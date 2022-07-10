На их месте должна была быть Россия. Португалия выдала яркий камбэк на женском Евро

Матчи Евро-2022 в группе С воспринимаются немного иначе, чем остальные, — многие российские болельщики планировали сегодня быть на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Уигане, чтобы поддержать женскую сборную России в игре со Швейцарией.
После бана российской сборной её место заняла команда Португалии. В прошлом году россиянки вышли на Евро, обыграв эту команду в стыках, — единственный гол в двух встречах забила Нелли Коровкина.
Нелли Коровкина в матче Россия — Португалия
Фото: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images
В первом матче дня швейцарки забили два быстрых гола с разницей в несколько минут — Кумба Соу открыла счёт на третьей минуте, а Раэль Кивик удвоила преимущество швейцарок. Казалось, что всё так и закончится, но Португалия устроила экшен во втором тайме: Диана Гомеш отыграла один мяч, а всего через семь минут Джессика Силва помогла своей сборной уйти от поражения.
В стартовом составе швейцарской сборной вышла Ана Црногорчевич, нападающая «Барселоны». Ана — одна из самых талантливых футболисток в истории Швейцарии, она играет за свою национальную команду аж с 2009 года.
Португалия — Швейцария, матч ЧЕ по футболу среди женщин
Фото: Harriet Lander/Getty Images
Второй матч в группе также завершился результативной ничьей. Встреча в Шеффилде запомнится не столько результатом, сколько травмами. Причём все — в составе голландской команды.
Голкипер Сари ван Венендал покинула поле в начале встречи после жёсткого столкновения со своими же защитницами, лучший вратарь ЧМ 2019 года почувствовала боль в плече. К концу тайма травму получила защитница Аник Науэн — итого минус два игрока основы.
Шведки смогли испортить настроение действующим чемпионкам Европы и их многочисленным болельщикам на 35-й минуте (фанатов в оранжевой форме на трибунах было ну очень много). Йонна Андерссон забила гол после передачи Косоваре Аслани.
Нидерланды — Швеция, матч ЧЕ по футболу среди женщин
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Сборной Нидерландов понадобился перерыв, чтобы прийти в себя, зато в начале второго тайма голландки сравняли счёт. Отличилась Джил Рорд, известная в Англии по выступлениям за «Арсенал».
Правда, затем жизнь сборной Нидерландов усложнилась. Тренеру команды Марку Парсонсу пришлось вновь прибегнуть к вынужденным заменам, в том числе одной из главных своих звёзд Даниэль ван де Донк.
Будем надеяться, что все травмы несерьёзные и футболистки быстро вернутся в игру.
- 10 июля 2022
-
11:11
-
11:02
-
10:57
-
10:50
-
10:35
-
10:20
-
10:18
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:00
-
07:37
-
07:19
-
06:54
-
06:27
-
06:04
-
05:45
-
05:27
-
05:05
-
04:56
-
04:52
-
04:37
-
04:07
-
03:46
-
03:30
-
03:06
-
02:53
-
02:35
-
02:00
-
01:50