Левандовски сразу после отпуска провоцирует «Баварию»! Но теперь ему пришлось взять охрану

12 июля нападающий Роберт Левандовски прошёл очередной медосмотр в «Баварии», а на следующий день присутствовал на первой тренировке команды после летнего отпуска. Ни для кого не секрет, что польский футболист желает покинуть Мюнхен и перебраться в «Барселону». Немецкие журналисты отметили, что на тренировке Роберт выглядел не так, как обычно. Вероятно, демонстративное поведение поляка направлено на то, чтобы мюнхенский клуб всё-таки отпустил его в Испанию.

Как Левандовски вёл себя на тренировке

Во-первых, Роберт опоздал на шесть минут. Казалось бы, что тут такого? Ну опоздал человек, с кем не бывает? Однако Bild утверждает, что раньше поляк приезжал на тренировки одним из первых. Сейчас, по мнению журналистов, Левандовски мысленно уже в другом месте. Все упражнения Роберт делал последним, не демонстрируя максимальной отдачи. Нападающий почти не разговаривал с партнёрами по команде — общался лишь с Леоном Горецкой и Джамалом Мусиалой. Помимо этого, Левандовски не разговаривал с главным тренером Юлианом Нагельсманом. Когда немецкий специалист давал установку, Роберта это совершенно не интересовало. Поляк регулярно отводил взгляд и разминал бёдра.

Левандовски на тренировке «Баварии» Фото: Getty Images

После разнообразных упражнений футболисты «Баварии» провели двусторонний матч. Левандовски оказался в команде «А», но так и не забил ни одного мяча. Пресса обвинила поляка в том, что он не работал должным образом, проявляя тем самым неуважение к команде. Левандовски действовал не в полную силу, а затем, по мнению журналистов, совершил худшую из своих выходок. Проигравшей команде (за неё выступал Роберт) надлежало выполнить несколько отжиманий, но форварду это не понравилось. Он отказался от выполнения процедуры и просто пошёл за бутылкой воды. В последних спринтерских рывках, которые футболисты выполняли в парах, поляк отставал от Люки Эрнандеса на 15 метров.

Левандовски покинул базу «Баварии» спустя 22 минуты после окончания тренировки. Он сделал это первым среди всех футболистов. В качестве примера журналисты привели новичка мюнхенского клуба Садио Мане. Сенегалец приехал на базу за 109 минут до начала тренировки и после этого провёл там более шести часов. Одноклубники Садио с энтузиазмом восприняли его появление в команде. Сообщается, что Нагельсман и футболисты не знают, как вести себя с Левандовским. Им кажется, что шансов снова увидеть поляка в футболке «Баварии» в официальных матчах практически нет.

Роберт нанял телохранителя. Его семье угрожают расправой

Наблюдательные немецкие журналисты подметили ещё один факт. За два дня Левандовски приезжал на клубные мероприятия на трёх разных автомобилях. Во вторник поляка привёз на медосмотр неизвестный человек на тёмно-зелёном Bentley. Позже вечером Роберт прибыл на вторую часть тестов уже на Audi RS Q8, а за рулём сидел личный водитель почётного президента «Баварии» Ули Хёнесса. В среду на тренировку Левандовски приехал сам и тоже на Audi, только на этот раз модель автомобиля была другой — RS GT.

Оказалось, что человек, приезжавший с Робертом на Bentley — его телохранитель. Поляк нанял его после того, как получил несколько сообщений в социальных сетях. Фанаты недовольны сложившейся ситуацией и угрожают семье футболиста расправой. По этой причине нападающий прибег к помощи телохранителя. Сообщается, что в настоящий момент семья футболиста находится не в Германии — по соображениям безопасности. С учётом всех обстоятельств уже мало кто сомневается, что Левандовски не сменит клуб в ближайшее время.