Разница поражает! Сравнение самых больших зарплат футболистов сегодня и в конце XX века

Одно из самых любимых занятий болельщиков — беситься из-за огромных зарплат современных футболистов и ностальгировать по временам, когда по полю бегали «не роботы, а творцы». 20 с лишним лет назад было полно разноплановых звёзд, но ещё не было таких денег. А что если сравнить заработки тогда и сейчас? Этим сегодня и займёмся.

23 года назад всё было иначе. АПЛ не самая богатая, а больше всех получала не главная звезда

В сети разлетелась вырезка из журнала World Soccer, где приведены самые высокие зарплаты в пяти топ-лигах Европы на 1999 год. Тогда журналисты разузнали, сколько получают звёзды в неделю. Некоторые моменты поистине удивительны.

Самые высокие оклады были в Италии, и тут вопросов нет — Серия А на тот момент правила Европой и была переполнена звёздами. Но просто вдумайтесь: больше всех не только в чемпионате, но и на всём континенте получал Алессандро Дель Пьеро — примерно £ 69,2 тыс. в неделю. А главная звезда своего времени — бразилец Роналдо — зарабатывал ровно £ 50 тыс. Второе место в Италии было за Кристианом Вьери (более £ 55,7 тыс.).

Алессандро Дель Пьеро Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А вот в АПЛ, которая сейчас лопается от денег, в 1999-м зарабатывали на уровне Лиги 1. И то абсолютный лидер Франции — Фабьен Бартез — получал в полтора раза больше, чем Алан Ширер (£ 42,3 тыс. против £ 28 тыс.). Юный и звёздный Дэвид Бекхэм был лишь на пятом месте в Англии с зарплатой в £ 17,5 тыс.



Зато уже тогда всё хорошо с деньгами было у «Реала» и «Барселоны». В топ-3 зарплат Ла Лиги обитали только футболисты из этих команд. Стив Макманаман ушёл из «Ливерпуля» не просто так: в Мадриде ему отсыпали более £ 65,3 тыс. — больше всех в Испании. Следом шли Патрик Клюйверт (почти £ 57,7 тыс.) и, внезапно, Николя Анелька (£ 55,8 тыс.). Ещё один шок — Рауль. Нападающий уже тогда был одним из лидеров «Реала», но в списке был лишь на пятом месте с окладом в £ 40 тыс. А феноменальные Ривалдо и Луиш Фигу еле заползли в топ-10 и получали по £ 25 тыс.

Сформируем из этой информации топ-5 для каждого чемпионата.

Италия:

Англия:

Германия:

Штефан Эффенберг («Бавария»), Красимир Балаков («Штутгарт») — £ 48,076 тыс. Джоване Элбер («Бавария») — £ 32,692 тыс. Андреас Мёллер («Боруссия» Дортмунд) — £ 30,769 тыс. Зе Роберто («Байер») — £ 28,846 тыс. Фреди Бобич («Боруссия» Дортмунд), Чириако Сфорца («Кайзерслаутерн») — £ 25 тыс.

Испания:

Франция:

Фабьен Бартез («Монако») — £ 42,307 тыс. Сонни Андерсон («Лион»), Робер Пирес («Марсель») — £ 26,923 тыс. Марко Симоне («Монако»), Фабрицио Раванелли («Марсель»), Али Бенарбиа («ПСЖ») — £ 23,076 тыс. Тони Верель («Лион») — £ 21,153 тыс. Джей-Джей Окоча («ПСЖ»), Флориан Морис («Марсель») — £ 19,230 тыс.

Ниже — та самая вырезка из World Soccer для более подробного изучения. Важный нюанс: здесь не учитываются бонусы. А ещё это суммы после вычета налогов.

Таблица с недельными доходами футболистов (за 1999 год) Фото: redcafe.net

Ещё один важный нюанс. Данные из тех времён разнятся. Например, France Football тогда утверждал, что Роналдо — с отрывом самый высокооплачиваемый футболист планеты, а Бекхэм занимает второе место. В их списке учитывались спонсорские выплаты, но даже базовые оклады в клубах отличались от тех, что выпустил World Soccer. Роналдо, по информации французских журналистов, получал в «Интере» более £ 50 тыс. в неделю, а Бекхэм в «МЮ» — почти £ 29 тыс.

Насколько нынешние зарплаты в футболе выше?

Даже если учесть инфляцию, разница поражает. Нынешний лидер списка самых высокооплачиваемых футболистов — Килиан Мбаппе — получает после вычета налогов £ 540 тыс. в неделю. Да, это почти в восемь раз больше, чем зарплата Дель Пьеро 23 года назад.

Килиан Мбаппе Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Вот топ-5 на данный момент:

Как видите, поменялись не только суммы, но и некоторые клубы. Если раньше «ПСЖ» не был самым щедрым даже во Франции, то сейчас крушит рынок в Европе. Ну а появление в рейтинге 23-летней давности «Манчестер Сити» все посчитали бы пранком.