«Зенит» поплатился за пижонство. Такого старта у чемпиона не было шесть лет

РПЛ вернулась! В первом матче нового сезона действующий чемпион «Зенит» приехал в гости к «Химкам». Несмотря на то, что чемпионат только стартовал, игра получилась бодрой. А главное — закончилась сенсацией.

У «Зенита» в стартовом составе вышел новичок — Сергей Семак сразу же доверился защитнику Родригао, который недавно перешёл из «Сочи». На месте оказалась и бразильская тройка полузащитников в лице Малкома, Клаудиньо и Вендела, хотя по последнему были сомнения, учитывая слухи об уходе. В центре атаки вышел Иван Сергеев — супергол «Спартаку» в матче за Суперкубок России не оставил Семаку выбора. Зелимхан Бакаев и Матео Кассьерра остались в запасе.

У «Химок» же на скамейке обосновались сразу несколько экс-спартаковцев: Антон Митрюшкин, Денис Давыдов и недавний лидер атак Резиуан Мирзов. Но в основе бывшие красно-белые тоже были — Денис Глушаков, Александр Ломовицкий и Александр Руденко.



«Зенит» с первых минут забрал мяч и принялся сминать соперника. По истечении 15 минут чемпионы подобрались к 90 процентам владения и создали несколько моментов. Очевидное преимущество вскоре вылилось в гол. Клаудиньо и Вендел разыграли красоту в штрафной и заставили защитников «Химок» беспомощно оглядываться по сторонам. А потом ещё и станцевали перед камерами.

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После гола «Зенит» подрасслабился. Владение никуда не делось, но моментов стало меньше. «Химки» этим с радостью воспользовались — Руденко ещё в первом тайме мог оформлять дубль, но гостей спас Даниил Одоевский.



На второй тайм «Химки» вышли с прежним настроем. Владение мячом практически выровнялось, хозяева стали смелее идти вперёд. Впереди всё так же активен был Руденко, но ему явно не хватало везения. Итог — хет-трик из упущенных моментов.

«Зенит» же отвечал моментами, созданными за счёт индивидуального мастерства. Пушка Вендела в девятку вполне могла убить интригу, но мяч пролетел рядом со штангой. Семаку такой расклад явно не нравился, поэтому за полчаса до конца матча он освежил атаку — вместо потерявшегося Сергеева и расслабившегося Клаудиньо вышли Кассьерра и Бакаев.

Замены принесли плоды «Зениту». К команде Семака вернулся мяч, и чемпионы принялись «убаюкивать» соперника. Сказалось и кадровое превосходство: пока у «Зенита» на поле выходили звёзды РПЛ, Сергей Юран освежал «Химки» Ильёй Камышевым и Александром Долговым.



За 20 минут до конца матча игра отошла на второй план. Фанаты «Зенита», которые до этого без остановки скандировали заряды против Fan ID, дружно покинули сектор.



Плата за пижонство «Зенит» всё же настигла. На 85-й минуте «Химки» понеслись в контратаку, которую шикарным ударом в одно касание завершил Мирзов. Защитники «Зенита», такое ощущение, до конца не верили, что гол случится.



После гола футболисты «Зенита» осознали, что им срочно нужен ещё один гол, но у «Химок» было своё видение. Команда Юрана успешно отбивалась, а под конец матча даже придержали мяч на чужой половине поля и чуть не забила победный. Но голов больше не было.

Игрой в первом тайме «Зенит» доказал, что по-прежнему очень силён. Когда команде Семака хочется, она готова переезжать соперника катком. Но у такого превосходства есть обратная сторона: расслабившись, зенитовцы не всегда готовы перевернуть игру в свою пользу. В итоге чемпион впервые за шесть лет начал сезон не с победы. Справедливо? Абсолютно!