«Челси» может создать суперкоманду на ровном месте. Звёзды сами рвутся в Лондон

«Челси» занял третье место в минувшем сезоне АПЛ, отстав от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на 19 и 18 очков соответственно. Задача-минимум была выполнена, но разрыв с лидерами оказался слишком большим. Новый владелец синих Тодд Боули хочет, чтобы его клуб боролся за титул. Для этого нужно провести грамотную комплектацию в межсезонье.

Есть основания рассчитывать, что «Челси» может создать суперкоманду буквально на ровном месте. Некоторые звёзды европейского футбола сами хотят перебежать в Лондон. При идеальном раскладе состав синих будет ничем не хуже, чем у «Манчестер Сити».

Рахим Стерлинг — первое, но не последнее громкое подписание «Челси»

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прошёл основную часть медосмотра в «Челси». Англичанин согласовал с клубом контракт до июня 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. «Челси» заплатит за футболиста £ 47,5 млн плюс £ 2,5 млн в виде бонусов. При этом Стерлинг станет самым высокооплачиваемым в составе синих и войдёт в топ-3 по зарплате в АПЛ. Игрок сборной Англии будет получать свыше £ 300 тыс.

По информации BBC, Рахим впечатлён идеями главного тренера синих Томаса Тухеля и предложенной ему ролью. «Горожане» хотели, чтобы англичанин остался, но сам игрок рассчитывал быть ключевым звеном своей команды и потому решил уйти из «Сити». Утверждается, что Стерлинг ставит перед собой задачу получить «Золотой мяч».

Рахим Стерлинг в «Манчестер Сити» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Претензии на «ЗМ» пока выглядят нереалистичными, но пример Карима Бензема в этом году доказывает, что нет ничего невозможного. Стерлингу всего 27 лет. Уход из «Сити» потенциально позволит ему вывести карьеру на новый уровень. Тухель однозначно будет делать на него большую ставку, чем Хосеп Гвардиола. В любом случае трансфер Стерлинга – лишь начало масштабной комплектации «Челси».

«Челси» качественно усилит оборону

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке согласовал условия контракта с «Челси». Футболист готов вернуться в команду, которую покинул в 2017 году. «Сити» хочет получить компенсацию £ 40–45 млн, что не должно стать проблемой для лондонцев. По данным The Times, клубы находятся на продвинутой стадии переговоров, в последние дни процесс ускорился.

Аке станет одной из ключевых фигур в обновлённой защитной линии «Челси». Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер ушли в «Реал» и «Барселону» соответственно. В ту же «Барсу» в ближайшее время, вполне вероятно, отправятся Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо. Синие хотят получить £ 7 млн за Аспиликуэту — столько же было потрачено на испанца в 2012 году. Сесар уже согласовал с «блауграной» контракт на два года и £ 11 млн в год «грязными». Алонсо готовы продать менее чем за £ 10 млн.

Защита – самое болезненное место «Челси». В четвертьфинале Лиги чемпионов с «Реалом» были допущены просто детские ошибки (особенно при 1:3 в Лондоне), которые не позволили команде Тухеля пройти дальше при общем доминировании на футбольном поле. Можно вспомнить и домашний матч с «Арсеналом» (2:4) в чемпионате Англии. «Сити» и «Ливерпуль» намного эффективнее действуют в обороне, которую «Челси» нужно перестраивать кардинально. Это понимают в клубе. В ходе переговоров с «Барселоной» по Аспиликуэте и Алонсо сумма компенсации может быть снижена. Неспроста. «Челси» планирует купить нескольких качественных защитников, в том числе перехватить ключевую цель «Барсы» – Жюля Кунде. Защитник «Севильи» не станет ждать предложение «Барселоны», если «Челси» договорится с его пока ещё действующим клубом раньше. По данным As, француз начал сомневаться в целесообразности перехода в «Барсу». Его смутила неопределённая экономическая и спортивная ситуация в каталонском клубе. Может произойти своего рода «размен». «Челси» отдаст каталонцам Аспиликуэту и Алонсо, а взамен заберёт Кунде из «Севильи» при уменьшившейся конкуренции за игрока.

Жюль Кунде в «Севилье» Фото: Fran Santiago/Getty Images

Маттейс де Лигт – ещё одна цель «Челси», но защитник «Ювентуса» склоняется к переходу в «Баварию». Возможно, это и к лучшему. За голландца придётся отдать около € 75 млн плюс бонусы. Явная переплата. «Челси» готов купить у «Баварии» Дайо Юпамекано и / или Бенжамена Павара. Оба игрока обойдутся дешевле де Лигта, но в теории вполне способны быть даже полезнее Маттейса. Мюнхенцы не особо склонны отпускать Юпамекано, но с Паваром расстаться готовы после вероятного перехода де Лигта. «Челси» сразу же включится в переговоры.

Криштиану Роналду придёт из «МЮ»?

«Челси» не хватало звёзд первой величины в прошлом сезоне. Ромелу Лукаку, за которого год назад «Интеру» было заплачено £ 97,5 млн, этому статусу в итоге не соответствовал. Английские СМИ признали трансфер худшим в истории синих. Томас Тухель не рассчитывал на игрока, который был возвращён в «Интер» на правах аренды. Неудачное подписание, но нужно двигаться дальше.

Новый владелец «Челси» Тодд Боули сразу после прихода в клуб дал понять, что считает Тухеля главным активом команды. Кредит доверия к тренеру очень большой. Боули хочет взять пример с «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», где Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола – бесспорные авторитеты, оказывающие огромное влияние на трансферную политику. Похоже, это достаточно быстро подняло привлекательность «Челси» в глазах звёзд. Как минимум три именитых игрока открыты для переезда в Лондон.

По данным The Athletic, Криштиану Роналду очень заинтересован в переходе в «Челси» из «Манчестер Юнайтед». Агент португальца Жорже Мендеш постоянно контактирует с Боули, который после ухода Марины Грановской и Петра Чеха из клуба выполняет функции спортивного директора. Тодда и ещё одного совладельца «Челси» Бехдада Эгхбали привлекает вариант с приглашением такого значимого футболиста, как Роналду, хоть он и находится на заключительном этапе карьеры. Да, новый тренер «МЮ» Эрик тен Хааг уже заявил, что португалец останется в «Юнайтед», а отсутствует в команде он по личным причинам, но вот сам Криш подтверждать слова голландца пока не спешит.

Деньги в этом трансфере при этом не станут проблемой. Решающее слово за Тухелем. Немец уже заблокировал трансфер Неймара из «ПСЖ», поскольку считает его непригодным для своей команды. По Роналду пока думает. Тухель — давний поклонник Криштиану. В ближайшее время они собираются пообщаться о том, способен ли форвард влиться в систему и соответствовать стилю игры «Челси». Томас опасается повторения ситуации с Уле-Гуннаром Сульшером, который был уволен за неудовлетворительный результат, обусловленный, по мнению некоторых экспертов, в том числе неспособностью вписать Криштиану в команду.

Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Переход Роналду в «Челси» стал более вероятным после того, как «Лидс» согласился принять предложенные «Барселоной» € 72 млн за вингера Рафинью, который был интересен и «Челси». «Барселона» также входила в число претендентов на Криштиану, но этот вариант всегда был маловероятным и теперь окончательно закрыт. «Челси», скорее всего, выбыл из борьбы за Рафинью, сам игрок считает переезд в Каталонию неизбежным. Лондонцы избежали явной переплаты и теперь сосредоточатся на Криштиану. Также в сферу интересов входит вингер «Баварии» Серж Гнабри, который может стать страховкой на случай ухода Хакима Зиеша в «Милан»

Хаким Зиеш Фото: Catherine Ivill/Getty Images

«Челси» сейчас находится на предсезонном сборе в Лос-Анджелесе. Тухель вышел к болельщикам и, когда раздавал автографы, один из фанатов его спросил: «Томас, мы подпишем контракт с Криштиану Роналду?». Тренер «Челси» улыбнулся и ответил: «Я вам не скажу». Заинтриговал. Главное здесь то, что Тухель не отрицал возможность подписания Криштиану. Португалец действительно мог бы отлично вписаться в нынешний «Челси». Бывший капитан «Астон Виллы» Стэн Коллимор убеждён, что Роналду позволит «Челси» конкурировать с «Сити» и «Ливерпулем».

Стэн Коллимор экс-капитан «Астон Виллы» «Роналду не вписывается в эволюцию «Манчестер Юнайтед», в этом нет никаких сомнений. Но для «Челси» он идеально подошёл бы, и я прекрасно могу себе представить, что его голы и ассисты Рахима Стерлинга значительно приблизят синих к «Сити» и «Ливерпулю» в таблице. Роналду – фитнес-гик и игрок высочайшего уровня, и его индивидуальные качества могли бы получить наилучшее применение в команде, которая гораздо более сбалансирована и готова к успеху, чем «Юнайтед». Нет никаких сомнений в том, что такие игроки, как Мэйсон Маунт и Рис Джеймс, серьёзно выиграли бы от работы с ним. Лондон, столица, стал бы глотком свежего воздуха для Роналду.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио утверждает, что «Челси» — единственный клуб за пределами МЛС, в который может перейти Роналду. «ПСЖ» не подпишет его, поскольку у них есть Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе. Возвращение в Серию А невозможно. «Барса» взяла Рафинью, а также рассчитывает договориться с «Баварией» по Роберту Левандовскому. Но в его случае не всё так просто.

А насколько реален вариант с Левандовским?

Журналист Bild Кристиан Фальк сообщил, что отчаянно желающий покинуть Мюнхен Левандовски предпочёл бы перейти в «Барселону» или «Челси». «ПСЖ» ему неинтересен, хотя парижане намерены включиться в борьбу.

Вариант с каталонцами Роберт считает приоритетным, но всё-таки допускает возможность, что «Бавария» не договорится с «Барсой». В таком случае ему бы хотелось оказаться в «Челси». Со стороны лондонцев есть интерес.

Окончательное решение за «Баварией», Мюнхенцы могут принципиально отказаться продавать Левандовского в «Барселону» (такое решение лоббирует почётный президент Ули Хёнесс) и принять предложение «Челси», которому не составит труда заплатить за форварда € 50–60 млн.

«Челси» разрешит главную трансферную сагу «Барсы»?

«Челси» также может разрешить одну из главных трансферных саг лета. Речь о Френки де Йонге, которого «Барселона» хочет, но не может продать в «Манчестер Юнайтед». Френки выступает против перехода в «МЮ» – об этом сообщает Diario Sport – издание, которое специализируется на каталонском клубе. Этот вариант, по версии журналистов, кажется ему совершенно непривлекательным по целому ряду причин. Среди них – непопадание манкунианцев в Лигу чемпионов и множество проблем после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера, плохая погода в Манчестере.

Френки де Йонг в «Барселоне» Фото: David Ramos/Getty Images

Де Йонг не против остаться в «Барсе», но хавбеку не нравится то, что переговоры «блауграны» и «МЮ» фактически проходили за его спиной, и в целом он недоволен решительной готовностью клуба его продать, лишь бы заполучить Бернарду Силву из «Манчестер Сити». При этом де Йонг считает переход в «Челси» очень даже неплохим вариантом по сравнению с «Манчестер Юнайтед». Со своей стороны, лондонцы заинтересованы в полузащитнике «Барсы» и готовы сделать сопоставимое с «МЮ» предложение.

Итог

Рахим Стерлинг, Криштиану Роналду, Натан Аке, Жюль Кунде, Серж Гнабри, Бенжамен Павар (и / или Дайо Юпамекано), Роберт Левандовски, Френки де Йонг – список потенциальных новичков «Челси». Всех сразу вряд ли получится заполучить, но пятерых-шестерых – вполне реально. Это можно считать идеальным раскладом, при котором команда Тухеля будет способна вклиниться в борьбу за титул АПЛ с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».