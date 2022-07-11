Главный герой Евро-2020 страдает. Доннарумму просто жалко

Год назад Джанлуиджи Доннарумма стал героем финала Евро-2020. Вратарь сборной Италии пропустил уже на второй минуте от Люка Шоу, но через два часа сотворил невероятное – потащил два пенальти и принёс своей стране титул чемпиона Европы. Эта серия стала кульминацией невероятного турнира итальянского голкипера. Ещё в групповом этапе Доннарумма провёл три «сухих» матча — с Турцией (3:0), Швейцарией (3:0) и Уэльсом (1:0). В матче с британской сборной Манчини дал провести на поле несколько минут Сальваторе Сиригу, который вышел вместо Джиджо в концовке.

Раунд на выбывание – это другое. Там не пропустить было просто невозможно, и Доннарумма получал ровно по одному мячу за матч. За месяц Евро-2020 итальянцу забили с игры Саша Калайджич (Австрия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Альваро Мората и уже упомянутый Люк Шоу.

Во время чемпионата Европы сборная Италии побила мировой рекорд по продолжительности «сухой» серии (не пропускала более 1144 минут подряд), а Доннарумма стал самым молодым вратарём в истории «Скуадра адзурра» на международных турнирах. Помимо блестящей игры итальянца в основное и дополнительное время, он отомстил Морате, забившему гол, потащив его удар в серии пенальти.

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Claudio Villa/Getty Images

Доннарумма, несомненно, король Евро-2020. Он был признан лучшим игроком турнира, выиграл обе серии пенальти, провёл больше всех минут на поле во время чемпионата Европы и вошёл в символическую сборную. Мир удивила реакция вратаря после отбитого решающего пенальти: он не сразу осознал, что Италия выиграла, поэтому первые секунды провёл с серьёзным лицом.

Что было с Доннаруммой в «ПСЖ»?

Тем же летом Доннарумма подписал пятилетний контракт с «ПСЖ», но, несмотря на блестящий Евро-2020, не смог выиграть конкуренцию у Кейлора Наваса. Весь сезон итальянец делил игровое время с экс-вратарём «Реала», но по итогам футбольного года провёл меньше игрового времени, чем костариканец. Навас играл лучше Доннаруммы в Лиге 1 – в среднем за матч он пропускал меньше и сыграл девять «сухих» игр. Что касается Джиджо, то он запомнился в минувшем сезоне Лиги чемпионов ляпом – допустил грубую ошибку в ответном матче с «Реалом».

Удивительно, но, проведя всего 17 матчей из 38, Доннарумма стал лучшим вратарём сезона Лиги 1. Но счастья во Франции Джанлуиджи не обрёл (хотел играть все матчи) и рассказывал журналистам, что «его сердце по-прежнему принадлежит «Милану».

Джанлуиджи Доннарумма вратарь «ПСЖ» «Представители «ПСЖ» связались со мной и сообщили, что хотят видеть меня в своей команде, а я хотел в «ПСЖ». Конкуренция меня не пугает. Кейлор Навас — невероятный вратарь, но я здесь, чтобы играть. Конкуренция хороша для нас обоих, она позволяет мне расти. В больших клубах всегда существует конкуренция, проблем не возникнет. Он прекрасный парень, мы друзья… Я хочу стать одним из лучших вратарей мира. Для этого требуются определённые жертвы, нужно работать, оставаться скромным. Это главное».

Что будет дальше – непонятно. Доннарумму просто жалко – слишком быстро он прошёл путь от героя страны и лучшего игрока Евро до страдающего вратаря «ПСЖ». В следующем сезоне, скорее всего, ситуация не поменяется. У Наваса остаётся два года контракта, и продавать его «ПСЖ» не собирается. А значит, будут страдать оба звёздных кипера клуба.