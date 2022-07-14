«Урал» обновился первым, но не последним. Хотя для болельщиков «Спартака» и «Зенита» новости печальные.

Только один клуб РПЛ презентовал форму на сезон-2022/2023. А у кого ещё она поменяется?

После ухода многих иностранных брендов с российского рынка клубы РПЛ столкнулись с непростой задачей – найти возможность продолжать экипироваться в новых условиях. Проще всего было тем, кто и раньше закупал форму через компании-оптовики, которые не имеют прямого отношения к брендам: в таком случае можно одеваться в кого угодно, чья закупочная стоимость устроит клуб. Чуть посложнее пришлось клубам, которые имели прямое соглашение с брендами, подразумевающее значительную скидку на закупку продукции – к таковым относились, например, «Краснодар» и «Локомотив». Ну а больше всех пострадали «Спартак» и «Зенит», которые не просто имели контракты с Nike, но ещё и зарабатывали на сотрудничестве с брендом. Клубы получали деньги за лицензионное соглашение с экипировщиком, а также процент с продаж, который им капал за каждую проданную единицу.

«Зенит»

Как сообщили «Чемпионату» в клубе, команда начнёт сезон в форме прошлого сезона.

Игроки «Зенита» в матче за Суперкубок России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив»

Техническим спонсором клуба остался adidas. «Мы планируем порадовать болельщиков обновлением в нашей игровой форме», – сообщили в пресс-службе «Локомотива» «Чемпионату». Когда будут представлены новые комплекты, впрочем, уточнять не стали.

«Спартак»

Новый сезон клуб начнёт в форме Nike образца прошлого сезона, а вот дальше возможны варианты.



«Сейчас ведутся переговоры с возможными техническими партнёрами, и от их итогов будут зависеть сроки получения обновлённой формы, – сообщил «Чемпионату» коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов. – Возможно, со стартом второй части чемпионата клуб будет играть в форме нового технического партнёра».

Форма «Спартака» в сезоне-2021/2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА

Клуб продолжит экипироваться в форму от Joma – ещё в феврале испанская компания сообщила, что не планирует прекращать работу в России и продолжит выполнять свои обязательства перед ЦСКА. Как сообщил «Чемпионату» директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо, новые комплекты уже доставлены, поэтому на матч первого тура команда должна выйти в обновлённой форме.



«Процесс доставки был непростой, поэтому мы не могли анонсировать новую форму – её не было. Но хорошо, что всё в итоге сложилось, и мы получили все комплекты до старта чемпионата. Сегодня занимаемся съёмками, так что планируем завтра, накануне матча, порадовать болельщиков презентацией новой формы», – сказал Брейдо.

«Динамо»

Генеральный директор клуба Павел Пивоваров говорил «СЭ», что клуб продолжит экипироваться в форму от Puma. Комплекты будут новыми, но их дизайн схож с тем, что был в прошлом сезоне.

«Сочи»

У клуба будет новая форма от Puma – ожидается, что команда начнёт сезон уже в обновлённых комплектах. По дизайну произошли незначительные изменения: основная форма останется белой, но с другим рисунком.

«Краснодар»

По сообщению наших источников, «Краснодар» начнёт сезон в обновлённой форме.

«Ростов»

Как сообщили нам источники, близкие к клубу, если форма команды и изменится, то незначительно – никаких кардинальных решений болельщикам ждать не стоит.

Форма «Ростова» в сезоне-2021/2022 Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Крылья Советов»

Как и в случае с «Краснодаром», клуб продолжит сотрудничество с Puma – команда выйдет на первый матч сезона уже в обновлённой форме. Но официально представлять новые комплекты они не могут по соглашению с компанией-экипировщиком.

«Пари Нижний Новгород»

Гендир «Пари НН» Равиль Измайлов сказал «Чемпионату», что технический спонсор у клуба останется прежним – это немецкая компания Jako. «Комплекты будут новые, но аналогичные прошлой коллекции, – добавил он. – Форма к нам уже поступила. С техническим партнёром проблем не было. Партнёр выполнил все свои обязательства — всё чётко и вовремя».

«Урал»

Команда продолжит выступать в форме от Nike – по словам президента «Урала» Григория Иванова, три комплекта игровой формы были закуплены «ещё до всех событий». Клуб не сотрудничал с экипировщиком напрямую – все закупки осуществлялись через посредников: так работает большинство клубов РПЛ.

Новая форма ФК «Урал» Фото: ФК «Урал»

«Ахмат»

С нового сезона у клуба, по информации «Чемпионата», будет новый технический спонсор – «Ахмат» будет экипировать компания Joma. Ранее команда играла в форме от Macron.

«Торпедо»

У «Торпедо» тоже будет новый технический спонсор – вместо Macron команда будет одеваться в форму от Puma. Решение о переходе на нового экипировщика было принято ещё зимой, о чём рассказал президент клуба Денис Маслов.

Денис Маслов президент «Торпедо» «Заключили контракт с нашим партнером Football Mania – они же являлись техническим партнёром ФНЛ. Съездили в офис Puma, познакомились с руководителями, посмотрели коллекции. Стоимость для нас была чуть ниже, чем у Nike, который, по нашему мнению, задрал цену. Мы успели вовремя внести аванс и на сегодняшний день на 85% одеты. Не на 100%, потому что доставка зимних комплектов идёт чуть дольше».

«Факел»

Как сообщили «Чемпионату», вместо Jako клуб будет сотрудничать с Puma. Как и в случае с остальными командами, закупка формы производилась через компанию-посредника.

«Оренбург»

У клуба будет обновлённая форма от adidas: как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе, руководство ещё давно произвело закупку комплектов. «Мы не испытали с этим никаких проблем. Всё было сделано заранее», – пояснили в «Оренбурге».

«Химки»

У «Химок» будет новая форма от Puma, увидеть её мы сможем в ближайших матчах РПЛ. «Особенно приятным для наших болельщиков будет третий комплект, – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба. – Он выполнен в белых цветах, чем напоминает форму, в которой «Химки» играли в свой первый год в Премьер-Лиге. С Puma напрямую мы не работаем, проблем с экипировкой быть не должно, так как мы заказываем её через нашего партнера».