Последнее интервью в жизни великий Ярцев дал ровно неделю назад. Видео

Cегодня не стало Георгия Александровича Ярцева. В страшную новость сложно поверить: великий тренер, по признанию близких, хорошо себя чувствовал и собирался завтра с командой ехать на ветеранский турнир в Кольчугино. Причиной смерти, по сообщениям источников Baza, стала острая сердечная недостаточность.

Скамейка «Спартака» Фото: Андрей Панков

Последний раз мы разговаривали с Георгием Александровичем неделю назад – после матча ветеранов, который прошёл в Санкт-Петербурге за день до игры за Суперкубок. Он был помощником Олега Романцева, который вывел команду спартаковских ветеранов в качестве главного тренера.

После матча в коридорах «Петровского» мы ненадолго поймали Георгия Александровича – на пару слов. Спросили его про душевную ветеранскую встречу, ожидания от матча за Суперкубок и будущее нашего футбола. Тогда никто и не мог предположить, что это интервью станет для него последним.

– Откровенно говоря, эту игру, конечно, ждали, – прокомментировал он матч. – Ветераны много играют, но такого сильного противника ещё у нас не было. Понимали, что игра идёт принципиальная. «Зенит» — очень хорошая команда: весёлая, интересная, свежая и молодая. Дело всё в том, что к таким матчам надо готовиться, а мы немного были не готовы прежде всего физически. Ещё количественно составом, которым можно было бы маневрировать («Спартак» проиграл 0:2. – Прим. «Чемпионата»).



– Кто не смог принять участие?

– Многие спартаковские ребята сейчас тренеры, идёт подготовка к чемпионату. Не хочу перечислять фамилии, но человек пять до нас точно не доехали, кто мог бы и желал играть. Но не оставить команду во время подготовки. Думаю, они поступили правильно. А «Зенит» поздравляю с хорошей игрой, правильной тактикой.

– Какие у вас ожидания от матча за Суперкубок?

– Конечно, «Зенит» по составу, по своему уровню повыше «Спартака». Мало того, у нас новый тренер, который недавно приступил к работе. Сколько он мог сделать за это время, как изменить команду, как сменить стиль игры – будем смотреть, мы же ни разу не видели пока игру «Спартака» при нём. Матч за Суперкубок один. А на один матч можно собраться и выиграть. Я думаю, что «Спартак» постарается это сделать, хотя это будет очень трудно. «Зенит» — великолепная команда.

– То, что в «Спартаке» так часто меняются тренеры…

– Я никогда не критикую действия руководства «Спартака». Хвалить их пока не за что, а ругать и без меня очередь выстроится. Посмотрим начало чемпионата, что, как, к чему. Почему-то все в возраст упёрлись… Да дело не в возрасте тренера, а в его квалификации, понимании, в какую команду он пришёл, с какими задачами и на что он подписался.



– Как жить российскому спорту в изоляции?

– Это очень сложная ситуация. Очень сложная. Неизвестно, когда разрешат нам снова участвовать. Неизвестно, когда допустят. Вот в частности – «Зенит» великолепная команда. «Краснодар», «Спартак», «Локомотив» – они могли бы конкурировать на данном этапе с «Зенитом», если бы не уход игроков. Представляете, какие команды с футбольными традициями вылетели из РПЛ. И ведь они вылетели не потому, что они плохие, а потому, что остались без основных игроков, в общем-то, с молодёжным составом. В этом отношении хочется похвалить Галицкого. Я всегда восхищался его работой, его прозорливостью, выстраиванием футбольной пирамиды. Когда это потребовалось, оно сказалось: команда показала игру, которая позволила им остаться в Премьер-Лиге.



– Нужно развивать своих, молодых игроков?

– Я слышу лет 60, что давайте всё поднимать, молодёжью заниматься. Но давайте откровенно: молодёжью что, не занимаются в каждом топовом клубе? Академии есть, несколько возрастных ступеней. Мы говорим о дворовом футболе? Так вы посмотрите, сколько в Подмосковье открыто много разных академий. Дают они какой-то результат или нет? Я знаю, что там работают хорошие ребята. Но! Как пробиться, что для этого сделать? Не знаю. Здесь серьёзно нужно думать было. Ведь никто не знает, когда снимут с нас санкции. Есть, конечно, страны, команды, с которыми можно будет играть, чтобы они не попадали под юрисдикцию УЕФА, ФИФА. Но это будут больше товарищеские, выставочные матчи. В этих играх можно посмотреть молодёжь. Валерий Георгиевич уже опытный, набравшийся мудрости футбола человек. Думаю, он найдёт какой-то выход.



– Как одним словом можно охарактеризовать решение УЕФА и ФИФА?

– Вам это слово я произносить не буду (улыбается). Всего наилучшего!



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«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Георгия Ярцева.