У каких клубов России осталось больше всего иностранцев? Разбор перед стартом сезона

Две команды остались без легионеров. Зато у «Зенита» всё хорошо.

С сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге будет действовать новый лимит на легионеров – в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранных игроков (ранее было не более восьми) и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле смогут выходить не более восьми легионеров. После событий 24 февраля чемпионат России покинули больше 40 иностранных футболистов, а несколько игроков воспользовались приостановкой контракта этим летом. Рассказываем, какие легионеры остались в РПЛ перед стартом сезона.

«Зенит», 8 легионеров

Остаются: Деян Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком, Матео Кассьерра.

Под вопросом: Вендел.

Кассьерра и Родригао перешли в «Зенит» этим летом из «Сочи» и подписали трёхлетние контракты. Сине-бело-голубые отдали южанам за двух игроков € 8 млн.

Ловрен восстановился от травмы и остаётся в «Зените», Дуглас Сантос – тоже. Он, похоже, будет капитаном команды. Барриос и Малком будут играть в Санкт-Петербурге ещё минимум год, а Клаудиньо «пригрозил» четырёхлетним контрактом.

Легионеры «Зенита» с бразильским флагом Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уйти из иностранцев может только Вендел – предложение у него есть.

«Вендел очень доволен «Зенитом» и думает только о продолжении карьеры здесь, но в то же время интерес от «Фламенго» просто огромный. Мы оставляем это решение на усмотрение «Зенита». Всё зависит от воли бога», – заявил агент игрока Сезар Барбьери.

«Спартак», 8 легионеров

Остаются: Мацей Рыбус, Максимилиано Кофрие, Кристофер Мартинс Перейра, Шамар Николсон, Квинси Промес.

Под вопросом: Виктор Мозес, Остон Урунов, Педро Роша.

Алекс Крал приостановил контракт со «Спартаком», Гус Тиль был продан в ПСВ, а контракт с Джорданом Ларссоном расторгли. При этом контракт с красно-белыми подписал Мацей Рыбус (на два года). Кофрие, Мартинс, Николсон и Промес пока остаются. Мозес вернулся, но нельзя исключать, что он уйдёт – трансферное окно закроется в сентябре. Остон Урунов может перейти в «Химки», а Роша остаётся игроком «Атлетико Паранаэнсе» до 30 июля – что будет дальше, пока вопрос.

«Локомотив», 7 легионеров

Остаются: Тин Едвай, Лукас Фассон, Алексис Бека-Бека, Франсуа Камано, Гирано Керк, Вильсон Изидор, Марко Раконьяц.

Едвай остаётся в «Локомотиве», для него отсутствие еврокубков – не проблема. Фассон и Раконьяц только пришли в клуб. Бека-Бека заявляет, что хочет выиграть чемпионство с «Локомотивом», а Камано, Керк и Изидор также остаются в Москве.

ЦСКА, 6 легионеров

Остаются: Милан Гайич, Кристиян Бистрович, Хорхе Карраскаль, Хесус Медина.

Под вопросом: Бруно Фукс, Адольфо Гайч.



Недавно Арнор Сигурдссон и Чидера Эджуке приостановили контракты с ЦСКА. В отличие от них, четверо иностранцев точно останутся в стане армейцев: новичок Гайич считает ЦСКА «вторым домом», Бистрович не стал активировать возможность приостановить контракт, а Карраскаль и Медина заявили, чувствуют себя в России в безопасности.

Что касается Бруно Фукса и Адольфо Гайча, то Фукс сейчас находится в Бразилии, где проходит восстановление. Он может вернуться в «Интернасьонал». Гайч пока остаётся в ЦСКА, но, если поступят предложения, может уйти.

«Оренбург», 6 легионеров

Остаются: Диего Акоста, Брайан Мансилья, Джимми Марин Вильчес, Иван Башич, Ренато Гойкович, Матео Стаматов.



Акоста, Мансилья, Марин и Башич только пришли в «Оренбург» – им нет смысла уходить. У Гойковича истёк контракт, он не стал его продлевать, но позже передумал и вернулся в клуб. Стаматов тоже остаётся, его «Оренбург» уже внёс в заявку на сезон.

«Краснодар», 6 легионеров

Остаются: Кайо, Джонатан Окоронкво, Олакунле Олусегун, Ифеани Ндука, Джон Кордоба.

Под вопросом: Тонни де Вильена.

Кайо и Джон Кордоба на предсезонном сборе Фото: fckrasnodar.ru

Кайо вернулся, он, по словам агента, очень счастлив. Тройка нигерийцев подписала с «Краснодаром» контракты на четыре года. Кордоба уже забил в контрольной игре за «быков», а Вильена, похоже, не вернётся и приостановит соглашение с клубом.

«Ахмат», 6 легионеров

Остаются: Зоран Нижич, Бернард Бериша, Мохамед Конате, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац.

Под вопросом: Габриэль Янку.

Нижич и Бериша продлили контракты с «Ахматом». Также остаются в команде Конате и Тодорович – они подписали двухлетние соглашения с грозненским клубом. Богосавац принимает участие в контрольных играх «Ахмата» в отличие от Габриэля Янку – он может уйти.

«Динамо», 5 легионеров

Остаются: Диего Лаксальт, Гильермо Варела, Никола Моро, Лука Гагнидзе.

Под вопросом: Себастьян Шиманьски.



Фабиан Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо». Такой же опцией, скорее всего, воспользуется Себастьян Шиманьски. Лаксальт и Варела остаются. Моро и Гагнидзе, вероятно, тоже, они принимают участие в контрольных матчах. Хотя в случае с хорватом вероятность ухода выше.

«Нижний Новгород», 4 легионера

Остаются: Лукас Масоэро, Акош Кечкеш, Милсон, Иброхимхалил Юлдошев.



Агент Масоэро заявил, что его клиент остаётся в России. Кечкешу нравится в России, как и Милсону. Юлдошев тоже остаётся, хотя к нему есть интерес со стороны других клубов РПЛ.

«Урал», 4 легионера

Остаются: Эммерсон, Эрик Бикфалви, Даниэль Мишкич, Лука Цулукидзе.



Денис Кулаков приостановил контракт с «Уралом» ещё весной. Эммерсон только пришёл в клуб, а Бикфалви воспользуется опцией приостановки контракта, если его пригласит «Реал» – так пошутил его агент. Мишкич остаётся в Екатеринбурге, Цулукидзе, похоже, тоже. Хотя весной он приостанавливал контракт с «Уралом».

«Крылья Советов», 4 легионера

Остаются: Матео Барач, Дмитрий Иванисеня, Гленн Бейл, Фернандо Костанца.



Барач подписал контракт на два года, Иванисеня вернулся в команду, а Бейл и Костанца уходить не собираются.

«Сочи», 3 легионера

Остаются: Ванья Дркушич, Иван Миладинович, Викторьен Ангбан.

Викторьен Ангбан Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Все легионеры «Сочи» остаются в России.

«Химки», 3 легионера

Остаются: Неманья Главчич, Кемаль Адеми.

Под вопросом: Николас Лоуренс.



Филип Дагерстоль приостановил контракт, а вот Главчич тренируется с командой и готовится к новому сезону. Также в пятницу в Москву прилетел Адеми. Лоуренс, по словам агента Дмитрия Селюка, покинет «Химки» из-за разногласий с Сергеем Юраном. Заменить его может ивуарийский опорный полузащитник Роман Мори Гбане. Он находится сейчас на просмотре в «Химках».

«Ростов», 1 легионер

Под вопросом: Матиас Норманн.

Норманн не хотел возвращаться в Россию в марте – сейчас его тоже нет на предсезонной подготовке «Ростова». Соу приостановил контракт с командой Карпина и отправится в Турцию.

«Торпедо», 1 легионер

Остаются: Хожимат Эрников.

Узбекский футболист только что подписал трёхлетний контракт с «Торпедо».

В «Факеле» легионеров нет.