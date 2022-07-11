Такого на Евро ещё не было! Пять голов Франции в ворота Италии за 45 минут – вау

Матчи в группе D оказались очень разными по настроению. Бельгия и Исландия провели относительно спокойную встречу в Манчестере — 1:1, а нападающая «Вольфсбурга» Свейндис Йонсдоттир сделала то, чего от неё ожидали ещё до старта турнира — громко заявила о себе на Евро-2022. Сегодня она отдала 24 паса, совершила 11 обводок, нанесла четыре удара и в итоге стала лучшим игроком матча.
«Сыграла неплохо, но мои рывки и ауты не привели к голам, так что могло быть и лучше. Однако в целом я довольна. Мы заслуживали большего, но что уж поделать», — самокритично резюмировала Свейндис после игры.
В первом тайме сборная Исландии не смогла реализовать пенальти — Ники Эврар отразила удар Берглинд Торвальдсдоттир. Однако после перерыва Берглинд, выступающая в норвежском «Бранне», всё-таки сумела открыть счет — ударом головой. Бельгийки ответили достаточно быстро, Жюстин Ванхавермат принесла своей команде ничью, реализовав 11-метровый.
Свейндис Йонсдоттир на матче Бельгия — Исландия
Фото: Harriet Lander/Getty Images
А в Ротерхэме француженки разнесли сборную Италии, доказав, что именно их надо называть главными фаворитами Евро-2022 (5:1). До старта турнира сборная Франции не воспринималась как очень серьёзный соперник (даже несмотря на топовый состав), но теперь о ней точно заговорят в этом ключе.
Корин Диакр возмутила общественность тем, что не вызвала на Евро сильнейших французских футболисток Амандин Анри и Эжени Ле Сомме (обе из «Лиона») из-за личного конфликта. Журналисты обсуждали, что на ЧМ-2019 футболистки сборной плакали от плохого отношения к ним со стороны главного тренера, что у некоторых французских футболисток есть жуткая неприязнь друг к другу и что это напряжение обязательно скажется на команде на Евро. Сегодня про это никто не вспомнил.
Франция забила пять голов в первом тайме — это первый подобный случай в истории женских Евро. У француженок потрясающая линия нападения. Грас Жейоро, полузащитница «ПСЖ», оформила хет-трик, и это первый в истории женских Евро хет-трик за один тайм.
Грейс Гейоро в матче Франция — Италия
Фото: Nick Potts/Getty Images
Отличилась и главная звезда текущей заявки Мари-Антуанетт Катото. В начале июля «ПСЖ» сумел продлить с ней контракт, предложив феноменальную для женского футбола зарплату (€ 50 тысяч в месяц).
Итальянки смогли забить гол престижа во втором тайме — его автором стала Мартина Пьемонте из «Милана».
Мари Катото в матче Франция — Италия
Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images
Франция привезла лучшее поколение за многие годы, и эта команда должна оказаться в финале. Француженки провалили домашний ЧМ-2019, вылетев в четвертьфинале, но, кажется, сейчас готовы бороться за свой первый трофей.
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