В России распущена ещё одна команда. Где теперь будут играть воспитанники «Спартака»?

23 мая руководство «Спартака» приняло решение расформировать «Спартак-2». Дальнейшее существование второй команды было признано нецелесообразным. Таким образом, этим летом на трансферный рынок вышли 24 игрока «Спартака-2», и уже больше половины из них нашли новый клуб. Рассказываем, за кого в сезоне-2022/2023 будут выступать экс-футболисты дублирующего состава красно-белых.

Денисов, Маркитесов и братья Шитовы стали игроками основы

Даниил Денисов, Дмитрий Маркитесов, Владислав и Виталий Шитовы нужны Гильермо Абаскалю. Двое из них попали в заявку на Суперкубок России: Денисов провёл полный матч, а Владислав Шитов остался в запасе. Все, за исключением Виталия Шитова, уже дебютировали за основу. Возможно, если братьям Шитовым не найдётся место в команде, они уйдут в аренду. С ними «Спартак» подписал новый контракт в конце мая до лета 2026 года.

Владислав, кстати, продемонстрировал классную статистику в сезоне-2021/2022 ФНЛ – на его счету 13 голов и шесть передач в 28 матчах. Стоит заметить, что не каждому бомбардиру удаётся переход из молодёжного во взрослый футбол.

Ушли из «Спартака» в аренду

Степан Оганесян сыграл два матча за основу «Спартака», а также часто привлекался к главной команде. Неудивительно, что руководство сохранило его и отправило в аренду в «Оренбург». В сезоне-2021/2022 правый вингер отметился шестью голами и 10 ассистами в 35 матчах ФНЛ.

Фаниль Сунгатулин проведёт полный сезон в аренде в «Урале». Опорный полузащитник был лидером и капитаном «Спартака-2», а в мае дебютировал за основу в последнем туре РПЛ.

Степан Оганесян (справа) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Илья Голосов в прошлом сезоне был в «Роторе». Там защитник сыграл 16 матчей, но не был игроком старта. Теперь Голосов будет играть за «Кубань» на правах аренды. Никита Бакалюк и Максим Лайкин проведут предстоящий сезон в аренде в тульском «Арсенале» и «Нефтехимике» соответственно. В розыгрыше-2021/2022 они не были игроками старта в «Спартаке-2». Что касается Николая Толстопятова, то он будет выступать за «КАМАЗ».

Ушли из «Спартака»

Аслан Муталиев перешёл за € 18 тыс. в «Велес». В сезоне-2021/2022 он делил игровое время в дубле и в молодёжке. Похоже, тренерский штаб «Спартака» не видел перспектив у 20-летнего полузащитника, который ни разу не привлекался к основе, и клуб продал его. 24-летний вратарь Тимур Акмурзин был в шаге от дебюта в чемпионате России как за «Спартак», так и за «Рубин» и «Уфу». Но, поиграв три сезона в ФНЛ, он бросил себе новый вызов и стал игроком «Тобола» из Казахстана.

Не нашлось места в «Спартаке» и Ильясу Муминову. Полузащитник подписал двухлетний контракт со «СКА-Хабаровск». В сезоне-2021/2022 он сыграл всего 15 матчей в ФНЛ (664 минуты). Никита Моргунов, выступавший последние годы на правах аренды за «Тюмень» и тольяттинскую «Ладу», теперь стал игроком «Носты». Центральный защитник подписал однолетнее соглашение.

Находятся в статусе свободных агентов

Без клуба в данный момент находятся Артём Воропаев, Даниил Петрунин, Илья Агапов, Максим Данилин, Антон Шитов, Леонид Миронов, Николоз Кутателадзе, Никита Ходорченко, Николай Генчу и Даниил Марков. Нет сомнений, что Воропаев и Петрунин найдут этим летом новые команды. У них на двоих почти 250 матчей за «Спартак-2». Кроме того, оба защитника были лидерами обороны в дубле. Возможно, Воропаев перейдёт в «Ахмат». Зимой грозненский клуб просматривал его в контрольной игре.