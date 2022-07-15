По переходу из «Спартака» в ЦСКА вызывали к деду Хасану. Путь трагически ушедшего Козлова

Посетив на днях редакцию «Чемпионата», бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов (пять сезонов в сумме за два захода) вспомнил самых одарённых футболистов, с которыми работал в клубе:



— К сожалению, те ребята, которые ощутимо выделялись по юношам, в итоге не поднялись высоко. Это Саша Козлов и Денис Давыдов. В плане таланта, игры в футбол эти двое были наиболее талантливыми. Неслучайно Давыдова Капелло вызывал в сборную. У него ещё есть шанс перезапустить карьеру в «Химках», хотя времени потеряно много. А куда пропал Козлов, я даже не знаю.

Пришлось признаться, что не знали и мы. Загуглили и удивились. Последним местом выступлений Александра значился совершенно безызвестный клуб — «Алустон-ЮБК» (Алушта). Ещё больше поразились, вспомнив, что Александру ещё нет и 30. Полулюбительская команда Крыма представлялась не самым подходящим местом для одного из самых больших талантов «Спартака» в далеко не «пенсионном» возрасте. Даже со сноской на скитания нападающего в последние годы.



Позже выяснилось, что, вернувшись из Крыма, Козлов вовсю гонял за любительские коллективы в Москве. Как же такая многообещающая карьера прикатилась к столь грустному и трагическому финалу?

Коренной москвич Козлов резко стартовал во взрослом футболе. Спустя месяц после 17-летия он уже дебютировал в первой команде красно-белых, заменив ещё одного спартаковского вундеркинда — Джано Ананидзе. Валерий Карпин не боялся запускать молодняк в игру — ведь и сам уже в 17 рубился с мужиками во второй союзной лиге под командованием сурового Валерия «Бормана» Овчинникова. В списке самых молодых дебютантов столичного клуба Козлов занял девятое место (Джано остался четвёртым).



Футбольные свершения у Козлова шли параллельно с околофутбольными. Совсем юный парень в 15 лет получил контракт с самым популярным клубом России и зарплату в 150 тыс. рублей. А в 16 Козлов уже вовсю рассекал по Москве на автомобиле.

Александр Козлов бывший футболист «Спартака» «Я думал: «Да какая разница — с 16 или с 18 лет?! У нас есть люди, которые без прав ездят всю жизнь, и ничего страшного». В 16 мне знакомые давали автомобиль. Тогда мог приехать на игру 1992 года на машине — и уехать на ней же спокойно. В 17 сам, когда подключили к основе, купил Infiniti FX».

А до дебюта в «Спартаке» Козлов чуть не оказался в ЦСКА. Армейцы интересовались талантливым нападающим, и, по словам Александра, на него влияли люди со стороны. Но ситуация разрешилась после встречи с криминальным авторитетом Дедом Хасаном.

«Были разговоры, что я должен перейти в ЦСКА, — рассказывал Козлов. — И вот люди решали вопрос. Меня на тот момент всё устраивало в «Спартаке». Дед Хасан спрашивал моё мнение. Чего я сам хочу. Не более того. Ситуация просто сложная была. Не хотелось, чтобы за меня всё решили другие люди. Я не помню уже какие. Серьёзные. Главное, что один вариант был за «Спартак», другой — за ЦСКА.



Дед Хасан следил за футболом, молодыми игроками. Ну, или люди его следили. И тогда, чтобы решить спор, позвал меня и спросил, чего я сам хочу. Я сказал, что играть за «Спартак». После этого тема с ЦСКА и давлением закрылась моментально».

Александр Козлов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

После дебюта за «Спартак» Козлов стал регулярно выходить в матчах РПЛ на замену. К концу сезона-2010 у него набежало 12 встреч. Следующая кампания получилась уже не такой насыщенной — несмотря на долгий переходный сезон, Козлов сыграл лишь восемь матчей, зато забил один гол.



В дальнейшем Козлов играл всё меньше: один матч в РПЛ в сезоне-2012/2013 и ни одного в следующем. А возможность вернуться на топ-уровень перекрыла травма. В феврале 2014-го Александр порвал крестообразные связки. На поле он вернулся спустя 260 дней, в ноябре. Слово Бушманову:



— Главные сильные качества Козлова — очень хорошая стартовая скорость и поставленный удар с двух ног. Когда мы проводили в Тарасовке «двусторонки» с первым «Спартаком», игроки основы не могли его «поймать». Потом у него была очень тяжёлая травма, после которой Саша так и не смог полностью восстановиться.



Влияние травмы на карьерный путь подтверждал и сам Козлов. Вот выдержка из его интервью «Чемпионату» двухлетней давности:



— Проблемы начались из-за травмы. Получил её в «Спартаке-2» и восстанавливался очень долго. Вроде обычный игровой момент был: прокинул мяч мимо игрока, получил в корпус, потерял равновесие, и опорная нога ушла в сторону. Она прямо висела, болталась — ничего её не держало. Я-то всё верил, что обойдётся, но МРТ показала, что порван и передний «крест», и задний, и боковая. В общем, всё, что можно. Не повезло. В Италии профессор Мариани сказал: «Тебе что, по колену трактором проехали?»

Козлов признавался, что после травмы долго набирал форму. В основу «Спартака» он всё же вернулся, но всего на семь минут, когда вышел на замену в матче с «Кубанью» в сентябре 2015-го. А по окончании сезона у Козлова истёк контракт. Началось свободное плавание. По словам Александра, оно получилось тяжёлым: «Таким, когда опустился в ФНЛ и не можешь подняться наверх».



За три года после ухода из «Спартака» Козлов пять раз менял команду. Он засветился в «Тосно», «Факеле», съездил в казахстанский «Окжетпес», затем вернулся в Россию и играл за «Тюмень» и «Химки». Последнее появление Александра на достойном уровне случилось в 2019-2020 годах. Козлов уехал в ереванский «Арарат» и на сборах даже сыграл в товарищеском матче со «Спартаком». Александр признавался, что Армения точно лучше ФНЛ: «Футбол более комбинационный, можно в еврокубки выйти. Для рестарта, думаю, хороший вариант. Хотя деньги совсем небольшие. Зарплаты — пара тысяч долларов».



После прощания с «Араратом» Козлов полгода был без клуба. Затем последовало непродолжительное приключение в Крыму. После этого Александр нашёл себя в любительском футболе – журналист Василий Уткин написал сегодня, что Александр играл несколько матчей в один день. А ещё сегодня Козлов был близок к переходу в «БроукБойз» – глава клуба Дмитрий Егоров говорил, что футболист до сих пор классно выглядит на поле. Но жизнь его оборвалась в расположении клуба ФНЛ-2 «Зоркий». У Александра осталось двое детей.

Александр Козлов Фото: fczorky.ru

Уже упомянутое интервью «Чемпионату» 27-летний Козлов, отец двоих детей, завершил на позитивной ноте: «Всё ещё зависит от меня. Я не так стар, поэтому буду стараться, работать. Я ещё очень хочу вернуться».



Но судьба распорядилась иначе.