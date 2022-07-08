«На двоих 80 лет!» Аршавин и Кержаков раскатали «Спартак» и легендарно отпраздновали гол

Кажется, лучшего разогрева перед матчем за Суперкубок России просто не могло быть! Накануне долгожданной игры на «Петровском» встретились легенды «Зенита» и «Спартака». И подарили нам гениальный ремейк классики.
«Зенит» вышел вперёд ещё в первом тайме — в штрафной здорово разобрался Роман Широков. Бывший полузащитник в этом матче играл за «Зенит», хотя во время карьеры засветился и в «Спартаке».
Но самый главный элемент шоу пришёлся на второй тайм. «Зенит» рванул в атаку, Андрей Аршавин прошёл защитника Дмитрия Хлестова и прострелил на дальнюю штангу, куда уже прибежал Александр Кержаков. Удар по пустым — 2:0.
К словам комментатора Георгия Черданцева даже нечего добавить: «Какая скорость, хотя им на двоих 80 лет!»
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А дальше — самый класс. Кержаков лёг на газон, Аршавин схватил его за ноги, и бывшие одноклубники совершили несколько кувырков. Легендарное празднование снова состоялось!
Александр Кержаков и Андрей Аршавин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Кержаков сразу рассказал, как у них с Аршавиным появилась идея отпраздновать гол в стиле 20-летней давности: «Появилась тогда на предыгровой (тренировке. — Прим. «Чемпионата»), сегодня только теоретическая. Мы в автобусе решили, что так сделаем».
Аршавин ответил на вопрос с юмором: «Как обычно, хорошие идеи приходят мне. Я давно подумал об этом. Хотелось забить в другие ворота, чтобы как тогда и вам было проще монтировать».
Выяснилось, что праздновать гол в таком стиле спустя 20 лет — не самая простая задача. Вот слова Аршавина: «Он падал, не знал, за что меня схватить, ха-ха».
Аршавин признался, что сильно устал и больше не хочет играть. Но побегать ещё пришлось — бывший нападающий оставался на поле вплоть до финального свистка. А «Спартак» так и не забил.
- 8 июля 2022
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