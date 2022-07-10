Разница поражает! Сравнение самых больших зарплат футболистов сегодня и в конце XX века

Одно из самых любимых занятий болельщиков — беситься из-за огромных зарплат современных футболистов и ностальгировать по временам, когда по полю бегали «не роботы, а творцы». 20 с лишним лет назад было полно разноплановых звёзд, но ещё не было таких денег. А что если сравнить заработки тогда и сейчас? Этим сегодня и займёмся.
23 года назад всё было иначе. АПЛ не самая богатая, а больше всех получала не главная звезда
В сети разлетелась вырезка из журнала World Soccer, где приведены самые высокие зарплаты в пяти топ-лигах Европы на 1999 год. Тогда журналисты разузнали, сколько получают звёзды в неделю. Некоторые моменты поистине удивительны.
Самые высокие оклады были в Италии, и тут вопросов нет — Серия А на тот момент правила Европой и была переполнена звёздами. Но просто вдумайтесь: больше всех не только в чемпионате, но и на всём континенте получал Алессандро Дель Пьеро — примерно £ 69,2 тыс. в неделю. А главная звезда своего времени — бразилец Роналдо — зарабатывал ровно £ 50 тыс. Второе место в Италии было за Кристианом Вьери (более £ 55,7 тыс.).
Алессандро Дель Пьеро
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
А вот в АПЛ, которая сейчас лопается от денег, в 1999-м зарабатывали на уровне Лиги 1. И то абсолютный лидер Франции — Фабьен Бартез — получал в полтора раза больше, чем Алан Ширер (£ 42,3 тыс. против £ 28 тыс.). Юный и звёздный Дэвид Бекхэм был лишь на пятом месте в Англии с зарплатой в £ 17,5 тыс.
Зато уже тогда всё хорошо с деньгами было у «Реала» и «Барселоны». В топ-3 зарплат Ла Лиги обитали только футболисты из этих команд. Стив Макманаман ушёл из «Ливерпуля» не просто так: в Мадриде ему отсыпали более £ 65,3 тыс. — больше всех в Испании. Следом шли Патрик Клюйверт (почти £ 57,7 тыс.) и, внезапно, Николя Анелька (£ 55,8 тыс.). Ещё один шок — Рауль. Нападающий уже тогда был одним из лидеров «Реала», но в списке был лишь на пятом месте с окладом в £ 40 тыс. А феноменальные Ривалдо и Луиш Фигу еле заползли в топ-10 и получали по £ 25 тыс.
Сформируем из этой информации топ-5 для каждого чемпионата.
Италия:
- Алессандро Дель Пьеро («Ювентус») — £ 69,230 тыс. в неделю
- Кристиан Вьери («Интер») — £ 55,769 тыс.
- Роналдо («Интер») — £ 50 тыс.
- Хуан Себастьян Верон («Лацио») — £ 48,076 тыс.
- Филиппо Индзаги («Ювентус») — £ 41,208 тыс.
Англия:
- Алан Ширер («Ньюкасл») — £ 28 тыс.
- Майкл Оуэн («Ливерпуль») — £ 24 тыс.
- Данкан Фергюсон («Ньюкасл»), Крис Саттон («Челси») — £ 21 тыс.
- Марсель Десайи («Челси»), Кану, Патрик Виейра, Эммануэль Пети (все — «Арсенал») — £ 20 тыс.
- Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Райан Гиггз (все — «Манчестер Юнайтед») — £ 17,5 тыс.
Германия:
- Штефан Эффенберг («Бавария»), Красимир Балаков («Штутгарт») — £ 48,076 тыс.
- Джоване Элбер («Бавария») — £ 32,692 тыс.
- Андреас Мёллер («Боруссия» Дортмунд) — £ 30,769 тыс.
- Зе Роберто («Байер») — £ 28,846 тыс.
- Фреди Бобич («Боруссия» Дортмунд), Чириако Сфорца («Кайзерслаутерн») — £ 25 тыс.
Испания:
- Стив Макманаман («Реал») — £ 65,384 тыс.
- Патрик Клюйверт («Барселона») — £ 57,692 тыс.
- Николя Анелька («Реал») — £ 55,769 тыс.
- Джимми Флойд Хассельбайнк («Атлетико») — £ 44,230 тыс.
- Роберто Карлос, Рауль (оба — «Реал») — £ 40 тыс.
Франция:
- Фабьен Бартез («Монако») — £ 42,307 тыс.
- Сонни Андерсон («Лион»), Робер Пирес («Марсель») — £ 26,923 тыс.
- Марко Симоне («Монако»), Фабрицио Раванелли («Марсель»), Али Бенарбиа («ПСЖ») — £ 23,076 тыс.
- Тони Верель («Лион») — £ 21,153 тыс.
- Джей-Джей Окоча («ПСЖ»), Флориан Морис («Марсель») — £ 19,230 тыс.
Ниже — та самая вырезка из World Soccer для более подробного изучения. Важный нюанс: здесь не учитываются бонусы. А ещё это суммы после вычета налогов.
Таблица с недельными доходами футболистов (за 1999 год)
Фото: redcafe.net
Ещё один важный нюанс. Данные из тех времён разнятся. Например, France Football тогда утверждал, что Роналдо — с отрывом самый высокооплачиваемый футболист планеты, а Бекхэм занимает второе место. В их списке учитывались спонсорские выплаты, но даже базовые оклады в клубах отличались от тех, что выпустил World Soccer. Роналдо, по информации французских журналистов, получал в «Интере» более £ 50 тыс. в неделю, а Бекхэм в «МЮ» — почти £ 29 тыс.
Насколько нынешние зарплаты в футболе выше?
Даже если учесть инфляцию, разница поражает. Нынешний лидер списка самых высокооплачиваемых футболистов — Килиан Мбаппе — получает после вычета налогов £ 540 тыс. в неделю. Да, это почти в восемь раз больше, чем зарплата Дель Пьеро 23 года назад.
Килиан Мбаппе
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
Вот топ-5 на данный момент:
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») — £ 540 тыс.
- Лионель Месси («ПСЖ») — £ 518,8 тыс.
- Неймар («ПСЖ») — £ 327,4 тыс.
- Мохамед Салах («Ливерпуль») — £ 216 тыс.
- Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — £ 207,7 тыс.
Как видите, поменялись не только суммы, но и некоторые клубы. Если раньше «ПСЖ» не был самым щедрым даже во Франции, то сейчас крушит рынок в Европе. Ну а появление в рейтинге 23-летней давности «Манчестер Сити» все посчитали бы пранком.
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