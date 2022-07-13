«Это стало последней каплей». Почему из «Спартака» ушёл итальянский спортивный директор

Лука Каттани покинул пост спортивного директора «Спартака» – всего спустя семь месяцев после назначения на должность. И ровно за два дня до старта нового сезона.

Лука Каттани бывший спортивный директор «Спартака» «Я никогда не забуду удивительные эмоции, которые пережил, глядя с поля на восторженное красно-белое море на трибунах «Лужников». Георгий, Квинси, Роман, Артём и все остальные полны желания привести «Спартак» к новым победам. И я очень прошу болельщиков: доверяйте им и поддерживайте их! Хочу поблагодарить за профессионализм и преданность своему делу игроков, а также всех, кто ежедневно терпеливо и искренне помогал мне в работе».

В заявлении клуба читается разочарование: «Спартак» рассчитывал на долгосрочное сотрудничество с итальянским специалистом, но «обстоятельства сложились иначе». Да и Федун прокомментировал уход итальянца многозначительно: «В наше время всё неожиданно становится», – сказал он «РБК Спорт».



Сообщение об уходе Каттани действительно стало внезапным не только для болельщиков, но и, по нашей информации, для самого клуба – итальянец принял решение резко. Люди, близкие к клубу, даже сравнивали его уход с увольнением Попова прошлым летом.

Лука Каттани с легионерами «Спартака» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Раньше Каттани только в шутливой форме пробрасывал про возможный отъезд – даже предлагал делать ставки ведущим «Коммент.Шоу», сколько продержится в «Спартаке». Тогда Роман Гутцайт сказал, что Каттани уйдёт этим летом, на что тот хмыкнул, а потом посмеялся: «Спасибо, вы мой большой друг».

Позже, уже в июне, когда Каттани давал большую пресс-конференцию после приезда Гильермо Абаскаля, он снова затронул тему своего ухода. Сказал, что уйдёт, если Абаскаль провалится, а потом добавил: «А может, и ещё раньше. Я уже прекрасно понял, как тут всё устроено: с самого первого дня говорят, что я вот-вот уеду. Когда мы выиграли Кубок, я должен был уехать на следующий день. А потом снова уехать. Здесь правило очень простое, и я его понял: любое решение, даже если это просто поднять ручку над столом, уже риск».

В чём причина и кто виноват?

По нашей информации, на решение Каттани уйти из «Спартака» повлиял отказ клуба подписывать защитника Налдо – это была его кандидатура, которую не поддержали в руководстве. «Можно сказать, что это стало последней каплей», – сказал один из источников «Чемпионата»



Также итальянец был недоволен работой с гендиректором «Спартака» Евгением Мележиковым и его командой: моменты, по которым возникали недопонимания, накапливались и накапливались. Ситуация с Налдо же стала решающей, и итальянец буквально за пару дней принял решение, что он больше не хочет продолжать работу в «Спартаке». Просто-напросто устал.



При этом с Федуном у него разногласий не было – и сам Федун, и Каттани довольно тепло отозвались друг о друге. Владелец «Спартака» назвал итальянца «лучшим спортивным директором» за всё время, что он управляет клубом, а Лука назвал Федуна «прекрасным президентом»: «Уверен, что «Спартак» ждёт светлое будущее, К президенту лично я испытываю исключительно любовь и благодарность». Про Зарему Салихову, которая, как известно, оказывает влияние на многие решения в клубе, Каттани не сказал ни слова.

Кто вместо него?

Пока исполнять обязанности спортивного директора будет Артём Ребров – об этом сообщают наши коллеги из «СЭ». Также предлагать трансферы «на вход» и «на выход» сможет главный тренер.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В дальнейшем «Спартак» ждут очередные перемены в руководстве – по словам источника «Чемпионата», это связано с новой структурой и новой конфигурацией управления клубом. Появятся новые менеджеры как в спортивном, так и в административном блоке. Одним из кандидатов на руководящую должность рассматривается нынешний генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.