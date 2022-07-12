«В России тяжело за что-то конкурировать». Наш легионер вернулся в РПЛ из топ-лиги

В летнее окно пока не так много интересных трансферов с участием российских футболистов. На этом фоне можно выделить, например, возвращение в РПЛ нашего легионера из топ-лиги – Эдгара Севикяна. 20-летний вингер последние пять лет провёл в системе «Леванте», сыграл два матча за основу – в Примере и Кубке Испании – а теперь продолжит карьеру в «Пари НН», куда перешёл на правах свободного агента.

Российским болельщикам воспитанник «Локомотива» больше знаком по выступлениям за молодёжку Михаила Галактионова. Неудивительно, что именно к этому тренеру, возглавившему в межсезонье «Пари НН», и пошёл Севикян нынешним летом. В сборной «испанец» запомнился хорошим сочетанием скорости и дриблинга, работой с мячом, а также результативными передачами в матчах отборочного цикла к Евро-2023. Правда, иногда стремление проявить себя приводило к тому, что Эдгар заигрывался, принимал не лучшие решения при завершении атак. Прежде всего, во встречах с Испанией: очень уж хотел блеснуть вингер на глазах у скаутов клубов Примеры.

В последних двух сезонах Севикян, пусть и дебютировал за основу, играл в основном за фарм-клуб валенсийцев – «Атлетико Леванте». Отметился тремя голами в 38 матчах. Сногсшибательной такую статистику, конечно, не назовёшь. Но если взглянуть на цифры от InStat, то в целом всё было неплохо, поэтому, очевидно, россиянина и поднимали в основу «Леванте». В среднем за 90 минут Эдгар совершал семь попыток обыгрыша (3,6 успешных) и наносил два удара (в створ – 0,71). Команда при его участии создавала 1,74 момента. Вингер зарабатывал на себе 2,5 фола. Был активен в борьбе: вступал в среднем в 23 единоборства, выигрывая 42% из них.

Ещё в начале июня, за месяц до того, как перейти в нижегородский клуб, Севикян сомневался, что вернётся в Россию.

«Сейчас я объявил, что не буду переподписывать контракт с «Леванте». Приоритет – остаться в Европе, чтобы развиваться. Не исключаю никакие возможности. Если придёт предложение из России, то рассмотрю его. Звали из России? Ну, да. Последний год был для меня тяжёлым. Посыпались травмы, были перепады. Я мало играл из-за травм. Поменялось руководство, задержали переговоры по контракту. Тогда я не мог соглашаться на то, чтобы вернуться в Россию.

Я уехал в Европу ради того, чтобы построить карьеру там. Мне кажется, в России немного другой подход к футболу. Из-за санкций с еврокубками тяжело рассматривать Россию как место, где можно конкурировать за что-то. Клубы будут соревноваться без какой-то цели. Но я не закрываю двери», – говорил Эдгар в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Видимо, по-настоящему интересных вариантов в Европе Севикян не нашёл. Либо «Пари НН» сделал предложение, от которого было трудно отказаться. Да и тренер – свой. Эдгар подписал трёхлетний контракт.

Эдгар Севикян Фото: fcnn.ru

В Нижнем Новгороде связали назначение Галактионова со стратегией омоложения команды. Пока, помимо Севикяна, из игроков молодёжной сборной в «Пари НН» оказался только защитник Даниил Корнюшин, ушедший из «Краснодара» после конфликтной истории с контрактом. Кроме того, арендован у «Спартака» 20-летний полузащитник Константин Шильцов. Остальные новички – более возрастные: Вячеслав Кротов из «Уфы», Мамаду Майга из «Велеса» и Дмитрий Рыбчинский, взятый в аренду у «Локомотива».

Будучи ещё игроком «Леванте», Севикян радовался, что Галактионов ставит в молодёжной сборной футбол, похожий по стилю на испанский – агрессивный, атакующий, с прессингом. Любопытно, продолжит ли тренер эту линию в «Пари НН». При Александре Кержакове нижегородцы всё-таки были более прагматичной командой, нацеленной исключительно на результат. Официальный дебют Галактионова в «Пари НН» состоится 17 июля в Москве: Севикян может сыграть со своей родной командой – «Локомотивом».

Кстати, у Эдгара Севикяна есть брат-футболист. 19-летний Эрик выступает за юношескую команду «Валенсии» на позиции правого защитника. Эдгар тоже мог оказаться в этом клубе, однако, по его собственным словам, помешали проблемы с документами. В итоге он отправился в «Леванте» и там за неделю тренировок убедил – россиянину предложили контракт. Первую команду Севикян пока не потянул, но, возможно, после игры в РПЛ вернётся в Испанию более зрелым футболистом и покажет себя в Примере. Эдгар мечтает о «Барселоне».