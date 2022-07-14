Из-за него рассорились боссы «Спартака». Невольный виновник ухода спортдиректора Каттани

Из «Спартака» неожиданно ушёл спортивный директор Лука Каттани. Можно было бы списать его решение на политическую обстановку или изоляцию нашего футбола на международной арене, если бы сам итальянец ещё недавно не признавался, что счастлив в России и готов и дальше трудиться на благо красно-белых. Когда из московского клуба уехал Паоло Ваноли, Каттани сказал:

«Несмотря на уход Ваноли, я бы хотел продолжить работу и остаться в «Спартаке».

Почему месяц спустя Каттани вдруг передумал? Как стало известно «Чемпионату», одна из причин добровольной отставки итальянца – отказ клуба подписывать бразильца Налдо, которого спортивный директор предложил в качестве усиления на позицию центрального защитника. «Можно сказать, это стало последней каплей», – сообщил наш источник.

Новичок в центр обороны «Спартаку», безусловно, нужен, так как в летнее трансферное окно команду покинули Самуэль Жиго (перешёл в «Марсель») и Илья Кутепов («Торпедо»). Хотя формально в распоряжении нового главного тренера Гильермо Абаскаля есть четыре-пять игроков на эту позицию – Георгий Джикия, Никита Чернов, Павел Маслов, а также универсалы Максимилиано Кофрие и Руслан Литвинов – уровень исполнителей (за исключением капитана сборной России) вызывает вопросы. Матч с «Зенитом» за Суперкубок лишний раз показал, что испанцу будет тяжело ставить свой футбол с таким подбором центрбеков. Тем более Маслов очень давно не играл из-за травмы.

Очевидно, что в непростой финансовой ситуации перед Каттани стояла задача укомплектовать «Спартак» по принципу «дёшево, но сердито». Требовался качественный исполнитель, желательно с нулевой трансферной стоимостью. И такого Лука, как ему казалось, отыскал на рынке свободных агентов. Да ещё и адаптированного к России!

Налдо мы помним по выступлениям за «Краснодар». Летом 2016-го клуб Сергея Галицкого выкупил бразильца у лиссабонского «Спортинга», заплатив € 4,5 млн. Центральный защитник выступал за «быков» один год, после чего был продан в «Эспаньол» почти вдвое дешевле – за € 2,5 млн. Налдо сыграл за «Краснодар» 24 матча, забил два мяча и заработал четыре жёлтые карточки.

С парой центральных защитников Налдо – Андреас Гранквист краснодарцы дошли до 1/8 финала Лиги Европы и финишировали на четвёртом месте в РПЛ. В общем-то, игра бразильца не оставила глубокого следа в памяти. Были у него и хорошие матчи, случались и ошибки, а в последней трети сезона Налдо, как правило, сидел на скамейке – в основу ставили Александра Мартыновича.

С момента отъезда бразильца из России прошло пять лет. За это время центральный защитник достиг футбольной старости – в августе ему исполнится 34 года. На сегодняшний день Transfermarkt оценивает Налдо всего в € 825 тыс. Когда он переходил в «Краснодар», заявлял, что португальская Примейра сильнее РПЛ, а после своего ухода признался:

«Жизнь состоит из циклов, и мой этап в России был отличным: я встретил новых друзей и прибавил в технике и тактике. «Краснодар» стал важным периодом в моей карьере. Ухожу с чувством выполненного долга и желаю клубу большого успеха. Ну а тяжелее всего пришлось с адаптацией: другой футбол, суровая зима, тяжёлый язык».

В «Эспаньоле» Налдо задержался до 2020-го. Играл, конечно, на более высоком уровне, но не так много – 45 матчей в чемпионате Испании за три сезона. Покинул клуб из Барселоны после того, как тот вылетел из Примеры, заняв последнее место.

Бразилец переехал в Турцию, подписав на правах свободного агента контракт с «Антальяспором». Там был стабильным игроком основы в течение двух лет. В сезоне-2021/2022 сыграл 34 матча в чемпионате и Кубке Турции, забил два гола. В прошлом сезоне принял участие в 38 матчах и показал ещё более высокую результативность – забил пять мячей. Кстати, играл Налдо в связке с защитником сборной России Фёдором Кудряшовым.

Налдо и Фёдор Кудряшов Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

В рейтинге игроков «Антальяспора», по версии Whoscored.com, бразилец занял восьмое место (6,76 балла). По оценкам InStat – десятое. В его статистике обращает на себя внимание большое количество перехватов (8 за 90 минут). В остальном – ничего сверхъестественного. Вообще же Налдо хорош в верховых дуэлях, обладает приличным первым пасом.

Об отношении болельщиков к игрокам можно судить по их постам в соцсетях. Вот, например, что в последнее время писали про Налдо:

Ali Asker Bozatli: «Тем, кто говорил про возраст Боатенга в контексте трансфера в «Галатасарай», следует ещё раз обратить внимание на лидерские качества Налдо – министра обороны «Антальяспора». И на его важную роль в защитной линии команды в прошлом сезоне».

Hakan AKÇAY: «В критические моменты вы забивали голы, спасибо за ваши усилия, Налдо».

Yetenekavcısı: «Налдо был бы хорошим вариантом для «Истанбулспора» со своим опытом в 33 года».

Engin Erdem: «В своём разборе я упомянул много ключевых ошибок Налдо в разных матчах…»

Murat: «Налдо сделал много хорошего в этом сезоне, надеюсь, руководство сделает всё возможное, чтобы он остался. Фанаты хотят Налдо».

Кажется, в сложившихся обстоятельствах экс-игрок «Краснодара» мог бы быть неплохим вариантом для «Спартака» на сезон. Тем не менее руководство московского клуба отказалось от центрального защитника. Впрочем, этот бразилец, конечно, не стоил того, чтобы хлопать дверью после срыва его трансфера. Что получилось в итоге? Налдо не пришёл, Каттани – ушёл, а проблема осталась.