – рискованная затея «Реала». Пока непонятно, радоваться ей или хвататься за голову. Очень уместно в данном случае привести слова Милана Йовича, отца Луки: «Это возможность для всех нас увидеть, кто был прав, а кто виноват».