Найдена причина травм главных звёзд Евро-2022! Это английский художник

На превью к Евро-2022 изобразил всех, кто потом получил травму.

Стала известна настоящая причина многочисленных травм на женском чемпионате Европы – 2022. Перегрузки в национальных чемпионатах, грубая игра, косяки медслужб? Нет. Всему виной, конечно, известный футбольный художник.

Дэвид Сквайрс известен своими футбольными комиксами, они публикуются на страницах популярных спортивных изданий, в частности, The Guardian и L'Equipe. Но теперь к его таланту рисования добавилось немножко чёрной магии.

13 июля Дэвид Сквайрс опубликовал ироничный твит:

«У всех, кого я изобразил на превью Евро-2022, всё хорошо. Два случая ковида, один разрыв «крестов» и поражение 8:0. Кто-нибудь предупредите Катото».

Фрагмент из комикса-превью к Евро-2022 Фото: David Squires

Алексия Путельяс порвала крестообразную связку колена за день до старта турнира, Вивианне Мидема и Леа Шюллер пропустили второй тур группового этапа из-за положительных тестов на коронавирус, Ада Хегерберг и её сборная пережили самое крупное поражение в своей истории (8:0).

14 июля в самом начале матча Франция — Бельгия Мари-Антуанетт Катото получила травму колена…

Травма Мари-Антуанетт Катото в матче Франция — Бельгия Фото: Alex Livesey — UEFA/UEFA via Getty Images

Сегодня Сквайрс продолжил тему:

«На следующей неделе я делаю превью к новому сезону АПЛ. Принимаю денежные заявки на то, чтобы не добавлять туда ваших любимых игроков».

Кого бы попросили не добавлять на картинку, если бы художник делал комиксы по РПЛ?