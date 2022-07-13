Топ-10 потерь РПЛ. Кого нам будет не хватать в чемпионате России

Здесь не только игроки — тренеры тоже есть. И даже один менеджер.

Стартующий в пятницу чемпионат России рискует стать самым беззвёздным в XXI веке. Мало того, что легионеры массово бегут из страны, лига в одночасье лишилась ещё и нескольких знаковых отечественных персонажей. Подытожим потери. Предварительно.

10. Чидера Эджуке

Чидера Эджуке Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отваливая за Эджуке «Херенвену» € 11,5 млн летом 2020-го, ЦСКА явно рассчитывал хорошо на нём заработать спустя два-три года. Пример другого нигерийского бегунка Мусы ещё стоял перед глазами. Армейский менеджмент в таких делах знает (знал?) толк. Чидера добросовестно пытался понять требования всех армейских командиров, от Гончаренко до Березуцкого, и ярко раскрашивал игру команды неординарными финтами. Но именно второй по величине входящий трансфер ЦСКА рискует стать самым провальным. Пока Эджуке только приостановил контракт с московским клубом, но где гарантия, что не разорвёт его в одностороннем порядке? ФИФА же даёт добро.

9. Юсуф Языджи

Юсуф Языджи Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Роман Юсуфа с ЦСКА был недолгим, но бурным. Турецкий гость с первых матчей в РПЛ поразил гиперрезультативностью. Восемь голов за шесть туров — так лихо в чемпионате России не стартовал никто и никогда. Жаль, что красивая история закончилась быстро и прозаично. Языджи перестал забивать так же резко, как и начал, и ЦСКА не стал его выкупать у «Лилля». Слишком дорогое удовольствие в условиях международной изоляции.

8. Братья Березуцкие

Братья Березуцкие Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Армейские братья — символы российского футбола последних двух десятилетий. Олицетворение клубной верности и спортивной успешности. Только с тренерской практикой у Березуцких пока складывается не так удачно, как с игровой. Первый опыт совместной руководящей работы у Алексея с Василием вышел неоднозначным. Возможно, стоит начать с команды попроще, чтобы со временем вернуться в родной ЦСКА более готовыми к дикому грузу ответственности и прочим издержкам деятельности в большом клубе.

7. Шамиль Газизов

Шамиль Газизов Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Говорим ФК «Уфа» — подразумеваем Газизов, и наоборот. Шамиль был главным футбольным драйвером в столице Башкирии в начале 2010-х и достиг статуса одного из самых крутых спортивных топ-менеджеров страны. Краткосрочный заход в «Спартак» его репутации не слишком навредил — зато обогатил бесценным опытом работы с проблемным топ-клубом. Газизов и в столице показал себя принципиальным, знающим себе цену руководителем. Теперь его ждёт более приземлëнная, но не менее сложная задача — поднять «Уфу» из Первой лиги в РПЛ. Премьер-Лиге нужны такие управленцы.

6. Юрий Жирков

Юрий Жирков Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Трудно поверить, что «вечный» Жирков может оставить футбол. Но рано или поздно это случится. Полгода назад призёр Евро-2008 уже был близок к уходу на покой, но соблазнился предложением «Химок» продлить игроцкую жизнь. Получилось не очень — травмы замучили. Сейчас о планах Юрия ничего не слышно. Но продолжение карьеры в 39 можно будет считать спортивным подвигом. Хотя на уровне РПЛ он объективно вряд ли уже возможен.

5. Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во втором по ранжиру английском дивизионе Слуцкий уже был, а в российский спустился впервые. Для популяризации бывшей ФНЛ это огромный плюс, но в РПЛ без Слуцкого точно станет скучнее. Впрочем, есть надежда, что разлука будет недолгой, и следующей весной они с «Рубином» вернутся туда, где должны быть.

4. Сандро Шварц

Сандро Шварц Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Немец прибыл в Россию «мистером Икс», а убыл новым кумиром динамовской публики. Бело-голубые уже позабыли, каково это — быть в чемпионской гонке. Шварц напомнил, пусть и ненадолго. Своей бешеной энергетикой Сандро зажёг футболистов и построил одну из самых симпатичных команд в РПЛ. Третье место в чемпионате, финал Кубка и приглашение «Герты» — доказательства качественно проделанной работы. Годом ранее «Динамо» было только седьмым.

3. Самуэль Жиго

Самуэль Жиго Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Можно по-разному уйти из команды: громко хлопнуть дверью или слинять втихаря, тиснув по почте уведомление о расторжении контракта. А можно уйти как Жиго — во всех отношениях достойно. К кому-кому, а к нему у спартаковских болельщиков точно не осталось претензий — только благодарность за честно отработанный контракт и чистая грусть от расставания. На память о четырёх годах в России Самуэлю осталась серебряная медаль РПЛ и золотая за Кубок. На данный момент эта потеря для КБ представляется невосполнимой.

2. Марио Фернандес

Марио Фернандес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Плевать, что за 10 лет в РФ Марио так и не заговорил по-русски (по крайней мере — на людях). Для нашего болельщика бразильский скромняга давно стал своим парнем. Кажется, его любили абсолютно все — даже «спартачи». За фантастическую выносливость, всегдашнюю готовность к самопожертвованию и удивительную человечность. Просто сравните народную реакцию на два смазанных пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 — от Смолова и Марио. Сложнее, чем без Фернандеса, этот ЦСКА представить только без Акинфеева.

1. Артём Дзюба

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чересчур серьёзному и закрытому российскому футболу остро не хватает таких ярких, раскованных персонажей, как Дзюба. Да и нападающий он, кто бы что ни говорил, незаурядный. По меркам РПЛ — однозначный топ. Почти 150 голов в чемпионате и три десятка в сборной сами себя не забили бы. И вот Премьер-Лига его теряет. Впервые с 2005 года Дзюбы не будет среди участников турнира. Возможно, со временем мы и привыкнем к его отсутствию, но это будет непросто.