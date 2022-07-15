«Бил всех подряд!» Где теперь участники легендарного мордобоя в игре ЦСКА и «Сатурна»

В августе 2004 года состоялось самое безумное побоище в истории российского футбола. Игроки «Сатурна» и ЦСКА дубасили друг друга на глазах у удивлённых болельщиков. Во время мордобоя на поле даже выскочил болельщик, атаковавший футболистов подмосковного клуба. По итогам инцидента арбитр Александр Гончар удалил сразу четверых игроков: Жиркова, Василия Березуцкого, Бастию и Базаева. Почти каждый из них не принимал участия в драке, при этом активные драчуны остались безнаказанными. Рассказываем, что стало с участниками легендарного побоища.

«Сатурн» — ЦСКА — 0:1, 29 августа 2004 года. Раменское.



«Сатурн»: Кински, Жедер, Жеан, Онопко, Свидерский (Мор, 56), Бастия, Дельгадо, Монтенегро, Базаев, Барихо (Медведев, 80), Павлович.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Одиа, Шемберас, Алдонин (Семак, 63), Жирков, Рахимич, Ярошик, Вагнер Лав (В. Березуцкий, 90), Олич (Кириченко, 77).



Гол: Кириченко, 89.

Удаления: Бастия, Базаев — Жирков, В. Березуцкий.

Антонио Жедер Малта, 44 года

Бразильский защитник «Сатурна» активнее всех размахивал руками во время мордобоя. Удивительно, что при таком раскладе его не выгнали с поля.

Антонио Жедер Малта Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Летом 2006 года Жедер перебрался в «Спартак», но там так и не проявил себя с игровой точки зрения. Зато бразильское издание Globo опубликовало скандальное интервью игрока. «Очень хочу уехать из России в любую европейскую страну. У россиян куча денег, поэтому они думают, что всё могут. К примеру, в самолете громко разговаривают, пьют, курят и никого не уважают. Некоторые футболисты не столько играют, сколько просто считают себя великими» — такой была цитата. «Спартак» назовёт это интервью фальшивкой, а бразильский портал несколько раз поменяет текст, что вызовет массу вопросов. Жедер уйдёт из «Спартака» в «Ле-Ман», а затем уедет на родину, где и завершит карьеру.

Жеан Нарде, 42 года

Жеан во время стычки около рекламного щита нанёс несколько ударов Дейвидасу Шемберасу, который стоял к бразильцу спиной. После этого подлетел Иржи Ярошик и оттащил игрока «Сатурна», а потом и заломил его прямо на поле. «Кого тогда бил? Да всех подряд, в такой куче не разберёшь. По-моему, больше других досталось Шемберасу», — вспоминал защитник «Сатурна».

Жеан Нарде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Жеан также выступал в России за «Динамо», «Рубин» и ФК «Москва». Карьеру завершил на родине, где сыграл свадьбу с девушкой Мариной, с которой они познакомились в России. Позднее открыл футбольную академию в Бразилии, где тренером работает экс-игрок «Крыльев Советов» Леилтон. Судя по всему, пути Жеана и Марины разошлись. В наши дни бразилец выкладывает в социальных сетях фотографии с другой девушкой.

Антонио Барихо, 45 лет

Аргентинец заскочил в «Сатурн» в 2004 году, но так ничего интересного и не показал. Барихо сыграл за подмосковный клуб всего семь матчей и забил один мяч. Неудивительно, что на фоне таких выступлений «Сатурн» быстро от него избавился.

Антонио Барихо Фото: John Walton/Getty Images

Впоследствии Барихо сменил несколько клубов на родине, но нигде не добился серьёзных успехов. По окончании карьеры тренировал молодежные команды аргентинских клубов, а затем вошёл в систему «Боки Хуниорс».

Даниэль Монтенегро, 43 года

Монтенегро, как и Барихо, оказался в «Сатурне» в 2004 году. В отличие от соотечественника, провёл в три раза больше матчей, но надолго не задержался.

Даниэль Монтенегро Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

После отъезда из России играл в основном на родине, хотя в его резюме есть и мексиканский клуб «Америка». Монтенегро три раза выходил на поле в составе сборной Аргентины. В одном из товарищеских матчах ему даже доверили капитанскую повязку. Сейчас Монтенегро занимает пост координатора в аргентинском «Индепендьенте».

Адриан Бастия, 43 года

Бастия не принимал активного участия в драке, но так или иначе стал её зачинщиком. Аргентинец прыгнул двумя ногами сзади в Сергея Семака, после чего за партнёра заступился Юрий Жирков.

Адриан Бастия Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Адриан отыграл в «Сатурне» всего 16 матчей, а затем вернулся на родину. Выступал за несколько аргентинских клубов, а также провёл три года в греческом «Астерасе». Завершил профессиональную карьеру в 2019-м, после чего перешёл в любительский футбол. Сейчас Бастия выступает за клуб «Бельграно» и входит в число руководителей команды.

Джамбулад Базаев, 42 года

Базаев не был активным участником драки, но после мордобоя получил красную карточку. Позднее он сказал, что не понимает, за что арбитр отправил его в раздевалку. «Мы находились в стороне от конфликта, разговаривали с Шемберасом, с которым были давно знакомы. И в этот момент нас обоих свалили на бортик. Допускаю, что сгоряча при взгляде со стороны можно было подумать всякое. Постфактум уже думаешь: может, всë-таки стоило кулаками помахать? Не так обидно было бы», — вспоминал Базаев.

Джамбулад Базаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После ухода из «Сатурна» Джамбулад поиграл в «Рубине» и «Алании», а потом завершил карьеру. Позднее занимал пост депутата в Северной Осетии и был директором школы «Юность» во Владикавказе. Базаева обвиняли в растрате средств в особо крупном размере, но суд вынес оправдательный приговор.

Иржи Ярошик, 44 года

Ярошик покинул ЦСКА в 2005 году и подписал контракт с «Челси». Он так и не закрепился в составе лондонского клуба, а затем поиграл в Шотландии, Испании и Чехии. Приезжал на два года в «Крылья Советов», где заработал штраф примерно в $ 400 тыс. Ярошик дал скандальное интервью, в котором отметил, что в клубе не платят зарплату и премиальные в течение нескольких лет. Завершив карьеру, Иржи занялся тренерской деятельностью.

Иржи Ярошик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас он работает с клубом «Теплице». Под его руководством в прошлом сезоне клуб занял 15-е место в чемпионате Чехии, но выиграл стыковые матчи и остался в высшем дивизионе. А вот что Ярошик рассказывал о событиях в Раменском: «Они начали орудовать руками и ногами направо и налево. Меня, к примеру, собирались бить втроём. Кто-то — даже не знаю кто — разбил мне лицо в кровь. Скажу честно, стало страшно. Они были как животные, которых неделю не кормили».

Алексей и Василий Березуцкие, 40 лет

«Жёстко дрались Березуцкие? От одного из братьев хорошо досталось Жедеру, а не мне. Но вообще у Березуцких самые мощные кулаки», — вспоминал события многолетней давности Жеан Нарде.

Алексей и Василий Березуцкие Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Братья играли за ЦСКА вплоть до окончания карьеры и взяли вместе с клубом шесть чемпионских титулов, семь раз побеждали в Кубке и шесть раз — в Суперкубке России. В 2005 году стали обладателями Кубка УЕФА, а через три года дошли до полуфинала Евро в составе сборной России. По окончании карьеры поработали в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Витессе», после чего оказались в ЦСКА.

В июле 2021 года Алексея утвердили на посту главного тренера московской команды. Василий вошёл в штаб брата в январе 2022-го, а до этого помогал Виктору Гончаренко в «Краснодаре». В июне нынешнего года братья покинули ЦСКА, а пост главного тренера занял Владимир Федотов.

Дейвидас Шемберас, 43 года

Шемберас выступал за ЦСКА до 2012 года и вместе с командой завоевал три золотые медали чемпионата России. Помимо этого, побеждал в Кубке УЕФА, шесть раз выигрывал Кубок России и четыре раза — Суперкубок.

Дейвидас Шемберас Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В России ещё поиграл за «Аланию», а карьеру завершил в 2015 году. Тогда же занял пост президента Ассоциации футбольных клубов Литвы. Сейчас занимает должность посла проекта Ассоциации мини-футбола Литвы и Лиги досуга. «Сатурновцы чуть что — сразу к судье, доказывать, что они правы. Не зная языка, они постоянно пытались что-то втолковать и арбитрам, и нам, футболистам. А как вызывающе это делали! Словами объяснить толком ничего не могут, вот и берутся за кулаки. А вообще, хочется посоветовать легионерам «Сатурна» выучить русский язык», — говорил после матча в Раменском Шемберас.

Юрий Жирков, 38 лет

Жирков, как и Бастия, не принимал активного участия в драке. Впрочем, Юрий выступил в роли одного из зачинщиков потасовки.

Юрий Жирков Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

За свою карьеру Жирков поиграл в ЦСКА, «Челси», «Зените», «Анжи», «Динамо». Победил в Кубке УЕФА, пять раз выиграл чемпионат России, однажды победил в АПЛ, стал бронзовым призёром Евро-2008 и завоевал кучу других наград. Сезон-2021/2022 Жирков завершил в составе «Химок». Позднее покинул команду в связи с истечением срока контракта, сейчас находится в статусе свободного агента.