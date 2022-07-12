В России начали строить топ-клуб и вывели его в Европу. А закончили вызовом экстрасенса

Какая первая ассоциация с «Сатурном»-2007? У большинства – последний матч с «Зенитом». Тогда чемпион определялся в 30-м туре, а Питеру требовалась победа. Гол Ширла в самом начале, чудо-спасение Домингеса после – трофей впервые в XXI веке забрала не московская команда. Но в тени остался сам «Сатурн», который глобально ничем не уступал будущим чемпионам. Классный состав, сильный тренер и мощные вложения – 2007-й – последний год, когда в клуб вкинули кучу денег. И они показали лучший результат в истории – пятое место. И даже вышли в еврокубки – главное достижение за всю историю существования.

Жалобы Вайсса и 10 миллионов на трансферы

Архитектор той команды – Гаджи Гаджиев. В конце мая руководство пригласило его спасать ситуацию. «Господин-ничья» Владимир Вайсс к тому моменту, казалось, побил всевозможные рекорды по набору одного очка. После 10 туров у него набралось семь ничьих и одна победа, что в сумме давало 13-е место в таблице. И это с очень приличным составом – Кински в воротах, в поле – Дюрица, Нахушев, Игонин, Лоськов, Ерёменко, Каряка, Гьян, Чеснаускис. Только в этом списке больше половины – игроки сборных. Тренер так и не нашёл коннект со всей командой, но своё увольнение гордый словак связал отнюдь не с результатами. Старые добрые политические моменты.

Владимир Вайсс экс-тренер «Сатурна» «Люди, которые хотели, чтобы меня убрали из команды, добились своего. Моя отставка связана не только с результатами «Сатурна». Такова футбольная политика в России. Я иностранец, и это многое определяло. Понимаю, что такова жизнь, а футбол – это бизнес. Между строчками в газетах я видел неприятные мнения людей обо мне. Но пусть они знают, что тем самым вредили не только мне, но и всему российскому футболу».

На самом деле Вайсса действительно любили некоторые игроки – в основном иностранцы. Мало кто хотел менять европейский подход к работе на недельные сборы в горах Кисловодска. Тот же Ческаускис считал, что в случае увольнения Владимира за него вступятся все игроки. Естественно, ничего этого не произошло. Вайсса убрали в паузу на сборные, а вместо него назначили Гаджиева.

Гаджи Гаджиев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Он укрепил репутацию «Сатурна», связанную с приглашением ветеранов – по его инициативе в клубе оказались Дмитрий Лоськов и Вадим Евсеев. Вообще, в 2007-м клуб потратил рекордную сумму на трансферы за всю историю – почти € 10 млн. Перед началом сезона «Сатурн» взял из «Бенфики» в аренду Каряку, а после выкупил его трансфер. Уже в конце года € 4 млн отдали за переходы Зелана и Воробьёва. Также по приглашению Гаджиева в клубе оказались куча футболистов из «Крыльев» – Макаров, Ангбва, Топич.

Успех, провал, советы экстрасенса

Интересно, что в оставшихся 20 матчах сезона у «Сатурна» было только четыре ничьих. И наконец-то пошли победы. Команда решила главную проблему – набор очков с середняками и аутсайдерами. Топы также постоянно спотыкались в матчах с «Сатурном» – ничья с ЦСКА и «Спартаком», победа над «Локо». За три тура до конца раменчане претендовали на медали. Два очка от «Москвы» – а впереди «Спартак», «Амкар» и «Зенит». Почему бы не побороться? Но все планы сломало неожиданное поражение от Перми – уже в первом тайме они пропустили три гола, при том, что в запасе остались два лидера – Лоськов и Гьян. Странный матч. Итоговый результат – 1:3, который похоронил шансы залететь в призы.

В последнем матче сезона «Сатурн» в равной борьбе отдал чемпионство «Зениту». Но, казалось, история только начинается. Амбициозные планы руководства региона по финансированию никуда не делись. Важно было сохранить состав, мощно усилиться и продолжать бороться. Ведь команда попала в Кубок Интертото – неплохой шанс показать себя в Европе.

Гаджи Гаджиев и Дмитрий Лоськов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но в итоге в том числе и дополнительный турнир сгубил проект. Гаджиев не получил желаемые трансферы, хотя руководство поставило задачу бороться за чемпионство. Команда провалилась на старте сезона, тренер не выправил ситуацию и вылетел из еврокубка. Дальше – закономерное увольнение.

«Мы с Борисом Игнатьевым пришли в «Сатурн» в очень непростой ситуации: команда находилась внизу таблицы. Смущало и то, что за несколько лет команду тренировали с десяток известных специалистов, и никому не удалось задержаться в Раменском надолго. О принятом решении не жалею, но после окончания прошлого сезона надо было уйти – имелись интересные предложения, в которых содержались доверие, гарантии спокойной работы и реализации моих идей. Хорошо понимал, что даже пятое место не будет служить серьёзным основанием для полного доверия главному тренеру. Таков «Сатурн». В его менеджменте, на мой взгляд, кроются самые главные проблемы. Решения принимают люди, которые не видят реальной проблемы клуба и команды», – говорил Гаджиев «СЭ».

Также тренер признавался, что знал о поиске ему замены чуть ли не с начала сезона. Но пиком внутреннего конфликта стало поведение гендиректора клуба Жиганова. По словам Гаджи Муслимовича, он заходил в раздевалку и зачитывал сообщения от экстрасенса, который рассказывал, как надо играть для победы.

После ухода Гаджиева руководство пригласило тренировать Юргена Рёбера, который в 1999-м занял с «Гертой» третье место в Бундеслиге, а после работал в разных немецких клубах. Терпения руководства хватило меньше чем на год – в мае 2009-го немца уволили. А проект начали постепенно сворачивать. К тому моменту клуб уже покинули многие лидеры, а ещё через полтора года он и вовсе объявил о выходе из состава РПЛ в связи с банкротством. Долг составлял около 1 миллиарда рублей.