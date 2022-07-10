У «Спартака» есть будущее. Даже в матче с «Зенитом» было чему порадоваться

Болельщики «Спартака», несмотря на крупное поражение в Санкт-Петербурге, не спешите ставить крест на сезоне. Надо понимать, что красно-белые под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля готовились к игре с самой сильной командой России на чужом поле всего две с половиной недели. Это не просто мало – это ноль. Ни физически, ни с точки зрения наигрывания взаимодействий спартаковцы сегодня не могут находиться даже на том уровне, на котором их оставил Паоло Ваноли. Испанцу нужно быть Гвардиолой, умноженным на Романцева на пике карьеры, чтобы побеждать в этих обстоятельствах.

Более того, матч с «Зенитом» показал, что у «Спартака» есть будущее. Это будущее связано с «голодом» молодых футболистов, показывавших достаточно приличный футбол в первые полчаса, и с новичком команды – Антоном Зиньковским. 26-летний вингер, перешедший в летнее трансферное окно из «Крыльев Советов» за € 3,2 млн, очень понравился за те 45+ минут, что дал ему Абаскаль. Он показал лидерские качества: искал мяч, брал игру на себя, дорабатывал в эпизодах. И, кажется, заработал пенальти, вынудив своим прессингом ошибиться голкипера «Зенита» Даниила Одоевского. Непонятно, почему главный судья Владимир Москалёв и работавший на VAR Сергей Карасёв не зафиксировали фол ногами. Пусть 11-метровый уже вряд ли повлиял бы на исход битвы за трофей, Зиньковский заслужил в статистику балл за результативное действие. Своей активностью Антон не оставил тренерскому штабу «Зенита» иного выбора, кроме как поменять правого защитника.

Мы можем лишь гадать, чем руководствовался Абаскаль, оставляя Зиньковского на скамейке запасных. Может быть, тем, что новичок пока не готов на 90 минут или недостаточно сыгран с партнёрами. Либо дело исключительно в схеме: в 4-4-2 с ромбом в центре поля Антону трудно найти позицию, которая раскрывала бы его лучшие качества. Так или иначе испанец ошибся. Зиньковский, выйдя на замену, был едва ли не самым полезным в составе «Спартаке».

Антон Зиньковский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кстати, сам Абаскаль утверждал, что он давал добро на трансфер Антона:

«Все решения по приглашению футболистов были со мной согласованы… Мацей Рыбус поможет команде. Касаемо Зиньковского — команде был необходим такой футболист, который может обыграть, отдать. Два хороших футболиста, мне предстоит адаптировать их к схеме».

Действительно, в лице Зиньковского «Спартак» получил одного из самых нестандартных российских игроков. В прошлом сезоне РПЛ вингер показал очень приличную результативность: четыре гола и 11 голевых передач в 30 матчах. Превратился в кандидата в сборную России. Талант уроженца Новороссийска и прежде был виден любому, тем не менее скауты топ-клубов не оценивали его всерьёз из-за нестабильности. Антона критиковали прежде всего за игру без мяча: он выпадал из оборонительных действий, недорабатывал в прессинге или опускаясь к собственной штрафной. Но с годами Зиньковский становится более зрелым футболистом.

Абаскаль должен найти место на поле и Зиньковскому, и Квинси Промесу. Чтобы они не мешали друг другу, а дополняли, имели возможность максимально использовать свои сильнейшие качества в рамках тактической схемы. Если новый главный тренер решит проблему, результативность «Спартака» заметно вырастет.

«По идее, с Квинси мы играем на одной позиции, но мы нашли контакт, взаимодействуем на поле, коммуницируем. Всё в порядке. Он меня принял, хотя он иностранец и должен быть немного в стороне. Но Квинси с командой, со мной вот познакомился. Всё хорошо», – говорил Зиньковский после дебюта за «Спартак» за сборах.

Квинси уверен – «два Антохи» обязательно заговорят на одном языке на футбольном поле. И если «Спартак» продолжит играть за счёт контроля мяча, Зиньковский с Промесом быстрее добьются идеального взаимопонимания. А 0:4 от «Зенита» перестанут жечь после первой победы красно-белых в чемпионате.