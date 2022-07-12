Дикий отпуск у звёзд «Реала» и «Барсы»! Одному подмешали наркотики, другого взяла полиция

Как вы представляете себе отпуск футболиста? Наверное, это какое-нибудь затратное путешествие на острова: пляжи, море, яхты, солнце, а главное — безмятежность. Скорее всего, в большинстве случаев так оно и есть, если вы не Федерико Вальверде или Пьер-Эмерик Обамеянг. Потому что у звёзд «Реала» и «Барселоны» отпуск получился диким. Что же случилось?

Обамеянг угодил в полицейский участок. Во всём виноват алкоголь

Начнём с нападающего «Барселоны», потому что его история более лайтовая. Три недели назад Обамеянг вместе с толпой близких залез в джет и улетел на Ибицу. Там всё было по канону: море, бассейн, красивые виды, солнце.

В итоге отдых Обамеянга превратился в странное приключение. В конце июня футболиста задержала полиция за «чрезмерное употребление алкоголя», после чего спортсмену пришлось выплатить штраф. Но есть важное уточнение: Пьер-Эмерик всего лишь главный подозреваемый в этой истории. В популярном подкасте Dongcast, рассказывая об инциденте, не назвали имени, но всё указывает именно на Обамеянга. Любовь к дорогим машинам — отличная подсказка.

Пьер-Эмерик Обамеянг на тренировке Фото: fcbarcelona.com

К счастью, закончилось всё хорошо. После отдыха габонец вернулся в Барселону, чтобы потренироваться с одноклубниками.

После занятий футболистам «Барсы» полагались выходные. И в этот раз Обамеянг обошёлся без приключений.

Отпуск Вальверде — детектив. Феде обворовали изощрённым способом

А вот тут уже интереснее и конкретнее. Забавное совпадение: Вальверде, как и Обамеянг, отправился на Ибицу. Он взял с собой жену Мину Бонино, сына и нескольких друзей.

Федерико Вальверде на отдыхе с семьёй Фото: Из личного архива Федерико Вальверде

О приключениях рассказала Мина. Компания заселилась в дом, где их уже ждал повар. Ключ был один, поэтому тот решил забрать его себе, чтобы утром никого не будить, а спокойно войти и приготовить завтрак. Теперь слово Мине:



— На следующий день я не могла встать с кровати. Я написала домработнице, чтобы она забрала моего сына, потому что мне было очень плохо. Через час я спустилась вниз и увидела три своих чемодана в гостиной. Там валялись мои вещи, а домработница всё убирала. Она спросила: «Вы что-то искали?». Поскольку всё ещё была под чем-то, я, должно быть, рассмеялась. Я ничего не понимала.

На этом история не закончилась. Когда Вальверде и его жена собрались на пляж, выяснилось, что у Мины пустой кошелёк — около € 10 тыс. просто испарились. Затем объявился повар — он заявил, что, когда пришёл утром, в доме уже был беспорядок. К расследованию подключились сотрудники риелторской компании. По словам Мины, они «разыграли красивый спектакль и рассказали, что в еду могли что-то подмешать». Главным подозреваемым оказался повар.

После короткого расследования риелторы отвезли пострадавших в больницу. Там кровь Вальверде и Мины проверили на наличие наркотических средств, но ничего не нашли. Девушка уверена, что преступление было тщательно спланировано заранее:



— Всё было сделано так, чтобы они смогли обворовать нас, а мы этого даже не заметили. Мы провели первый день в больнице. Нас обворовали, и эти люди видели, как я сплю обнажённая. Вот что беспокоит меня больше всего.

Развязки у этой истории пока нет. Зато летний отпуск в 2022 году Феде и Мина явно запомнят на всю жизнь.