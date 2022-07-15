«Состав на «золотой» матч выбирал он». Георгий Ярцев глазами друга Романцева

15 июля скончался прославленный футболист и тренер Георгий Ярцев. По информации телеграм-канала Baza, он умер от острой сердечной недостаточности. Одним из самых близких друзей Георгия Александровича был Олег Романцев. В своей автобиографии «Правда обо мне и «Спартаке» Олег Иванович часто упоминал товарища и соратника. История дружбы двух знаменитых спартаковцев — перед вами.

«С Ярцевым можно говорить на любые темы. Счастлив, что в моей жизни встретился такой человек»

Ярцев и Романцев играли вместе за «Спартак» в конце 1970-х. Вот как описывал друга Олег Иванович.

— Я особенно сдружился с Ярцевым. Почему именно с ним? Мы, можно сказать, сошлись характерами. Нам было интересно друг с другом. И до сих пор интересно. С ним можно говорить на любые темы — очень эрудированный. А ещё у Георгия Александровича — потрясающее чувство юмора. Я счастлив, что в моей жизни встретился такой человек.

Январь 1997-го. Георгий Ярцев и Олег Романцев на церемонии награждения «Спартака» золотыми медалями Фото: РИА Новости

В свою очередь Ярцев припомнил для книги забавную новогоднюю историю. К Георгию Александровичу приехали родственники, дома была куча людей. Чтобы не крутиться у них под ногами, Ярцев отправился в гости у Ринату Дасаеву и прихватил с собой Романцева. Друзья пришли проводить вратаря — тот должен был на Новый год уехать из дома.

— Чтобы у своих нормально отпроситься, я взял ковёр, — вспоминал Ярцев. — Сказал, что пойду выбивать его.

Помните, как это раньше было? Ковры клали в снег, а потом выбивали из них годовую пыль. Олег тоже взял ковёр. Мы встретились во дворе, благо жили в соседних домах и пошли к парку «Сокольники». Там зарыли ковры в снег, и отправились обратно к Дасаеву. Конечно же, мы засиделись. Вышли, настроение отличное, идём, разговариваем. И тут мой взгляд падает на выбивалку. Смотрю на Романцева: «Аля, ёшкин кот! А ковры-то!» Рванули к парку. А на улице темно, ничего не видно. Каким-то чудом нашли эти ковры. А их ещё и выбить надо! Тоже время. Наконец пошли домой. Жена встречает и с порога: «Ну, колитесь: где были? Днём ушли с коврами — пришли ближе к ночи!» Я говорю: «Ну так, заработались. Зато смотри — ковёр какой чистый!»

Наутро звоню Романцеву: «Слушай, как там твоя Наталья отреагировала? А-то у меня ещё один ковер есть. Может, сходим?» Моя Люба это слышит и кричит: «Всё, мы с Натальей договорились уже! Больше никаких ковров!»

Георгий Ярцев с женой Любовью Фото: РИА Новости

«Некоторое время не общались. Столько вместе пережили, а потом поругались из-за ерунды»

В 80-х годах Романцев возглавил «Красную Пресню», считавшуюся фарм-клубом «Спартака», и позвал в свой штаб Ярцева. Но вскоре пути друзей разошлись из-за досадного эпизода. Ярцеву надлежало подготовить встречу команды, но произошла накладка. Футболисты прилетели в Нальчик, а оттуда следовать ехать в Прохладный. Так совпало, что самолёт задержался, а автобус сломался по дороге. В итоге игроки и тренеры приехали в гостиницу ночью, организовать ужин возможности не было, поэтому еду получили сухим пайком. Утром Романцев сказал, что Ярцев подвёл его, а тот ушёл из команды.

— Когда Жора Ярцев ушёл из «Пресни», я, конечно, огорчился. Мы некоторое время не общались. Но потом всё постепенно сгладилось. Всё-таки это неправильно — столько вместе пережить, а потом из-за какой-то ерунды поругаться. Мы забыли ту размолвку, — писал в книге Романцев.

«Не сомневался, что уговорю Жору прийти работать в «Спартак». Он сразу же согласился»

В 1994 году штаб Романцева покинул Александр Тарханов. Главному тренеру «Спартака» потребовался новый помощник, и он обратился к Ярцеву. Романцев нуждался в надёжном человеке, которому мог бы доверять. Олега Ивановича пригласили в сборную России, и эта работа предполагала постоянные отлучки из клуба. Ярцев же трудился на телевидении и, по собственному признанию, получал от этой работы настоящее удовольствие.

— За несколько лет, что не общались с Ярцевым, мы переосмыслили наш старый конфликт. А то, что нас друг к другу всё время тянуло — это однозначно. Я не был в полной уверенности, что он сразу же согласится. У него было всё в порядке на телевидении. Я не сомневался, что уговорю Ярцева прийти работать в «Спартак». Но предполагал, что мне для этого придётся приложить усилия. Но он сразу же после моего предложения сказал: «Я согласен».

Приглашая Ярцева, я не думал о том, что через полтора года передам ему бразды управления командой. Но я видел в нём потенциал. Ещё совместная работа в «Пресне» убедила меня в том, что из него может получиться толковый тренер. Был уверен, что поработав в «Спартаке», он после этого обязательно примет какую-нибудь команду. Так оно в итоге и получилось, — вспоминал Романцев.

Ярцев вернулся из Штатов, где проходил ЧМ-1994, после чего состоялась их встреча с Романцевым. Они приехали в Тарасовку и одним разговором закрыли все вопросы. А уже на следующий день Романцев представил Ярцева команде. Друзья сразу обговорили, что перед Евро-1996 Романцев отойдёт от тренерской работы в «Спартаке». Олегу Ивановичу приходилось летать на просмотр матчей соперников сборной России, и работать третий год подряд в таком напряжённом графике он уже не мог. Романцев сконцентрировался на сборной, но при этом всячески помогал Георгию Александровичу, консультировал его.

«Чемпионство в 1996 году — заслуга Ярцева. Состав на «золотой» матч выбирал он»

В 1996 году существенно омолодившийся «Спартак» завоевал чемпионский титул под руководством Ярцева. Романцев отдал должное другу, который добился успеха с молодыми ребятами в составе: «Ставка на молодёжь в 1996-м году была вынужденной мерой. Команду покинули ключевые игроки — Юран, Кульков, Онопко, Черчесов, а со второго круга ещё и Никифоров. Нужна была смена. И я очень рад, что молодые ребята в этой ситуации не стушевались, а проявили характер. Завоеванное ими золото, конечно же, полностью их заслуга и Ярцева».

Чемпионский «Спартак»-1996 Фото: РИА Новости

«Спартак» выиграл титул в «золотом матче», который прошёл осенью 1996 года в Санкт-Петербурге. Романцев подчеркнул, что состав на этот матч выбирал именно Ярцева: «Когда я был главным тренером, а Ярцев помощником, мы регулярно обсуждали с Жорой состав — садились, разговаривали, спорили, приводили аргументы. Когда тренером стал он — было всё то же самое. Ярцев советовался со мной. Я обычно говорил ему: «Это твоё решение. Выбирай на свой фарт». Именно так было и перед золотым матчем с «Аланией». Состав на эту игру выбирал он».

«По-хорошему завидую Жоре. Он всегда рвётся в бой»

В 1998 году Ярцев покинул «Спартак» и ушёл в «Динамо». Романцев не хотел отпускать друга, но удерживать не стал. «Я, конечно, не хотел, чтобы Ярцев уходил в «Динамо». Но удерживать его права не имел. Хотя он колебался. А потом как-то уехал утром на переговоры с ними, вернулся и сказал: «Всё, я подписал контракт». Мне оставалось только пожелать удачи. Пусть терять друга в тренерском штабе и очень не хотелось. Но я, безусловно, понял его. Ярцев был готов к этой работе, он не с куста свалился», — вспоминал Романцев.

Олег Романцев и Георгий Ярцев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В последних абзацах книги Олег Иванович снова лестно отзывался о друге: «Я с удовольствием слежу за работой Сёмина в «Локомотиве». Душа за него не нарадуется. То же самое — Ярцев. Казалось бы: отдохни, ты уже наработался! Так нет же — по-прежнему рвется в бой. При этом оба они старше меня. По-хорошему завидую этим ребятам и болею за них. Но у них другая энергетика, не такая как у меня. Они выплескивают свои эмоции, и им становится проще. А я их всегда держал в себе и сгорал изнутри».

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Георгия Александровича Ярцева.