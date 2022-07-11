Что творилось в межсезонье с 16 клубами РПЛ. Кратчайший разбор по каждой команде

Быстрый разбор для тех, кто выпал из повестки и не готов тратить много времени на аналитику. «Чемпионат» ультракоротко рассказывает о межсезонье в командах из чемпионата России.
«Зенит»
Юри Алберто сбежал, но «Зенит» взял двух непонятных бразильцев и Кассьерру с Родригао. Спасибо новому лимиту. Ну и, конечно, грохнули «Спартак» в Суперкубке.
«Сочи»
Продали двух ключевых игроков «Зениту» (удивительно!). Могут отдать и третьего (Нобоа). Тренера взяли под атакующий футбол, хотя с таким составом будет тяжко.
«Динамо»
Команду возглавил какой-то серб. Провели крутой матч с блогерами (мем: блогер отлетает от Овечкина). С центром защиты беда: ушли Ордец, Евгеньев и Бальбуэна.
«Краснодар»
Ильзат Ахметов приехал на сбор, не подписал контракт и уехал. А затем вернулся и всё же подписал. Крыховяк – наоборот (приехал, но затем уехал-таки).
ЦСКА
«Сочи», «Динамо» и «Спартак» хотели тренера Федотова, но его забрал ЦСКА. А вот игроков маловато – тренер публично просит трансферы. Вроде возьмут Газинского.
«Локомотив»
Обновили базу. Взяли нового главного тренера, но все знают, что рулит Комппер. Продолжают набирать молодых легионеров, а Баринов может уйти (год контракта).
«Ахмат»
Мощно обновились. Отпустили шестерых футболистов бесплатно. Взяли Журавлёва, Ильина и хотят Агаларова! А ещё на сборах разгромили «Зенит» (правда, пензенский).
«Крылья Советов»
Теперь без Зиньковского и Сарвели, но продлили девятерых футболистов и вернули Глушенкова. Ну и Пиняев играет на сборах уже не по 15 минут, а по тайму или больше.
Сергей Пиняев
Фото: kc-camapa.ru
«Ростов»
Выкупили Уткина у «Краснодара», Комличенко у «Динамо», арендовали Сильянова у «Локо» и продлили Карпина. Но главное – думают запустить своё собственное пиво.
«Спартак»
Новый тренер – 33-летний Абаскаль. Его захейтили сразу — и продолжили после Суперкубка. Мозес может свалить, но Зиньковский хорош. «Бавария» не взяла Соболева.
«Пари НН»
Некрасиво расстались с Кержаковым. Переименовались ради бюджета. Новый тренер Галактионов пробует перехватить Агаларова, который ведёт переговоры с «Ахматом».
«Урал»
Шатов продлил контракт с «Уралом», хотя в 2021-м приостанавливал карьеру. Босс клуба Иванов снова хотел расширить РПЛ до 18 команд, но идею опять завернули.
«Химки»
Мамаев и Жирков ушли (хотя вы могли и не заметить, что они вообще были в «Химках»). В команде появились Гудиев и Гулиев – не перепутайте!
«Торпедо»
Президент «Торпедо» Маслов дал огненное интервью. Уничтожил и журналистов «Чемпионата», и своего же спортивного директора. Скоро опубликуем.
Денис Маслов в редакции «Чемпионата»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Факел»
Клуб всё-таки пустили в РПЛ. Стадион команды называли «страшилищем» (судя по фото, вопросы реально возникали). Лишь 30 июня арена «Факела» получила сертификат.
«Оренбург»
Единственный клуб, который провёл сборы не в России, а в Турции (мажоры!). Ну а форварду Обухову продлили дисквалификацию за допинг-пробу, взятую в 2013 году.
- 11 июля 2022
-
16:16
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:00
-
15:52
-
15:35
-
15:27
-
15:24
-
15:15
-
15:14
-
15:10
-
15:10
-
14:58
-
14:51
-
14:32
-
14:29
-
14:29
-
14:25
-
14:23
-
14:10
-
14:09
-
14:00
-
13:57
-
13:54
-
13:50
-
13:45
-
13:37
-
13:33
-
13:31
-
13:06
-
12:48
-
12:42
-
12:31
-
12:29