Испания победила и праздновала голы вместе с хромающей Путельяс. За них хочется болеть!

Испанки показали, что будут доминировать и без своих главных звёзд.

Испания и Финляндия сыграли первый матч группы B на Евро-2022. Встреча прошла на стадионе «МК» в Милтон-Кинс, её обслуживала украинская арбитр Екатерина Монзуль.

Сборная Финляндии быстро организовала гол — Линда Селльстрём отличилась уже на первой минуте, но испанок из колеи это не выбило. Хотя, казалось бы, ситуация такая, что на растерянность у главного тренера сборной Испании Хорхе Вильды есть полное право.

Испания — Финляндия Фото: Naomi Baker/Getty Images

Во время подготовки к чемпионату Европы расположение сборной из-за травмы сперва покинула Дженнифер Эрмосо, лучший бомбардир в истории женской «Барселоны». А всего за день до старта Евро страшнейшая история произошла с Алексией Путельяс, главной звездой сборной Испании и всего женского футбола прямо сейчас. У неё был зафиксирован разрыв передней крестообразной связки колена, который потребует минимум полугода восстановления.

Правда, травмы главных звёзд не изменили отношения к этой сборной даже со стороны букмекеров — Испания всё ещё один из главных фаворитов турнира. У испанок самый дорогой состав (без Путельяс общая стоимость игроков составила € 3,86 млн). При этом испанки – самые молодые на этом чемпионате: средний возраст игроков — 25,7 года.

Путельяс не покинула Англию, а осталась поддерживать свою команду с трибун. В своих соцсетях она написала большой и трогательный пост о том, как непросто ей выдержать паузу от футбола, и пожелала удачи своей сборной:

«Я могла бы обвинить футбол в том, что это случилось именно сейчас, за день до начала чемпионата Европы, на который я так хотела попасть и работала ради этого, но я этого не сделаю. Я просто благодарна за всё то ежедневное счастье, которое так трудно достаётся другим людям. Я никогда раньше не проводила более пяти дней, не прикасаясь к мячу, не тренируясь и не соревнуясь. Это было и остаётся моей страстью, меня ждёт трудный процесс восстановления, но, надеюсь, я смогу вернуться в нужное русло и закончить то, что начала».

Алексия Путельяс Фото: Catherine Ivill — UEFA/UEFA via Getty Images

Футболистки «Барселоны» в итоге феерили и в этот вечер. Ирен Паредес, капитан испанской команды, сравняла счёт, а Айтана Бонмати в паре с Мапи Леон вывела испанок вперёд к концу первого тайма. Лусия Гарсия из «Атлетика» стала автором третьего забитого мяча, а Леон оформила вторую голевую передачу. В компенсированное время Мариона Кальдентей реализовала пенальти и установила финальный счёт — 4:1.

Все футболистки отмечали свои голы вместе с Путельяс, которая, хромая, спускалась к полю. И это невероятно трогательное зрелище.

Айтана Бонмати и Алексия Путельяс празднуют гол Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

В матче с Финляндией сборная Испании доказала, что может доминировать и без тех, на кого делались основные ставки перед началом турнира. Делаем банальное, смотрим статистику матча: 31 удар нанесли испанки и лишь четыре удалось сделать сборной Финляндии. Точные пасы — 622 испанских против 132 у финок.

А что бы было, будь на поле Эрмосо и Путельяс?