Кто сейчас рулит в раздевалке «Зенита»? Разгром «Спартака», каким его не показали в эфире

Ею не смог завладеть ни Дзюба, ни кто-либо другой. Босс там не меняется уже четыре года.

Это был эмоциональный финал. Многие до сих пор с большим трепетом вспоминают «Лужники», но в плане организации Питер точно поддержал уровень. Некоторым от этого обидно. «Спартак» действительно играл в гостях. Активная фан-поддержка «Зенита», 2/3 стадиона топили за Питер – и это отражалось. У Москвы осталась только МакSим как символ и напоминание о недавней победе. И новый герой – Лёва из «Би-2», который вышел в кб-розе и напоследок поклонился сектору с болельщиками из Москвы. Другого «Спартака» в этот вечер на газоне не было.

Нет, это всё ещё не гегемония. Странно, если бы «Зенит» ни с того ни с сего испытал бы проблемы с нынешним соперником. В Пользу Питера было всё – состав, опыт, понятный тренер и привычная атмосфера. У «Спартака» не было шансов, отсюда – защитная реакция про корпоративный матч. С таким «Зенитом» они не справились бы и Сыктывкаре, даже если бы судьёй выступил Леонид Трахтенберг. Разные планеты. Как бы для Москвы это грустно ни звучало.

Но всё определяют игроки – простая мысль, не теряющая актуальность. Страшно представить, но за четыре года Семака у «Зенита» почти полностью изменился состав. Из 2018-го в основе остался только Кузяев. А для некоторых, кто играл вчера, этот трофей вообще стал первым. Но при такой бешеной кадровой ротации тренеру раз за разом удавалось главное – полностью контролировать раздевалку. Кто со всеми – те остаются. Кто хочет уйти – уходит. Незаменимых нет.

Я наблюдал за майской чемпионской раздевалкой после «Локомотива». Да и за другими тоже. За последний год сменилось немало людей. Казалось, ещё недавно главными там были Ракицкий, Дзюба, Оздоев – они аккумулировали внутреннюю командную энергетику. Никто не возражал: ни тренер, ни бразильцы. Все плясали под «Ленинград», и всех это устраивало.

Это ведь было всего пару месяцев назад – в момент последнего на данный момент чемпионского титула. В центре внимания – Оздоев, Дзюба стоял чуть в стороне, но каждого устраивала своя роль. Почти никто показательно не закрывался. Каждый вносил свой вклад и чувствовал себя важным. А кто терял это чувство – уходили.

Артём Дзюба Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Сейчас в раздевалке «Ленинграда» стало чуть меньше. А всё внимание другим людям, и это абсолютно нормально. Уже играет музыка, написанная где-то в Южной Америке, но счастье и атмосфера всё та же. Вендел, которого многие уже проводили, танцует только ему понятные танцы, Ловрен отправляет лавину шампанского на Клаудиньо, россияне тоже на месте – Сергеева и Адамова приглашают в трофейный коридор, туда же Родриго и Кассьерру. Повсюду русская речь, на которой стараются изъясняться даже бразильцы. Россияне с ними на одной волне. Никакой зависти и обид. Все довольны.

И это главное, что есть в нынешнем «Зените». В раздевалке один босс. Семак, с одной стороны, очень близок с игроками – также пускает в каждого шампанского, но в то же время сохраняет нужную дистанцию. Она помогает парням самим определять стиль вечеринки и чувствовать себя свободными. И одновременно счастливыми.

Примерно ноль жёстких конфликтов за последние четыре года. И вряд ли они наступят в ближайшее время. Да, кто-то может уйти. Да, раздевалка может стать абсолютно латиноамериканской. Но важно, чтобы она оставалась управляемой. А внутри сохранялась мотивация для новых побед.

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пока у Семака всё получается – несмотря на сильных личностей внутри. Цикл с Дзюбой, Оздоевым и Ракицким уже завершён. Теперь – новый. И пока нет предпосылок для глобальных изменений.

А это означает, что пятую чемпионскую чашку вновь можно готовить к транспортировке в Петербург. Клуб сложно победить деньгами и влиянием. За остальное отвечает Семак. И у него это здорово выходит.