Главная драма звёздной Франции. Пайет заворожил Европу, но выхлоп — нулевой

Помните Димитри Пайета? Полузащитник незадолго до 30-летия превратился в суперзвезду и поразил своей игрой всю Европу. Сезон-2015/2016 навсегда останется для Пайета лучшим в карьере. Сначала была шикарная игра за «Вест Хэм» в АПЛ, а потом — поездка на Евро, которая должна была стать моментом триумфа. За французом гонялись европейские топ-клубы, но в итоге его карьера оставляет ощущение недосказанности.

Каким был праймовый Пайет? Он входил в число лучших футболистов Европы

Пайет всегда считался талантом. Бóльшую часть карьеры он катал во Франции, а в 2015-м, когда ему уже было 28, рванул покорять Англию. Но не в топ-клуб, а в «Вест Хэм». Лондонцы заплатили за полузащитника € 15 млн, и трансфер моментально окупился.

Димитри ворвался в число лучших футболистов АПЛ и выдал лучший сезон в карьере: 30 матчей, 9+12 по системе «гол+пас», шедевральные удары со штрафных. На впечатление от игры Пайета не повлияла даже серьёзная травма, из-за которой он пропустил почти два месяца.

Димитри Пайет в «Вест Хэме» Фото: Clive Rose/Getty Images

А в феврале 2016-го «Вест Хэм» продлил контракт с Димитри на улучшенных условиях. Футболист получил жирные по меркам клуба условия: более € 7,5 млн в год, почти € 150 тыс. в неделю. А заодно бонус за лояльность в € 1,12 млн на случай, если Пайет не уйдёт летом.



Разумеется, успехи Пайета не остались без внимания в сборной. Состав французов уже тогда ломился от звёзд, но Дидье Дешам, не думая, вызвал Димитри на товарищеские матчи перед домашним Евро-2016. И не пожалел.

Дидье Дешам главный тренер сборной Франции «В сборной Пайет показал ту же игру, что и в «Вест Хэме». Он обострял её каждый раз, когда касался мяча. Димитри очень талантлив и играет с большим усердием. Сейчас он находится в лучшей форме».

Пайет помог «Вест Хэму» забраться на седьмое место в АПЛ, клуб финишировал в четырёх очках от зоны Лиги чемпионов. И это при том, что сезоном ранее команда закончила 12-й. Сам Димитри стал третьим среди лучших ассистентов чемпионата и восьмым по системе «гол+пас».

Пайет зажигал на Евро, но запомнился тем, что травмировал Роналду. А потом предал свой клуб

На Евро от Франции ждали только победы. Звёздное поколение, домашний турнир, лёгкая группа — что ещё нужно? Пайет начал зажигать с первого же матча. Французы возились с Румынией, но Димитри оформил ассист, а на последних минутах положил победную красоту — 2:1. Потом были мяч Албании и гол+пас в четвертьфинале с сенсационной Исландией.

Матч Франции и Португалии на Евро-2016 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Финал Евро закончился драмой. Пайет в первом тайме сломал Криштиану Роналду и стал главным врагом португальцев. Болельщики были уверены: Димитри охотился за главной звездой соперника по установке тренера. На Пайета обрушилась тонна оскорблений в соцсетях, но карма сработала и без них: полузащитник не отметился в атаке и был заменён на 58-й минуте, а Франция пропустила в дополнительное время и отдала трофей на своём поле. После финала про Пайета говорили только в контексте травмы Роналду. Пришлось оправдываться.

Димитри Пайет бывший полузащитник сборной Франции «Это было обычное единоборство, ничего особенного. Мне удалось отобрать мяч, и если Роналду из-за этого пострадал, то я этого не хотел. Делать грязные приёмы на поле — это не в моём характере. Можете в этом не сомневаться».

Несмотря на скандал с Роналду, на Евро Пайет доказал свой звёздный статус и ожидаемо стал целью для топ-клубов. Полузащитником интересовались «Реал» и «ПСЖ», но уходить без огромного бонуса было глупо. В июле таблоид The Sun выпустил интервью с Пайетом, в котором тот заявил, что любит «Вест Хэм» и на сто процентов останется в Лондоне. Правда, агент игрока сразу же заявил, что Димитри ни с кем не общался и что эта цитата — «плод воображения журналиста».

Своей цели Пайет достиг в сентябре. Трансферное окно закрылось, и на счёт француза капнуло больше € 1 млн. На этом миссия закончилась: Пайет продолжал набивать результативные баллы в АПЛ (2+6 в 18 матчах) и даже залетел на 17-е место в голосовании за «Золотой мяч», но «Вест Хэм» сыпался. Димитри это не устраивало, и уже в ноябре он не стал исключать скорого отъезда. Потом были заигрывания с «Арсеналом» («думаю, играть за них очень весело»), а перед открытием зимнего трансферного окна пошли радикальные меры.



В январе Пайет отказался играть за «Вест Хэм» и перестал тренироваться с командой. Клуб вёл переговоры с «Марселем», откуда и покупал футболиста. И Димитри хотел именно туда (Sky Sports писал, что дело в семейных обстоятельствах). Но стороны никак не могли прийти к соглашению. Пайета это выбесило, и он перешёл к угрозам.

Димитри Пайет бывший полузащитник «Вест Хэма» «Я клянусь, что не вернусь и не надену футболку «Вест Хэма». Если вы меня не продадите, я травмирую себе крестообразные связки. Я человек, и у меня есть право выбирать своё будущее».

К концу января Пайет по-прежнему был в «Вест Хэме», но мосты уже были сожжены. Игроки команды открыто выражали недовольство поведением француза, а фанаты угрожали ему и даже разбили стекло автомобиля кирпичом.



Переход всё же состоялся. Перед закрытием трансферного окна «Марсель» вернул Пайета за € 29,3 млн — чуть дешевле, чем Димитри стоил на тот момент.

У Пайета был ещё один шанс на трофей. Но снова не получилось

«Марсель» давно не главный клуб Европы, но даже там у Пайета подвернулась новая возможность впервые поднять кубок над головой. В сезоне-2017/2018 он помог команде добраться до финала Лиги Европы. Тот розыгрыш вообще был очередным звёздным часом Димитри: 14 матчей, три гола и семь ассистов. Но главное — Пайет тащил в плей-офф.



В финале «Марселю» достался главный фаворит турнира. «Атлетико» неожиданно вылетел из Лиги чемпионов на групповом этапе и отправился за трофеем поскромнее. Аргументом французов должен был стать Пайет, но случилась драма. В середине первого тайма Димитри получил травму и покинул поле в слезах. Похоже на двойной удар кармы после случая с Роналду.

Димитри Пайет после финала Лиги Европы — 2018 Фото: Michael Steele/Getty Images

«Марсель» в том финале проиграл без шансов. Более опытный и звёздный «Атлетико» открыл счёт, ещё когда Пайет был на поле. А после замены просто размотал соперника — 3:0. Для Пайета это был последний шанс на трофей. В графе «достижения» у него по-прежнему два финала — Евро-2016 и Лиги Европы.



Сейчас Пайету 35 лет, он по-прежнему в «Марселе». На победный для Франции чемпионат мира Димитри не поехал, а за сборную в последний раз сыграл осенью 2018-го. Травм у него стало больше: за три сезона Пайет пропустил под 70 дней из-за повреждений плюс две недели из-за коронавируса. Однако на результативности француза это не сказывается: в прошлом сезоне у него 16+13 в 46 матчах во всех турнирах. Но, согласитесь, не так давно казалось, что Димитри готов к более великой карьере. А на деле мы увидели, как исключительный талант заворожил Европу, но не получил выхлопа.