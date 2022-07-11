Миранчук сделал хет-трик в Италии. Российского легионера оставят в «Аталанте»?

Алексей Миранчук по-прежнему в «Аталанте» и, более того, забивает за команду Джан Пьеро Гасперини, который тоже, вопреки слухам, никуда не ушёл из клуба. Российский полузащитник принял участие в предсезонном матче бергамасков с малоизвестной командой «Раппресентатива Валь Сериана». Спарринг прошёл на стадионе спортивного центра «Читта де Клузоне» и вызвал достаточно серьёзный интерес у болельщиков.

Разница соперников в классе оказалась не просто большой – гигантской. И это несмотря на то, что «Аталанта» только приступила к подготовке к новому сезону. В принципе, обычная история, когда топ-команда начинает серию товарищеских матчей с полупрофессиональной командой, чьи игроки и по мячу-то попадают через раз. Бергамаски разгромили «Раппресентатива Валь Сериана» с редким для футбола счётом 15:0. Миранчук оформил хет-трик, хотя появился на поле только после перерыва и был заменён на 85-й минуте.

В первом тайме «Аталанта» забила меньше, чем во втором – шесть голов. На 47-й минуте свежий Миранчук положил седьмой мяч. Открылся на линии штрафной, получил проникающую передачу и решил эпизод двумя касаниями. После россиянин сделал счёт 8:0 — на 54-й минуте. Партнёр выдал нашему полузащитнику тонкий пас пяткой, Миранчук убежал один на один и пробил правой мимо вратаря. Следующий гол экс-железнодорожника стал десятым для «Аталанты» в этом матче. После подачи углового и отскока Алексей выцарапал мяч у защитника и переиграл голкипера. Забавно, что, пропустив, вратарь дал пять россиянину. Игроки «Раппресентатива Валь Сериана» понимали свой уровень, поэтому не слишком переживали из-за разгрома.

Алексей Миранчук Фото: atalanta.it

Помимо Миранчука, хет-трик оформил Жереми Бога, дубль сделал Руслан Малиновский и по одному голу забили Хосе Паломино, Луис Мурьель, Дуван Сапата, Сэм Ламмерс, Ханс Хатебур, Мустафа Сиссе и Тён Копмейнерс. Сыграл в этой встрече даже переживший очередной приступ депрессии Йосип Иличич, у которого пока заметный лишний вес.

Видео первого гола Миранчука

Видео второго гола Миранчука

Видео третьего гола Миранчука

Гасперини старается вернуть «Аталанту» туда, где она была в предыдущие годы. Прошлый сезон получился неудачным для команды: бергамаски финишировали лишь на восьмом месте в Серии А, пролетев мимо еврокубков. Пока клуб взял всего одного новичка в летнее трансферное окно: купил за € 21 млн центрального полузащитника «Салернитаны» Эдерсона. Что касается трансферов на выход, то самая крупная продажа – уход в ту же «Салернитану» за € 7 млн защитника Маттео Ловато.

В июне итальянские СМИ писали, что «Аталанта» хочет продать девять игроков, включая Миранчука. Сообщалось о переговорах по поводу трансфера российского полузащитника с «Болоньей» и «Торино». Более того, генеральный директор клуба из Бергамо Лука Перкасси дал интервью для Corriere della Sera, в котором рассказал об интересе к Миранчуку.

«Теперь мы сможем перейти к конкретным действиям. Интерес к Миранчуку вполне естественен. Принципы «Торино» и тренера клуба схожи с нашими, так что проявлять такой интерес вполне нормально».

Впрочем, технический директор «Торино» Давиде Ваньятти, комментируя эту тему для «Чемпионата», опроверг факт переговоров. «Мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Слова Перкасси – неправда», – сказал один из руководителей туринского клуба. Непонятно, кому верить, но ясно, что на трансферном рынке все хитрят, преследуя свои цели.

Для Миранчука прошлый сезон получился не слишком успешным: он забил всего два гола и сделал пять голевых передач в 25 матчах. Правда, в основе выходил лишь восемь раз. Без еврокубков Алексею будет ещё сложнее получать стабильную практику, но сильная предсезонка наверняка увеличит его шансы заработать место в стартовом составе.