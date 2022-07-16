Не провалит ли «Спартак» ещё один матч при новом тренере? Онлайн первого тура РПЛ

Привет, друзья! Накануне стартовал очередной сезон Российской Премьер-Лиги, который принёс несколько неожиданный результат. Действующий чемпион страны «Зенит» открыл счет в матче с «Химками», но победу не удержал. 16 июля первый тур РПЛ продолжится тремя матчами. Присоединяйтесь к нашему онлайну, будет интересно.



В 15:00 ЦСКА, сменивший летом главного тренера, примет в Москве «Урал». Столичная команда понесла серьёзные кадровые потери, и Владимир Федотов неоднократно говорил о необходимости укрепления состава.



В 17:30 «Оренбург», вернувшийся в элитный дивизион отечественного футбола, сразится с «Крыльями Советов». Самарцы в межсезонье потеряли пару качественных исполнителей, но по-прежнему остаются боеспособным коллективом.



В заключительном матче субботней программы (20:00 мск) «Спартак» проведёт первый матч в РПЛ под руководством Гильермо Абаскаля. Несколько дней назад красно-белые потерпели сокрушительное поражение в матче за Суперкубок России и наверняка постараются реабилитироваться перед болельщиками.