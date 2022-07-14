Александр Мостовой наконец-то станет тренером! И будет тренировать невероятную команду

Мы долго ждали, и это наконец-то случилось! Александр Мостовой станет тренером. Правда, легендарный для России игрок начнёт в новой роли не с профессионального футбола, а с Медиалиги.

Вокруг назначения Мостового тренером раскрутилась даже небольшая интрига. Сначала появилась информация, что популярный эксперт возглавит новую команду бойцов, которую создаёт глава Fight Nights Global Камил Гаджиев. Сам Гаджиев рассказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» о переговорах с 53-летним экс-футболистом:

«Удивляться здесь нечему. Если немного покопаться в истории наших взаимоотношений, то с Мостовым мы дружим уже много лет. Хотя сошлись на любви к хоккею, а не к футболу. Дальше пошло-поехало. Думаю, раз уж мы теперь заходим в футбольное комьюнити, то Александр был бы для нас очень хорошим подспорьем. Мостовой точно усилил бы нашу команду. Речь идёт о Мостовом в качестве тренера. Мы с ним находимся в стадии переговоров. Не успели сейчас увидеться, но активно беседуем по телефону».

Однако оказалось, что на новоиспечённого тренера есть и другие претенденты. По итогам переговоров Мостовой сделал выбор в пользу «Катюши». Продюсер этой команды объяснил, чем «Катюше» удалось привлечь Александра:

«Переговоры проходили интересно. Мостовой никак не воспринимал медиафутбол. Для него это были ребята, которые непонятно откуда берут деньги и идут играть в футбол. Причём ребята с животом: кто-то выпивает… Первый вопрос: что они могут показать? И когда я ему показал несколько матчей в моменте всей этой истории, он задал вопрос: «Неужели ребята так играют?». Следом начал погружать Александра в этот процесс, он поменял мнение.

После, наверное, пятой встречи Мостовой понял, что медиафутбол – это не то, что было раньше. Ребята с «Матча», его знакомые, внесли некоторые корректировки и дали ему понять, что медиафутбол находится на том уровне, в который нужно заходить – и это точно будет ему интересно. И правильно он сказал, что готов внести свой след в историю медиафутбола. Почему Гатагов, Филимонов, Ловчев тренировали медийные команды? Люди явно не дураки: чувствуют, что сюда нужно заходить. Я считаю, что Мостовой — тот человек, который может и своим именем показать, на что он способен, и заодно продемонстрировать, насколько он крутой тренер».

Кого будет тренировать Мостовой? За «Катюшу» собираются играть Джиган, Натан, Андрей Свиридов (Гена, охранник Сильвестра Сергеева из сериала «Универ». – Прим. «Чемпионата»), Кирилл Скрипник и Султан Лагучев, связанные с Black Star. Кроме того, из блогерской индустрии будут Жук, Глеб Хлеб, Андрей Котов. Как отмечают организаторы проекта, акцент сделан и на молодую аудиторию, и на более взрослую. Задача: объединить поколение рождённых как до 2000-х годов, так и после.

Приглашены в «Катюшу» и известные спортсмены. За команду сыграют олимпийский чемпион по гимнастике Артур Далолоян и боец Александр Емельяненко. Есть и люди, серьёзно занимавшиеся футболом: обладатель Кубка России в составе «Зенита» Никита Андреев и чемпионка мира по пляжному футболу Анастасия Савина. Любопытно, насколько получится у Мостового объединить эту пёструю компанию в крепкую команду.

Если вы не в курсе, в каком соревновании будет участвовать Мостовой, то вот краткий ликбез. Медиалига – новый тренд современного российского футбола. В первом сезоне этой лиги участвовали 10 команд, в которых звёзды YouTube и TikTok объединились с профессиональными футболистами разного уровня (включая бывших игроков РПЛ Александра Филимонова, Андрея Ещенко, Дмитрия Тарасова, Владимира Граната, Виталия Дьякова, Георгия Тигиева, Сергея Давыдова и даже нынешнего игрока «Химок» Дениса Глушакова). Новый турнир привлёк крупного спонсора из числа букмекеров и большой зрительский интерес. Запись матча между 2DROTS и «На Спорте» собрала 589 тыс. просмотров.

Медиалига пытается максимально приблизить зрителя к игре. Например, на судей надевают микрофоны, чтобы болельщики во время трансляции могли услышать общение арбитров и футболистов. Сами матчи снимают 13 камер. Есть даже своя система VAR. После каждой встречи проводятся мощные пресс-конференции, в ходе которых, например, разрешаются возникающие между игроками конфликты на поле. По регламенту турнира 10 команд играют в один круг, а потом – плей-офф. Победителем первого сезона стал команда 2DROTS, возглавляемая экс-полузащитником сборной России Дмитрием Кузнецовым. В финале на «ВТБ Арене» в присутствии 11 тыс. болельщиков она переиграла Basement с Ещенко в составе – 4:0.

В новом сезоне в Медиалигу зайдёт не только Мостовой. Так, два игрока «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев создают свою команду с забавным названием «БейБеги». По словам исполняющего обязанности президента РПЛ Александра Алаева, лучшим медийным командам планируется дать уайлд-кард для участия в Кубке России.