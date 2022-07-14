«Самара гуляла всю ночь!» Где сейчас футболисты «Крыльев Советов», удивившие Европу

В сентябре 2005 года «Крылья Советов» удивили футбольную Европу. Самарская команда в статусе бронзового призёра чемпионата России обыграла в первом матче квалификации Кубка УЕФА грозный АЗ. Голландский клуб тогда привёз в Россию знаменитый Луи ван Гал.

Несмотря на это, «Крылья» показали яркий футбол и переиграли соперника со счётом 5:3. Правда, через пару недель всё-таки вылетели из-за правила выездного гола (в ответном матче проиграли — 1:3). Чем же сейчас занимаются герои «Крыльев», сотворившие сенсацию в первой игре? К сожалению, некоторых уже нет в живых.

«Крылья Советов» — АЗ — 5:3



«Крылья Советов»: Лобос, Леилтон, Бут, Шоавэ (Тетрадзе, 68), Дохоян, Соломатин, Бобёр, Ковба, Гусин, Булыга (Виноградов, 85),

АЗ: Тиммер, Стейнссон, Влар (Бюскермолен, 71), Опдам, де Клер, Ландзат, Схарс (де Зеув, 71), Сектиуи (Медуньянин, 81), ван Гален, Арвеладзе, Перес.



Голы: Леилтон, 12, Лобос, Леилтон, Бут, Шоавэ (Тетрадзе, 68), Дохоян, Соломатин, Бобёр, Ковба, Гусин, Булыга (Виноградов, 85), Баба Адаму Тиммер, Стейнссон, Влар (Бюскермолен, 71), Опдам, де Клер, Ландзат, Схарс (де Зеув, 71), Сектиуи (Медуньянин, 81), ван Гален, Арвеладзе, Перес.Леилтон, 12, Баба Адаму , 45, Ковба, 50, Гусин, 62, Бобёр, 90 — Влар, 18; Перес, 56, ван Гален, 85.

Вратарь: Эдуардо Лобос, 40 лет

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В 2004 году «Крылья» завоевали бронзу чемпионата России, но по окончании сезона потеряли основного вратаря. Алексей Поляков перешёл в «Локомотив», и самарская команда озадачилась поиском нового голкипера. Главный тренер «Крыльев» Гаджи Гаджиев обратил внимание на чилийца Лобоса, выступавшего на родине. После недолгих переговоров вратарь переехал в Россию. Президент самарского клуба Герман Ткаченко заявил, что сумма трансфера составила порядка $ 400-500 тыс. «Крылья» — единственная иностранная команда в карьере Лобоса, в России он отыграл пять лет. Эдуардо завершил карьеру в 2019-м, а уже через год возглавил клуб «Иберия» из второго чилийского дивизиона. Сейчас тренирует «Сан-Антонио Юнидо» из той же лиги.

Защитник: Флорин Шоавэ, 43 года

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Шоавэ, в отличие от Лобоса, прошёл в России через три клуба. Румын провёл в Самаре только сезон-2005/2006 — по аренде из «Спартака». После ухода из московского клуба полузащитник поиграл за «Химки», на полтора года заехал в киевский «Арсенал» и вернулся в Румынию. Кстати, подмосковный клуб Флорин покинул по финансовым причинам. По словам игрока, «Химки» не могли платить ему деньги, на которые он рассчитывал. По окончании карьеры Шоавэ переквалифицировался в тренера и поработал в нескольких малоизвестных румынских клубах.

Защитник: Омари Тетрадзе, 52 года

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Тетрадзе — один из самых опытных игроков того состава «Крыльев». Через месяц после первого матча с АЗ Омари исполнилось 36 лет. Завершил игровую карьеру в «Крыльях», после чего вошёл в тренерский штаб команды. Позднее защитник самарской команды Серж Бранко заявил, что Тетрадзе угрожал ему пистолетом за отказ сдать матч.

В России Омари тренировал «Анжи» и «Волгу», но особых успехов не добился. Затем уехал в Казахстан, где отработал полтора года в «Жетысу». Без скандалов не обошлось. Столкнувшись с финансовыми сложностями, клуб подал на Тетрадзе в суд. Руководители пытались признать недействительными пункты о выплате премиальных. Омари ушёл из команды после того, как наряд полиции задержал одного из его помощников. С 2017 года Тетрадзе не тренирует — занимается бизнесом в России и Грузии.

Защитник: Мэтью Бут, 45 лет

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Южноафриканец провёл в «Крыльях» четыре года и более сотни матчей. В 2007-м болельщики признали его лучшим игроком команды, а ещё через год Бут получил капитанскую повязку. Покинул Самару в статусе свободного агента и после этого играл исключительно на родине. Бут попал в заявку сборной ЮАР на домашний чемпионат мира, но просидел все матчи в запасе. По окончании карьеры Мэтью занялся благотворительностью и основал фонд, который занимается проведением футбольных тренировок для детей из бедных семей. Кроме того, Бут работает экспертом на телевидении, анализируя игры чемпионата ЮАР.

Защитник: Карен Дохоян, 45 лет

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Дохоян всю карьеру, за исключением самарского периода, провёл в Армении. Правда, в «Крыльях» он отыграл более 150 матчей за шесть лет. Без этого защитника тяжело представить «бронзовую» команду 2004 года. После завершения карьеры Карен занял пост заместителя генерального секретаря Федерации футбола Армении. За два года набрался функционерского опыта, но потом понял, что это не его. Позднее организовал с друзьями футбольное агентство, в котором получил пост генерального директора. «Мы выиграли в Кубке УЕФА у голландского АЗ — 5:3. Это была фантастика, всю ночь после этой победы Самара гуляла. Мы реально могли пройти эту команду», — вспоминал Дохоян один из самых памятных моментов в карьере.

Защитник: Леилтон Силва, 40 лет

Леилтон Фото: kc-camapa.ru

Бразилец отыграл в России целых восемь лет. Лучшие годы Леилтона прошли в «Крыльях» (также отметился в «Шиннике» и «Волге»). Сейчас Леилтон работает детским тренером в футбольной академии своего друга Жеана. Тот, кстати, в своё время поиграл за «Сатурн», «Динамо», «Рубин», «Москву». Деньги, заработанные в России, Леилтон вложил в фермерский бизнес (разведение быков на фазенде) и недвижимость. Леилтон называл Самару своим вторым домом и не скрывал очарования русскими женщинами. А ещё признался, что ему не хватает волжских раков и снега.

Полузащитник: Андрей Соломатин, 46 лет

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Соломатина не назовёшь легендой «Крыльев» — всего 13 матчей за волжский клуб. Но при этом обе игры с «Алкмаром» Андрей отбегал целиком. К тому моменту у Соломатина уже был приличный послужной список: чемпионский титул, пять побед в Кубке России, более десятка матчей за сборную России, поездка на ЧМ-2002. После завершения карьеры Андрей занялся бизнесом, пробовал себя в сфере проката лимузинов и грузоперевозок. С 2018 года тренирует детей и юношей в футбольной школе своего имени.

Полузащитник: Антон Бобёр, 39 лет

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Бобёр перешёл в «Крылья» в 2000 году и стал рекордсменом команды по количеству матчей в высшем дивизионе чемпионата России. «Бронзовый» сезон сложился для Антона не лучшим образом, поскольку он залечивал травму. В начале нового розыгрыша Бобёр, как правило, сидел в запасе, но затем отвоевал место в основе.

А в первом матче с «Алкмаром» отметился роскошным голом с дальней дистанции, установив окончательный счёт. Сейчас Антон вместе с супругой воспитывает троих детей и рассекает по Волге на собственном катере. Четыре года назад получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А».

Полузащитник: Денис Ковба, умер в возрасте 41 года

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Белорусский полузащитник, как и Бобёр, пришёл в «Крылья» в 2000-м. За годы в Самаре превратился в одного из самых уважаемых среди болельщиков игроков. Единственный чемпионский титул завоевал в Чехии, куда перебрался после ухода из «Крыльев». Позднее занял должность тренера-селекционера в центре подготовки самарского клуба, а затем вместе с Виталием Булыгой открыл детскую школу в Минске. Ковба поработал на родине в тренерском штабе «Витебска» и поиграл во второй белорусской лиге. В ноябре 2021 года экс-футболиста «Крыльев» доставили в одну из московских инфекционных больниц с ковидом. Денис скончался от последствий болезни. Похоронен в Самаре.

Полузащитник: Андрей Гусин, погиб в возрасте 42 лет

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Андрей приехал в Россию в статусе семикратного чемпиона Украины. В Самаре отыграл два года, после чего подписал контракт с «Сатурном». Впоследствии входил в тренерский штаб подмосковного клуба, «Анжи», киевского «Динамо-2» и «Крыльев Советов». Гол Гусина вывел Украину на ЧМ-2006. В финальной стадии дошёл со сборной до четвертьфинала.

К сожалению, до наших дней Андрей не дожил. В 2014-м Гусин разбился на мотоцикле на киевском автодроме «Чайка». «Он просто неправильно вошёл в поворот и уже потом не справился с управлением. И шлем не был застёгнут полностью. Если бы не расстегнулся замок, он бы мог уцелеть», — вспоминала через несколько лет после трагедии жена футболиста Кристина. Гусина похоронили в Киеве.

Нападающий: Сергей Виноградов, 40 лет

Сергей Виноградов Фото: kc-camapa.ru

Виноградов отыграл за «Крылья» более сотни матчей, но покинул команду в 2006 году. Дальше в его биографии было множество российских клубов — от «Ростова» и «Анжи» до «Сахалина» и «Ставрополья-2009». В конце карьеры отправился в Беларусь, где выступал за «Витебск». Впоследствии вернулся в Самару и сейчас бегает за ветеранов «Крыльев». В 2021-м завоевал серебряную медаль финального этапа Всероссийских соревнований в возрастной категории 40 лет и старше.

Нападающий: Виталий Булыга, 42 года

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Ещё один белорусский легионер «Крыльев Советов». В резюме Виталия сразу 10 российских клубов, среди которых дальневосточные «Сахалин» и «Луч-Энергия». Булыга попал в неприятный инцидент после одного из матчей сборной Беларуси. Приехал в ночной клуб в компании двух девушек и попал в заварушку. Как итог — сломанная скула и временное отчисление из сборной. Завершил карьеру в 2017 году, а потом открыл на родине детскую школу вместе с Ковбой. Булыга поработал начальником команды и спортивным директором минского «Динамо», входил в тренерский штаб «Тамбова» и «Кубани».

Нападающий: Баба Адаму, 42 года

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Прежде чем оказаться в Самаре, африканский нападающий поиграл за «Ростсельмаш», «Локомотив» и ФК «Москва». «Крылья» — последний российский клуб в карьере Адаму. Ганец забил в первом матче с «АЗ Алкмар», а в ответной игре выдал шикарный гол ударом через себя. Во втором тайме форвард заработал удаление, и в меньшинстве «Крылья» пропустили ещё дважды. Карьеру Адаму завершил в «Челси» — правда, не в английском. В Гане есть одноимённый клуб. Пару лет назад Адаму заехал в Самару из Москвы и вспомнил знаменательное для «КС» событие: «Мой лучший момент в Самаре был, когда мы играли в Кубке УЕФА с «Алкмаром». Это было красиво, это был удивительный день. Каждый футбольный человек в Самаре тогда был счастлив. В соперниках у нас был сильный клуб, которым руководил Луи ван Гал, тренер с мировым именем. Но тогда мы им показали, что такое Самара и «Крылья Советов» — выиграли 5:3. Я получил огромное удовольствие от игры, такое не забывается».

Тренер: Гаджи Гаджиев, 76 лет

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Гаджи Муслимович возглавил «Крылья» в 2003 году и привёл команду к бронзовым медалям чемпионата России. После ухода из самарского клуба с успехом тренировал «Сатурн» (пятое место в РФПЛ — лучший результат в истории клуба). Впоследствии Гаджиев снова работал с «Анжи», а также с «Волгой» и «Амкаром». В 2019 году стал учредителем и президентом клуба «Махачкала», на базе которого возродили махачкалинское «Динамо».