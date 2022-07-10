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Женский футбол, чемпионат Европы — 2022: Португалия — Швейцария — 2:2, Нидерланды — Швеция — 1:1, обзор

На их месте должна была быть Россия. Португалия выдала яркий камбэк на женском Евро
Ульяна Лукьянченко
Евро-2022: Португалия — Швейцария — 2:2. Обзор
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Чемпионки Европы теряют очки на старте.

Матчи Евро-2022 в группе С воспринимаются немного иначе, чем остальные, — многие российские болельщики планировали сегодня быть на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Уигане, чтобы поддержать женскую сборную России в игре со Швейцарией.

После бана российской сборной её место заняла команда Португалии. В прошлом году россиянки вышли на Евро, обыграв эту команду в стыках, — единственный гол в двух встречах забила Нелли Коровкина.

Нелли Коровкина в матче Россия — Португалия

Нелли Коровкина в матче Россия — Португалия

Фото: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images

В первом матче дня швейцарки забили два быстрых гола с разницей в несколько минут — Кумба Соу открыла счёт на третьей минуте, а Раэль Кивик удвоила преимущество швейцарок. Казалось, что всё так и закончится, но Португалия устроила экшен во втором тайме: Диана Гомеш отыграла один мяч, а всего через семь минут Джессика Силва помогла своей сборной уйти от поражения.

ЧЕ-2022 (ж). Группа C. 1-й тур
09 июля 2022, суббота. 19:00 МСК
Португалия (ж)
Окончен
2 : 2
Швейцария (ж)
0:1 Соу – 2'   0:2 Кивик – 5'   1:2 Гомеш – 58'   2:2 Силва – 65'

В стартовом составе швейцарской сборной вышла Ана Црногорчевич, нападающая «Барселоны». Ана — одна из самых талантливых футболисток в истории Швейцарии, она играет за свою национальную команду аж с 2009 года.

Португалия — Швейцария, матч ЧЕ по футболу среди женщин

Португалия — Швейцария, матч ЧЕ по футболу среди женщин

Фото: Harriet Lander/Getty Images

Второй матч в группе также завершился результативной ничьей. Встреча в Шеффилде запомнится не столько результатом, сколько травмами. Причём все — в составе голландской команды.

Голкипер Сари ван Венендал покинула поле в начале встречи после жёсткого столкновения со своими же защитницами, лучший вратарь ЧМ 2019 года почувствовала боль в плече. К концу тайма травму получила защитница Аник Науэн — итого минус два игрока основы.

ЧЕ-2022 (ж). Группа C. 1-й тур
09 июля 2022, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды (ж)
Окончен
1 : 1
Швеция (ж)
0:1 Андерссон – 35'   1:1 Рорд – 52'

Шведки смогли испортить настроение действующим чемпионкам Европы и их многочисленным болельщикам на 35-й минуте (фанатов в оранжевой форме на трибунах было ну очень много). Йонна Андерссон забила гол после передачи Косоваре Аслани.

Нидерланды — Швеция, матч ЧЕ по футболу среди женщин

Нидерланды — Швеция, матч ЧЕ по футболу среди женщин

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Сборной Нидерландов понадобился перерыв, чтобы прийти в себя, зато в начале второго тайма голландки сравняли счёт. Отличилась Джил Рорд, известная в Англии по выступлениям за «Арсенал».

Правда, затем жизнь сборной Нидерландов усложнилась. Тренеру команды Марку Парсонсу пришлось вновь прибегнуть к вынужденным заменам, в том числе одной из главных своих звёзд Даниэль ван де Донк.

Будем надеяться, что все травмы несерьёзные и футболистки быстро вернутся в игру.

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