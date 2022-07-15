Из чего собраны эмблемы клубов РПЛ? Разбираем логотипы команд по деталям

Почему на логотипе «Сочи» снежный барс, что за крылья у «Локомотива» и как собиралась эмблема ЦСКА? Когда-нибудь вглядывались в детали того, что изображено на каждом лого? В этом материале мы рассматриваем в деталях каждую эмблему клуба РПЛ. Список — в алфавитном порядке.

«Ахмат»

Нынешняя эмблема «Ахмата» появилась в 2014 году, когда клуб проводил ребрендинг. Правда, тогда это был «Терек». От ранних логотипов осталась форма щита. В центре композиции — мяч, который окружён национальным орнаментом. Похожие узоры можно увидеть на коврах, снаряжении и оружии чеченских мастеров.

«Ахмат»

«Динамо»

Литера «Д» обязательно присутствует на эмблеме «Динамо» всю историю. С 1926 года официальным логотипом была литера внутри ромба. В 2013-м эмблему украсили две золотые звезды – в честь 10 чемпионских титулов, правда, ещё времён СССР.

В 2020 году «Динамо» провело масштабный ребрендинг, и одним из главных изменений стало изменение логотипа: с тех пор это лишь литера «Д» с двумя золотыми звёздами над ней. Сама буква стала более изящной – как сообщал клуб, такое начертание «связано с главными победами в истории».

«Динамо»

«Зенит»

В 90-е и 00-е «Зенит» играл с круглой эмблемой, а в 2013 году клуб провёл ребрендинг и вернулся к «стрелке», которая впервые появилась на лого в 40-х годах. Когда-то она была красной, округлой, очень резкой, но всегда оставалась историческим символом «Зенита». Во время последнего ребрендинга, чтобы уравновесить «стрелку», добавили год основания клуба. В 2015 году на эмблему «водрузили» звезду за пять чемпионских титулов.

«Зенит»

«Краснодар»

Эмблема «Краснодара» глобально не менялась с основания клуба в 2008 году. Во многом потому, что в неё на старте заложили много смыслов.

Горны наверху призывают команду в атаку.

Бык — символ клуба, означает агрессию и тяжёлый труд.

Подкова — символ удачи.

Шахматный узор — это тактика и логическое мышление, а ещё отсылка к шахматам, которые любит Сергей Галицкий.

«Краснодар»

«Крылья Советов»

Монограмма «КС» появилась в 1954 году и оказалась настолько удачной, что до сих пор выглядит стильно.

«Крылья Советов»

«Локомотив»

На эмблеме «Локомотива» обязательно есть литера «Л» и вписанный внутрь поезд. Причём со временем локомотивы меняются, становятся более современными. Крылья внизу — отсылка к старой эмблеме РЖД.

«Локомотив»

«Нижний Новгород»

Современный «НН» образовался на месте очередного расформировавшегося в Нижнем Новгороде клуба и ожидаемо сделал эмблему с понятным сокращением. В отличие от «Нижнего Новгорода»-2007-2012, клуб принял минималистичный стиль логотипа: щит и две литеры.

«Нижний Новгород»

«Оренбург»

Эмблема осталась у «Оренбурга» со времён «Газовика»: в сине-белом круге нанесено название, а в центре расположен футбольный мяч. Правда, шрифты выбраны немного несочетающиеся – один — в старославянском стиле, другой — классический без засечек. Возможно, тут заложено пересечение эпох.

«Оренбург»

«Ростов»

На протяжении многих лет клуб получал письма от болельщиков с просьбой пересмотреть логотип, принятый в 2003 году, поэтому в 2014-м решил провести конкурс по разработке нового варианта эмблемы. Из многочисленных эскизов выбрали один, чуть его доработали и получили нынешний лого – ремейк того, что был в 90-х, когда «Ростов» ещё был «Ростсельмашем».

«Ростов»

«Сочи»

В 2018 году после переезда «Динамо» с берегов Невы к Чёрному морю команду создавали фактически с нуля. «Сочи», однако, к стилистике «Динамо» не обращался. Выбор эмблемы доверили болельщикам: им предложили на выбор несколько вариантов, центральным в которых было изображение снежного барса. В итоге с первого сезона и до сих пор «Сочи» играет с эмблемой, где «рычит» снежный барс, или ирбис. Этот снежный барс (или снежный леопард) был и одним из талисманов Олимпийских игр — 2014.

«Сочи»

«Спартак»

Устав символики спортобщества «Спартак» был утверждён ещё в 1935 году. И это были привычные элементы: ромб и литера «С». В 1998 году внутри буквы появился мяч. Совсем недавно клуб представил доработанный логотип — в нём всё традиционно: ромбик, литера и стилизованный мяч. Звёзды — за чемпионские титулы.

«Спартак»

«Торпедо»

В 2010 году клуб вернулся к исторической эмблеме, которая была разработана ещё в 1936 году. Все элементы остались прежними, но получили современные очертания: литера «Т», красный гоночный болид и велосипедная шестерёнка – детали, которые символизировали принадлежность команды к автозаводу.

«Торпедо»

«Урал»

Нынешняя эмблема «Урала» появилась в 2003 году, когда клуб сменил название с «Уралмаш». Без отсылок к прошлому, в логотип зашиты только цвета команды.

«Урал»

«Факел»

Самая первая эмблема клуба была самодельной: её сделали на основе той, что была нанесена на футболки, которую команде подарили представители сборной ФРГ и мюнхенской «Баварии» в конце 70-х. В «Факеле» сделали похожий логотип из подручных материалов – горящий факел на фоне земного шара. Привычная литера «Ф», стилизованная под факел с языками пламени, появилась в начале 80-х, но на форму этот лого нанесли только десятилетие спустя. Нынешний образец эмблемы похож на тот – со временем доработали только цвета.

«Факел»

«Химки»

В середине сезона-2006 в офис «Химок» пришёл факс из УЕФА: в нём сообщалось, что на логотипе клуба изображён элемент, который является зарегистрированным знаком организации – мяч с характерными для Лиги чемпионов звёздами. Стороны провели переговоры, по итогам которых «Химкам» разрешили доиграть с эмблемой до конца года при условии, что потом её изменят. Сезон-2007 клуб начал уже с обновлённым лого, которое сохраняется до сих пор. Эмблема содержит традиционные цвета, а также герб подмосковного города Химки.

«Химки»

ЦСКА

Эмблема ЦСКА «собиралась» годами. В 60-е появился щит с аббревиатурой (буквы располагались лесенкой) и звездой наверху. В 90-е вокруг щита расположили лавровый и дубовый венки — символы храбрости и воли к победе. В 1998 году буквы выровнялись и стали объëмными, появился мяч. В 2008 году венки «обвязали» лентами, появились год основания и аббревиатура ПФК, а зелёный фон сменился на красно-синий.

ЦСКА

Мы исследовали и эмблемы клубов Европы, причём сравнивая с их первым лого:

Англия, Италия, Германия, Испания, Франция и другие клубы Европы