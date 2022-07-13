«Они получат повреждение мозга!» Конте замучил звёзд АПЛ безжалостными нагрузками

«Тоттенхэм» проводит предсезонный сбор в Южной Корее. Там «шпоры» сыграют со звёздами Кей-Лиги и «Севильей». Матч с игроками чемпионата Южной Кореи состоится уже сегодня, 13 июля, и, похоже, к нему будут готовы не все. Вчера у английского клуба была тренировка, проходившая в тяжёлых условиях. Помимо того, что она проводилась в жару +30°C, Антонио Конте после двух часов работы нагрузил футболистов изнурительным кроссом – он дал игрокам установку пробежать по полю туда-обратно 42 раза.

Итоги интенсивной тренировки были неутешительные. Итальянец довёл игроков до изнеможения: Гарри Кейна стошнило, а Сон Хын Мин потерял сознание. «Жестокие тренировки под руководством Конте. После двухчасовой тренировки игроки проходят через многократные пробежки по всему полю. Игроки падают, ощущая жару и не выдерживая темпа, а затем снова возвращаются в группу. Кейн и Сон – одни из тех, кто не выдержал темпа, упал, а затем вернулся в группу», – делится информацией с места событий журналист Аласдаир Голд.

Единственным, кто продержался в этом испытании до конца, стал Трой Пэрротт. 20-летний форвард играл в сезоне-2021/2022 за «Милтон Кейнс», выступавший в третьем дивизионе Англии, и, видимо, хотел произвести максимально яркое впечатление на Антонио Конте. Тренировка «Тоттенхэма» была открытой и проходила при шести тысячах зрителей. Несмотря на тяжёлое состояние, Сон поблагодарил болельщиков за то, что пришли, и рассказал о своём состоянии:

– Бесспорно, мы слишком устали. Я не знаю, сколько километров я пробежал на тренировке. Но у тренера и его штаба есть определённые цели, и мы должны сделать всё возможное, чтобы их достичь. Подготовка к сезону очень важна. Мы, игроки, не спорили в конце тренировки. Мы были слишком уставшими.

Тренировка «Тоттенхэма» Фото: Tottenham Hotspur FC/Getty Images

Трой Пэрротт также признал, что тренировка была тяжёлой: «Это зависит от того, кого вы спросите. Я довольно хороший бегун, но да, это было тяжело. Это была тяжёлая работа, но это всё подготовка». Кому точно повезло, так это Ивану Перишичу и Деяну Кулушевски. Хорват пока восстанавливается от травмы, а швед повредил икроножную мышцу на занятии.

Легенда «Ливерпуля» Стив Никол не оценил методы Антонио Конте и жёстко его раскритиковал.

Стив Никол легенда «Ливерпуля» «Это безумие! Повреждение головного мозга – вот что они получат в результате. Одно дело – набирать форму, а другое – пытаться сломать игроков, потому что, как мне кажется, именно это здесь и происходит. Я никогда не понимал этого, это полностью уничтожает игроков. Должно быть вложено много сердца, души и тяжёлой работы, но, по мне, это просто похоже на то, чтобы выбивать кишки из людей. Я бы поговорил с менеджером и сказал: «Я хочу знать, чем это полезно для меня. Вы выбиваете из меня все кишки до такой степени, что я лежу на земле, возможно, меня рвёт, и мне кажется, что я просто хочу заснуть и никогда не просыпаться».

Таким образом, после двухчасовой тренировки игроки «Тоттенхэма» пробежали дополнительные почти 5 тысяч метров. Делали они это под присмотром тренера по физподготовке Джан Пьеро Вентроне. Скорее всего, Кейн и Сон не смогли преодолеть дистанцию из-за того, что отдыхали чуть больше остальных и присоединились к команде недавно. Кроме того, для всех игроков «Тоттенхэма» это первый предсезонный сбор под руководством Антонио Конте. Ведь он возглавил клуб в ноябре 2021 года, а значит, не успел познакомить футболистов с предсезонной работой.