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Почему не будет Кубка лиги и как реформируют Кубок России: подробности, схема, главное с собрания клубов

Бунт сработал. Почему не будет Кубка лиги и как теперь реформируют Кубок России
Полина Куимова
Почему не будет Кубка лиги
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Проект умер, так и не родившись.

Нового турнира, который в последние месяцы активно обсуждался, не будет – клубы РПЛ единогласно проголосовали против создания Кубка лиги. Вместо него было решено обновить формат Кубка России, который будет очень похож на тот, что предлагался для нового турнира.

Основная причина – сложности в реализации. Это и вопросы по Fan ID, и взаимодействие со спонсорами

Об этом сказал и.о. президента РПЛ Александр Алаев после заседания клубов лиги: «Мы стоим на пороге начала нового сезона. Все клубы и рабочая группа единогласно приняли решение обратиться в РФС с предложением реформировать Кубок России с использованием формата Кубка Лиги. Новый турнир пришлось бы согласовывать с силовыми ведомствами, партнёрами и так далее. Главный плюс Кубка России – он уже согласован, а переговоры о новом формате гораздо легче проводить в таких условиях».

Ключевое, что содержится в ответе Алаева – это то, что мы выделили жирным. По предварительным оценкам РФС, турнир мог принести от 2,4 до 3,6 млрд рублей за сезон. В эту сумму были включены доходы:

  • от медиаправ – 1-1,6 млрд;
  • от беттинг-партнёра – 0,9-1,4 млрд;
  • от титульного спонсора – 0,3-0,4 млрд;
  • прочее – 0,15 млрд.
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На бумаге всё выглядело довольно привлекательно с финансовой точки зрения, но всё разбивалось о несколько важных моментов.

Первый — спортивный. Как сообщали «Чемпионату» источники, в начале июля руководители команд на общем собрании высказали озабоченность, где искать игроков на дополнительное соревнование. Был риск, что турнир превратится в битву дублёров, из-за чего он перестал бы быть привлекательным и для зрителей, и, что важнее, для партнёров.

Второй – финансовый. Как найти спонсоров, готовых платить хотя бы приблизительно столько, сколько заложено в проекте? Как найти таких партнёров, сотрудничество с которыми бы не противоречило взаимодействию уже с нынешними спонсорами РПЛ и Кубка России? Вопросов становилось всё больше, когда действующий партнёр в лице вещателя РПЛ начал возмущаться, что медиаправа могут быть проданы кому-то ещё. Телеканал даже выпустил открытое письмо, в котором выступил против создания нового турнира, так как его появление «негативно скажется на медийной привлекательности РПЛ и Кубка России».

Третий – Fan ID. Паспорт болельщика будет обязателен на всех матчах РПЛ и финале Кубка России, при этом, как бы это работало в случае с Кубком лиги, было неясно. Алаев предполагал, что нужно было бы вносить изменения в федеральный закон, что добавляло бы мороки.

Александр Алаев

Александр Алаев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионта»

Резюмируем. Кубок лиги мог бы стать привлекательным проектом, если бы не разбился о реальность – в условиях ограниченного количества времени у турнира не было ни чёткой бизнес-структуры, ни большого числа последователей. Все прописанные возможные доходы клубов вполне вероятно на деле бы были гораздо меньше, в первую очередь потому, что главные финансовые гаранты лиги – «Матч ТВ» и букмекер Winline – были против. Тут мы приходим к тому, что даже если бы запуск турнира состоялся вопреки их возмущениям, то всё бы в итоге свелось к конфликту интересов, а следовательно могло бы серьёзно повлиять на доходы клубов: команды в конечном счёте потеряли бы больше, чем приобрели. В итоге лига и РФС пришли к компромиссу, который устроил все стороны – реформа Кубка России и новый формат распределения доходов. С будущего сезона формула изменится с 60/40 на 50/50 – подробнее разберём это ниже.

Роман Бабаев
Роман Бабаев
генеральный директор ЦСКА

«Объективно на Кубок лиги уже может не хватить времени. Как известно, Кубок вызывал много вопросов у ряда партнёров и у РФС. Несмотря на то что, на наш взгляд, идея интересная. Плюс это на один сезон из-за отсутствия еврокубков – когда, как не сейчас, попробовать поэкспериментировать и улучшить ту ситуацию, которую мы имеем. Но путь достаточно конфликтный. Могло банально не хватить времени. Если говорить образно, то это журавль в небе, а мы решили удержать синицу в руках».

Новый формат Кубка России: два пути, участвовать будут две команды из Медиалиги

Скорее всего (если РФС одобрит проект – а это должно случиться), будет две сетки – путь РПЛ (верхняя) и путь Первой и Второй лиг (нижняя).

Верхняя сетка

Групповой этап

16 клубов РПЛ распределяются на четыре группы по четыре команды в каждой. Все проводят по шесть туров – схема, схожая с Лигой чемпионов. После группового этапа команды, занявшие первое и второе места, выходят в верхнюю сетку плей-офф, третьи места – в нижнюю, а четвёртые прощаются с турниром.

Плей-офф. Верхняя сетка

Восемь команд стартуют в плей-офф, начиная с 1/4 финала, – на каждом этапе проводится два матча, дома и в гостях. Победитель выходит в Суперфинал.

Нижняя сетка

Групповой этап

Проводится в два этапа.

– На первом команды Второй лиги и один из клубов Первой (определяется жребием) играют по кубковой системе в один матч. По итогу остаётся 16 команд.

– На втором этапе 16 клубов Первой лиги играют с 16 командами, отобравшимися из первого этапа. После этого победители играют по кубковой системе в один матч – по итогу определяются четыре команды, которые выходят в плей-офф нижней сетки.

Плей-офф. Нижняя сетка

– Как и в случае с верхней сеткой, начинается с 1/4 финала, но в данном случае проходит в два этапа, каждый из которых проходит в один матч.

– В первый этап попадают команды, которые заняли третье место на групповом этапе верхней сетки, а также четыре лучшие команды из нижней.

– На втором этапе к командам-победителям предыдущего раунда добавляются клубы, которые проиграли в своих матчах 1/4 финала верхней сетки. По той же схеме проходят полуфиналы и финал.

– Победитель финала нижней сетки становится вторым финалистом Кубка России (или же Суперфинала).

Звучит всё сложновато, поэтому мы визуализировали формат – возможно, так будет проще разобраться.

Формат Кубка России

Формат Кубка России

В обновлённом Кубке России впервые могут принять участие команды из Медиалиги – «Амкал» и 2DROTS. По регламенту РФС, на стадии 1/256 могут принимать участие любительские команды – в прошлом сезоне, например, таковых было две: «Почему бы не дать шанс «Амкалу» и 2DROTS поучаствовать в Кубке России? – задался вопросом Алаев. – Я не вижу в этом никаких проблем. Я не говорю, что стоит размышлять только о Медиалиге. Через год в Кубке России могут сыграть команды из банковской лиги, условно».

Александр Алаев
Александр Алаев
и.о. главы РПЛ

Я считаю, что РПЛ — самое топовое, брендовое спортивное мероприятие в России. Но некоторые ваши коллеги так не считают. Наша задача с коллегами сделать так, чтобы ни у кого не было оснований называть РПЛ лигой приколов.

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Новая формула распределения доходов: 50% – поровну, 50% – в зависимости от места

Новая формула распределения доходов: 50% – поровну, 50% – в зависимости от места.

Раньше было так:

  • до 2018 года: 40% контракта РПЛ с вещателем распределялись между клубами поровну, 60% – в зависимости от их места в таблице;
  • с 2018-го по 2021-й добавлялся маркетинговый критерий: если посещаемость клуба превышала 50%, то он мог претендовать на часть выплат из 8% от ТВ-контракта; 32% распределялись поровну, 60% – в зависимости от места в таблице;
  • в 2021-м, когда трибуны пустели, маркетинговый критерий убрали: 60% распределялись поровну, 40% – в зависимости от результата.
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Сейчас, когда экономическая ситуация стала ещё хуже, чем была при коронавирусе, формулу вновь поменяли: теперь 50% будут распределять поровну, 50% – в зависимости от места в таблице.

«Очень быстро решили вопрос распределения доходов, – прокомментировал Бабаев. – Считаю, что 50 на 50 — это компромиссное решение. Сейчас тоже не самый простой период — введение Fan ID, логистические сложности. Поэтому, чтобы не ссориться и чтобы поддержать клубы, которые меньше рассчитывают получить большой доход, заняв высокое место в таблице, мы посчитали, что на данном этапе, на этот сезон можно проявить солидарность и пойти таким путём».

Роман Бабаев

Роман Бабаев

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

В будущем в РПЛ может появиться система KPI, скорее всего, уже с сезона-2023/2024. Об этом журналистам рассказал тоже гендиректор ЦСКА: «Посещаемость, рост подписчиков клубных аккаунтов — сейчас по понятным причинам достаточно сложно осуществить и сохранить те параметры, которые были. KPI будет 10%. Мне нравится объём. 10% от совокупного дохода, который мы имеем сейчас, — огромные деньги. Вы знаете, что существенно изменились контракты с основным вещателем и с титульным партнёром, с букмекером. Цифры порядка 10 миллиардов и, соответственно, 10% от этой суммы».

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