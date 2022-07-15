Найдена причина травм главных звёзд Евро-2022! Это английский художник

Стала известна настоящая причина многочисленных травм на женском чемпионате Европы – 2022. Перегрузки в национальных чемпионатах, грубая игра, косяки медслужб? Нет. Всему виной, конечно, известный футбольный художник.
Дэвид Сквайрс известен своими футбольными комиксами, они публикуются на страницах популярных спортивных изданий, в частности, The Guardian и L'Equipe. Но теперь к его таланту рисования добавилось немножко чёрной магии.
13 июля Дэвид Сквайрс опубликовал ироничный твит:
«У всех, кого я изобразил на превью Евро-2022, всё хорошо. Два случая ковида, один разрыв «крестов» и поражение 8:0. Кто-нибудь предупредите Катото».
Фрагмент из комикса-превью к Евро-2022
Фото: David Squires
Алексия Путельяс порвала крестообразную связку колена за день до старта турнира, Вивианне Мидема и Леа Шюллер пропустили второй тур группового этапа из-за положительных тестов на коронавирус, Ада Хегерберг и её сборная пережили самое крупное поражение в своей истории (8:0).
14 июля в самом начале матча Франция — Бельгия Мари-Антуанетт Катото получила травму колена…
Травма Мари-Антуанетт Катото в матче Франция — Бельгия
Фото: Alex Livesey — UEFA/UEFA via Getty Images
Сегодня Сквайрс продолжил тему:
«На следующей неделе я делаю превью к новому сезону АПЛ. Принимаю денежные заявки на то, чтобы не добавлять туда ваших любимых игроков».
Кого бы попросили не добавлять на картинку, если бы художник делал комиксы по РПЛ?
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