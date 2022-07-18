Самые необычные формы нового сезона. Любовь к родному городу, музыке и ретро

Из-за чего «Барселона» оденется в золотое, как использовать уродливый маскот и почему «Урал» — наша «Венеция».

Каждый сезон у футбольных клубов проблема: как делать новую форму, которая и понравится болельщикам, и покажет связь с историей и традициями, и удивит. Как всегда, в итоге мы видим кучу шаблонных комплектов. Однако есть и форма, где стильное исполнение завязано на классных идеях. Причём для этого необязательно быть топ-клубом. Давайте посмотрим на много интересных комплектов из сезона-2022/2023.

«Барселона» и «золото» Олимпиады-1992

Золотой цвет на форме «Барселоны» мы не видели с начала нулевых. Помните же Роналдиньо в золотом? Однако новая выездная форма отсылает в первую очередь к олимпийским медалям. В 2022 году празднуется 30 лет с Олимпийских игр в Барселоне. Поэтому и золотой цвет, и узоры вдохновлены наградами. На манжетах — цвет пяти олимпийских колец.

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«Манчестер Юнайтед» и Тот-Самый-Воротник

В ретро-стиль играют многие. У «МЮ» тут раздолье: мощные победы в 90-е и пантеон культовых персонажей. В последний раз «Юнайтед» позволял себе воротник в сезоне-2013/2014, однако тогда он застёгивался на пуговицы. Сейчас клуб принципиально делает отсылку к воротнику в ретростиле и конкретно футболкам из середины 90-х. Как его правильно носить, конечно, объяснил Эрик Кантона — с помощью Шолы Шоретире. Остаётся выяснить, у кого из нынешнего состава «МЮ» хватит смелости поднять воротник.

«Байер-04»: музыка нас связала

Домашняя футболка «Байера» прекрасна в своей простоте. Но ей добавили мощный смысл: узор — это звуковая волна. И не просто рисунок, а настоящая визуализация самого популярного фанатского заряда «Leverkusen Allez!». На воротнике надпись «Werkself» — прозвище клуба, «11 рабочих».



Внизу майки пафосный девиз «Better never stops» («Лучшие не останавливаются»), но это уже осталось от производителя формы Castore. У них есть коллекция с этой фразой, её рекламировал, например, теннисист Энди Маррей.

«Ливерпуль» и танцевальная музыка

Особые отношения с музыкальным движением и у города Ливерпуль. И это не только «Битлз», в выездном комплекте «Ливерпуль» отдаёт дань уважения танцевальной музыке 90-х.

«Ноттингем Форест», «Штутгарт», «Акрон» и гордость за свой город

Популярная схема, как сделать форму особенной, — сделать отсылку к родному городу или региону. Часто это делают нетоповые клубы, стремящиеся развивать именно местное движение болельщиков.

«Ноттингем Форест», например, возвращается в элитный дивизион с формой, где доминирует красный. Интересная деталь — графика на рукавах и вороте. Клуб подсветил не хайповую достопримечательность, а важное место для фанатов — Трентский мост. Мост через реку Трент соединяет Уэст-Бриджфорд, где находится домашний стадион клуба, с собственно Ноттингемом. По этому мосту болельщики идут на матч. Узоры с моста перенесли на футболку.

Узоры видны слева. Фото: IAN HODGKINSON / PICTURE IT

Представитель Лучшей лиги мира (Первой лиги, экс-ФНЛ) «Акрон» тоже сделал отсылку к городу. На гостевую форму добавили изображение памятника Василию Татищеву.

«Штутгарт» тоже решил создать максимальную связь с городом. На футболки нанесли кучу известных мест.

Позорный вылет «Сент-Этьена» в Лигу 2 совпал с ребрендингом клуба. Болельщики выбрали новую эмблему, а новый технический спонсор (Hummel вместо Le Coq Sportif) представил форму с узором топографической карты города.

«Сент-Этьен» Фото: twitter.com/ASSEofficiel

В португальской «Браге» тоже решили показать город — и сделали из старой карты Браги «фон» для футболки.

«Брага» Фото: twitter.com/SCBragaOficial

«Малага» на домашнюю майку нанесла тонкие линии карты города, но особого внимания заслуживает гостевая футболка. Во-первых, это красиво — вся она украшена розами. Во-вторых, это отсылка к домашней арене «Ла Росаледа» или «Аллея роз». ​​Стадион получил название в честь собственно плантации роз неподалёку.

«Малага» Фото: twitter.com/hummel1923

«Урал» оказался пока самым креативным в РПЛ по части новой формы. Клуб приобрёл домашний комплект от Nike, взяв дизайн, который не подошёл «Венеции» (та в итоге вообще одевается у Kappa, и получается вау). «Урал» оделся в шаблонную форму, однако добавил красивой смысловой нагрузки.

Домашнюю форму показали в Шарташских каменных палатках — это гранитные скалы-останцы в Екатеринбурге. Выездную — сняли на фоне Березовских Песков, которые ещё называют Золотыми Песками. Получилось и ярко, и красиво!

«Болонья» и Кубок, о котором вы не знали

Всё лучшее «Болоньи» — в прошлом. Семь чемпионских титулов, например. С этим прошлым клуб обходится уважительно, но без лишнего фанатизма. Новая домашняя форма посвящена победе в Кубке Митропы — 1932, на воротнике надпись: «1932 х 2022». «В Кубке чего?!» — спросите вы. То был один из первых крупных международных турниров для клубов. «Митропа» (Mitropa) — это спонсор, немецкая компания, которая организовывала питание в поездах. Было и более официальное название «Кубок Центральной Европы» (Coupe de l'Europe Centrale). Разыгрывался он с 1927 по 1992 год. И «Болонья» — лучшая в Италии по количеству трофеев, их было аж три штуки.

«Болонья» Фото: twitter.com/BfcOfficialPage

«Вест Хэм» и уличный стиль

«Вест Хэм» сумел поймать сразу два тренда: сделать отсылку к ретрокомплекту и респектнуть молодой аудитории. Домашняя футболка — с олдскульным воротником и узором на плечах. С похожими полосами «Вест Хэм» играл в сезонах 1991/1992 и 1992/1993. Однако в новой форме эти полосы стилизованы под граффити — и это уже отсылка к уличной культуре. «Это Восточный Лондон» — слоган коллекции.

Выездная футболка в чёрном цвете, а на рукавах геометрический узор в белом, розовом и голубом цветах. Тут клуб респектует музыкальной культуре.

«Вольфсбург» маскируется

«Вольфсбург» решил украсить свою форму орнаментом, очень похожим на те, что используются для прототипов Volkswagen. Автомобили, которые находятся в разработке, специально красят в «камуфляж». Благодаря узорам сложно определить полноценный внешний вид машины. Для новой формы «Вольфсбурга» применили именно такой рисунок. Вдруг соперники будут путать их с «Баварией»!

Домашняя форма Авто VW в маскировке

«Фиорентина», «Байер» и лайфхак, как объяснить замысловатый узор

Под любую абстракцию можно найти классное обоснование. «Фиорентина», например, через геометрические фигуры подчеркнула обновление логотипа. «Байер» развил тему фанатов, изобразив море флагов на ультрас-трибуне.

«Вулверхэмптон», «Ипсвич Таун», «Бохум» и архитектура стадиона

Беспроигрышный вариант — сделать отсылку к родной арене. Именно так поступили английские «Вулвз», «Ипсвич», шотландский «Хиберниан» и немецкий «Бохум». Украсили футболки узорами, которые отдалённо напоминают внешний вид домашних стадионов. «Бохум» даже один комплект сделал в цвете «серый бетон».

«Саутгемптон» и море

Если новая домашняя футболка «святых» — отсылка к форме из 80-х, то выездная — настоящее творчество. Изображение морских волн вдохновлено местными доками, важной частью истории Саутгемптона, и проливом Солент — он разделяет остров Уайт и южный берег Великобритании.

«Саутгемптон» Фото: southamptonfc.com

«Волендам»

Конец 80-х был золотым временем для скромного «Волендама». Сейчас клуб вернулся в Эредивизию, так почему бы не отметиться дизайном домашней формы в стиле легендарной сборной Нидерландов-1988?

«Волендам» Фото: Bongarts/Getty Images

«Партик Тисл»: как отыграть мем

Представитель шотландского подземелья показывает, как использовать в своих целях даже мем, над которым все ржут. У «Партик Тисл» есть крайне странный маскот — Солнышко. Выглядит оно жутко, из-за чего стабильно находится в топах уродливых талисманов. Клуб решил использовать популярность Солнышка и сделал третью форму с его изображением. Получилось вновь так плохо, что хорошо.

«Партик Тисл» Фото: indigopr.com / ptfc.co.uk

Бонус-трек: давайте просто ещё раз насладимся формой «Венеции»

Вот уж где решили, что в футбольной форме главное — стиль.

На какие ещё новые формы стоит обратить внимание? Пишите в комментариях!