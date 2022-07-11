Только самое важное – до 160 символов на один клуб!

Что творилось в межсезонье с 16 клубами РПЛ. Кратчайший разбор по каждой команде

Быстрый разбор для тех, кто выпал из повестки и не готов тратить много времени на аналитику. «Чемпионат» ультракоротко рассказывает о межсезонье в командах из чемпионата России.

«Зенит»

Юри Алберто сбежал, но «Зенит» взял двух непонятных бразильцев и Кассьерру с Родригао. Спасибо новому лимиту. Ну и, конечно, грохнули «Спартак» в Суперкубке.

«Сочи»

Продали двух ключевых игроков «Зениту» (удивительно!). Могут отдать и третьего (Нобоа). Тренера взяли под атакующий футбол, хотя с таким составом будет тяжко.

«Динамо»

Команду возглавил какой-то серб. Провели крутой матч с блогерами (мем: блогер отлетает от Овечкина). С центром защиты беда: ушли Ордец, Евгеньев и Бальбуэна.

«Краснодар»

Ильзат Ахметов приехал на сбор, не подписал контракт и уехал. А затем вернулся и всё же подписал. Крыховяк – наоборот (приехал, но затем уехал-таки).

ЦСКА

«Сочи», «Динамо» и «Спартак» хотели тренера Федотова, но его забрал ЦСКА. А вот игроков маловато – тренер публично просит трансферы. Вроде возьмут Газинского.

«Локомотив»

Обновили базу. Взяли нового главного тренера, но все знают, что рулит Комппер. Продолжают набирать молодых легионеров, а Баринов может уйти (год контракта).

«Ахмат»

Мощно обновились. Отпустили шестерых футболистов бесплатно. Взяли Журавлёва, Ильина и хотят Агаларова! А ещё на сборах разгромили «Зенит» (правда, пензенский).

«Крылья Советов»

Теперь без Зиньковского и Сарвели, но продлили девятерых футболистов и вернули Глушенкова. Ну и Пиняев играет на сборах уже не по 15 минут, а по тайму или больше.

Сергей Пиняев Фото: kc-camapa.ru

«Ростов»

Выкупили Уткина у «Краснодара», Комличенко у «Динамо», арендовали Сильянова у «Локо» и продлили Карпина. Но главное – думают запустить своё собственное пиво.

«Спартак»

Новый тренер – 33-летний Абаскаль. Его захейтили сразу — и продолжили после Суперкубка. Мозес может свалить, но Зиньковский хорош. «Бавария» не взяла Соболева.

«Пари НН»

Некрасиво расстались с Кержаковым. Переименовались ради бюджета. Новый тренер Галактионов пробует перехватить Агаларова, который ведёт переговоры с «Ахматом».

«Урал»

Шатов продлил контракт с «Уралом», хотя в 2021-м приостанавливал карьеру. Босс клуба Иванов снова хотел расширить РПЛ до 18 команд, но идею опять завернули.

«Химки»

Мамаев и Жирков ушли (хотя вы могли и не заметить, что они вообще были в «Химках»). В команде появились Гудиев и Гулиев – не перепутайте!

«Торпедо»

Президент «Торпедо» Маслов дал огненное интервью. Уничтожил и журналистов «Чемпионата», и своего же спортивного директора. Скоро опубликуем.

Денис Маслов в редакции «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Факел»

Клуб всё-таки пустили в РПЛ. Стадион команды называли «страшилищем» (судя по фото, вопросы реально возникали). Лишь 30 июня арена «Факела» получила сертификат.

«Оренбург»

Единственный клуб, который провёл сборы не в России, а в Турции (мажоры!). Ну а форварду Обухову продлили дисквалификацию за допинг-пробу, взятую в 2013 году.