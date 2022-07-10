На их месте должна была быть Россия. Португалия выдала яркий камбэк на женском Евро

Матчи Евро-2022 в группе С воспринимаются немного иначе, чем остальные, — многие российские болельщики планировали сегодня быть на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Уигане, чтобы поддержать женскую сборную России в игре со Швейцарией.

После бана российской сборной её место заняла команда Португалии. В прошлом году россиянки вышли на Евро, обыграв эту команду в стыках, — единственный гол в двух встречах забила Нелли Коровкина.

Нелли Коровкина в матче Россия — Португалия Фото: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images

В первом матче дня швейцарки забили два быстрых гола с разницей в несколько минут — Кумба Соу открыла счёт на третьей минуте, а Раэль Кивик удвоила преимущество швейцарок. Казалось, что всё так и закончится, но Португалия устроила экшен во втором тайме: Диана Гомеш отыграла один мяч, а всего через семь минут Джессика Силва помогла своей сборной уйти от поражения.

В стартовом составе швейцарской сборной вышла Ана Црногорчевич, нападающая «Барселоны». Ана — одна из самых талантливых футболисток в истории Швейцарии, она играет за свою национальную команду аж с 2009 года.

Португалия — Швейцария, матч ЧЕ по футболу среди женщин Фото: Harriet Lander/Getty Images

Второй матч в группе также завершился результативной ничьей. Встреча в Шеффилде запомнится не столько результатом, сколько травмами. Причём все — в составе голландской команды.

Голкипер Сари ван Венендал покинула поле в начале встречи после жёсткого столкновения со своими же защитницами, лучший вратарь ЧМ 2019 года почувствовала боль в плече. К концу тайма травму получила защитница Аник Науэн — итого минус два игрока основы.

Шведки смогли испортить настроение действующим чемпионкам Европы и их многочисленным болельщикам на 35-й минуте (фанатов в оранжевой форме на трибунах было ну очень много). Йонна Андерссон забила гол после передачи Косоваре Аслани.

Нидерланды — Швеция, матч ЧЕ по футболу среди женщин Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Сборной Нидерландов понадобился перерыв, чтобы прийти в себя, зато в начале второго тайма голландки сравняли счёт. Отличилась Джил Рорд, известная в Англии по выступлениям за «Арсенал».



Правда, затем жизнь сборной Нидерландов усложнилась. Тренеру команды Марку Парсонсу пришлось вновь прибегнуть к вынужденным заменам, в том числе одной из главных своих звёзд Даниэль ван де Донк.



Будем надеяться, что все травмы несерьёзные и футболистки быстро вернутся в игру.