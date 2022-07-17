Отразила два пенальти при помощи вазелина. Необычный лайфхак от вратаря сборной Бельгии

Ники Эврар отразила пенальти в двух матчах подряд и раскрыла вратарские секреты. Они довольно удивительные.

Ники Эврар стала главной звездой сборной Бельгии на групповом этапе Евро-2022 благодаря двум отражённым пенальти, один из них — после удара капитана мощнейшей Франции Венди Ренар. А её сейв в первом туре помог бельгийкам добиться ничейного результата. У её команды ещё остаются шансы на второе место в группе.

Ники 27 лет, она провела 53 матча за сборную Бельгии, а накануне Евро покинула «Гент», подписав контракт с «Ауд-Хеверле Лёвен». На прошлом чемпионате Европы она была запасным вратарём. Затем Ники пережила неудачный трансфер в испанский чемпионат и, вернувшись в Бельгию, смогла заработать место в основе сборной.

Ники Эврар в чемпионате Бельгии Фото: kaagentladies.be

Очень неожиданный вратарский совет

После матча с Исландией Ники раскрыла несколько секретов своих сейвов:

«Конечно, хотелось бы всегда сохранять свои ворота «сухими», но надо уметь принимать то, что есть. Для пенальти у меня есть небольшие хитрости, как и у каждого вратаря. Я двигаюсь, пытаюсь запугать соперника, шумлю и пытаюсь проникнуть в мысли соперницы, чтобы вывести её из равновесия. Видимо, это помогает».

Но главный секрет немного шокирует. Это вазелин.

«Все началось с матча Бельгии в Косове на отборе на ЧМ-2023. Я иногда смазывала перчатки вазелином, а перед игрой в Косове намазала немного на правую штангу ворот. И в тот день я отразила два пенальти. С тех пор у нас с Давинией Ванмехелен (вторым вратарём сборной) один и тот же предматчевый ритуал: мы всегда мажем немного вазелина на основание ворот… Знаю, что это звучит странно, но я так уже сделала на Евро-2022, и это принесло мне удачу».

Очень неожиданный бизнес

Сейчас у Эврар всё в порядке с деньгами — всё своё свободное время она посвящает бизнесу. Она владеет компанией, которая сдаёт в аренду батуты на детские праздники. Главная страница её сайта начинается с милого приветствия (и фотографии в форме сборной Бельгии):

«Меня зовут Ники Эврар, и я начала сдавать в аренду батуты в начале 2020 года. Шаг за шагом я стараюсь расширять ассортимент, чтобы удовлетворить пожелания каждого. Я делаю всё возможное, чтобы доставить ваш батут безопасно, без повреждений, качественно и в срок».

Ники Эврар Фото: Из личного архива Ники Эврар

Поможет ли необычное суеверие пробиться в плей-офф Евро-2022? Для бельгиек всё решится 18 июля, в матче со сборной Италии.